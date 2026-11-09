China yataka kupanua na kuimarisha uhusiano wake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Zhai Jun, Mjumbe Maalumu wa China katika masuala ya Mashariki ya Kati, wakati wa ziara yake nchini Iran, alikutana na Ali Bagheri Kani, Naibu Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, ambapo walijadiliana kuhusu kuimarisha uhusiano wa pande mbili na maendeleo ya hali ya kisiasa katika eneo hilo.

Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilieleza kuhusu mkutano huo kuwa mjumbe huyo maalumu amesisitiza nia ya Beijing ya kupanua na kuimarisha uhusiano wake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Zhai Jun pia, akizungumzia kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Asia Magharibi, alisisitiza kuwa migogoro ya kikanda haiwezi kutatuliwa kwa kutumia nguvu. Msimamo huo unaonesha upinzani wa Beijing dhidi ya kutumia njia za kijeshi kama suluhisho la kumaliza mivutano ya kikanda.

Mkutano huo ulifanyika katika fremu ya ziara ya kikanda ya mjumbe huyo wa China, ambayo katika mwezi huu inatarajiwa pia kujumuisha Oman na Saudi Arabia.

Wiki iliyopita, Jumatatu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Watu wa China ilitangaza ziara ya mwakilishi wake maalumu katika eneo la Asia Magharibi, ikieleza kuwa katika kipindi cha wiki mbili zijazo, mwanzoni mwa mwezi Novemba, kiongozi huyo wa China atatembelea Iran, Oman na Saudi Arabia.

Kwa upande mwingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran iliwahi kutoa taarifa ikieleza kuwa mapigano kati ya Saudi Arabia na Yemen yanapaswa kumalizika haraka iwezekanavyo kupitia mazungumzo kati ya pande hizo mbili, kwa kuzingatia ramani ya utekelezaji wa makubaliano waliyoafikiana.

Wizara hiyo ilisisitiza kuwa ili kufanikisha hilo, ni lazima kusitisha mara moja mashambulizi ya kijeshi, kumaliza kikamilifu mzingiro dhidi ya Yemen na kuheshimu haki ya wananchi wa Yemen ya kujitawala na kuamua mustakabali wao wenyewe.