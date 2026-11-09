Kufuatia shambulio la Saudi Arabia katika kijiji cha Al-Shariyah, mashariki mwa Sana’a: Watu 44 wameuawa na 40 kujeruhiwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Baraza la Kitaifa la Haki za Binadamu nchini Yemen, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika leo katika eneo la tukio, kijiji cha Al-Shariyah, limetangaza kuwa shambulio la anga la Saudi Arabia, ambalo kwa mujibu wa baraza hilo lililenga kwa makusudi na moja kwa moja nyumba za raia, limesababisha vifo vya watu 44 na kuwajeruhi wengine 40. Limeeleza kuwa takwimu hizo bado si za mwisho.

Baraza hilo limefafanua kuwa shambulio hilo limesababisha kuanguka na kuharibiwa kabisa kwa nyumba sita za makazi zikiwaangukia wakazi wake, na kusababisha vifo na majeruhi wengi. Limeeleza kuwa tukio hilo linaonesha wazi kulengwa moja kwa moja kwa raia na makazi yao.

Aidha, Baraza la Kitaifa la Haki za Binadamu nchini Yemen limesema kuwa ndege za kivita za Saudi Arabia zilirejea tena na kulishambulia eneo hilo kwa mashambulizi matatu ya anga, na pia kulenga vikosi vya uokoaji. Kwa mujibu wa baraza hilo, hatua hiyo imeongeza hatari ya tukio hilo na kuhatarisha juhudi za kibinadamu za kuwaokoa wahanga na kuwatoa watu walionasa chini ya vifusi.

Baraza hilo limeitwisha Saudi Arabia jukumu la jinai na kisheria la kimataifa kuhusu tukio la Al-Shariyah na matukio mengine ya mashambulizi yanayotekelezwa dhidi ya wananchi wa Yemen. Limesisitiza kuwa nyaraka za kesi hizo zimekamilishwa na kuambatanishwa na ushahidi wa jinai pamoja na majina ya wahusika, na kwamba uhalifu huo hauwezi kufutwa kwa kupita kwa muda.

Mwisho, Baraza la Kitaifa la Haki za Binadamu nchini Yemen limetoa wito wa kuundwa kwa kamati huru ya kimataifa ili kubaini ukweli na kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo.

Limeeleza kuwa kamati hiyo inapaswa kutembelea eneo la tukio katika kijiji cha Al-Shariyah pamoja na maeneo mengine yaliyolengwa na mashambulizi, ili kuchunguza kwa kina kiwango cha ukiukaji wa haki na uhalifu unaodaiwa kutekelezwa dhidi ya raia.