Jalada la uchambuzi wa Wilayat: Jinsi gani tunaweza kupata misingi ya Wilayat al-Faqih kupitia Aya za Qur’an Tukufu?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kozi ya “Ufafanuzi wa Kina wa Wilayat al-Faqih”, inayotolewa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Sajjad Izdehi, imeandaliwa na Shule ya Tafakuri ya Raha kwa ushirikiano na Taasisi ya Utafiti wa Utamaduni na Tafakuri ya Kiislamu. Kitengo cha Maarifa na Mtindo wa Maisha cha Shirika la Habari la ABNA kinaendelea kuchapisha masomo ya kozi hiyo kwa mfululizo maalumu unaoitwa “Uchambuzi wa Wilayat”. Katika makala hii, tunawasilisha maandishi na sauti ya somo la sita la kozi hiyo.

Utangulizi

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Katika kuendeleza mjadala kuhusu Wilayat al-Faqih, tutachunguza hoja zinazotolewa kuthibitisha nadharia hii, ili kubaini ni kwa kiwango gani hoja hizo zinaweza kutumika kama ushahidi wa kuithibitisha.

Kama mnavyojua, wale wanaojadili suala la Wilayat al-Faqih kwa kawaida hutegemea vyanzo vinne vya kisheria: Kitabu (Qur’ani), Sunna, Ijma' na Akili. Kinachokusudiwa kwa Kitabu ni Aya za Qur’ani Tukufu, huku Sunna ikihusisha riwaya na mwenendo wa Mtume Mkarimu (saww) pamoja na Ahlul-Bayt (as).

Katika somo hili, tutajadili hoja zinazotokana na Qur’ani na kuchunguza iwapo Aya zake zinajumuisha masuala yanayohusiana na Wilayat al-Faqih, na kama inawezekana kuzitumia Aya hizo kuthibitisha nadharia hii.

Kwa mtazamo wa jumla, mtu anayeichunguza Qur’ani kwa mtazamo mpana atabaini kuwa inajumuisha masuala mbalimbali yanayohitajika na mwanadamu katika nyanja tofauti za maisha. Masuala hayo yanahusu imani, matendo na maadili ya mwanadamu, pamoja na mijadala kuhusu mwanzo wa uumbaji, Akhera na Utume.

Hata katika eneo la matendo ya mwanadamu, maudhui ya Qur’ani hayahusu ibada na taratibu za kidini pekee. Qur’ani inazungumzia Swala, Saumu na Hija, lakini pia inajadili masuala ya kijamii na mahusiano baina ya watu, yakiwemo mahusiano na marafiki, maadui na watu wengine katika jamii.

Tukiilinganisha Qur’ani na baadhi ya vitabu vinavyotajwa kuwa vitabu vya mbinguni, tunabaini kuwa Qur’ani imezungumzia masuala ambayo kimsingi hayawezi kuwa na maana ya wazi bila kuwepo kwa serikali. Kwa mfano, Qur’ani inajadili Jihadi, fidia ya damu (Diyya), kisasi cha kisheria (Qisas), na namna ya kushughulika na rafiki na adui. Masuala haya kwa kawaida yanahusiana na uwepo wa serikali na mfumo wa kijamii.

Haiwezekani kuifikiria jamii isiyo na serikali, kisha tukatarajia kuwa masuala ya aina hii yatajadiliwa ndani ya kitabu cha mbinguni.

Kwa hiyo, hata masuala haya ya jumla yanayozungumziwa na Qur’ani na yanayohusiana na serikali yanaweza kumwelewesha msomaji kuhusu ulazima wa kuwepo kwa serikali ya Kiislamu. Zaidi ya hayo, Qur’ani ina Aya zinazozungumzia serikali, mfumo wa kisiasa na namna ya kuchukua msimamo chanya au hasi dhidi ya tawala mbalimbali kwa njia ya moja kwa moja zaidi. Aya hizo zinaweza kutumiwa katika mchakato wa kufikia hitimisho kuhusu Wilayat al-Faqih.

Kwa ujumla, Aya zinazohusiana na mjadala huu zinaweza kugawanywa katika makundi matatu:

Aya zinazozungumzia msingi wa mamlaka ya kidini, ulazima wa kumtii mtawala mwadilifu na wajibu wa kujiepusha na kumtii mtawala dhalimu. Aya zinazozungumzia Mitume ambao Mwenyezi Mungu aliwateua kuwa watawala na kuwakabidhi jukumu la kuendesha jamii. Aya zinazozungumzia mamlaka ya Mtume wa Uislamu, usimamizi wake wa jamii ya Kiislamu, pamoja na suala la kuwatii wenye mamlaka (Ulul-Amr).

1. Ulazima wa kujiepusha na mtawala dhalimu na kumfuata mtawala mwadilifu

Katika kundi la kwanza, tunakutana na Aya zinazotukataza kumtii mtawala dhalimu, na wakati huohuo kutuelekeza kumfuata mtawala mwadilifu.

Ni muhimu kuzingatia kuwa jamii haiwezi kuendeshwa na kuendelea na shughuli zake za kawaida bila kuwa na serikali na mamlaka imara. Vinginevyo, jamii itaingia katika hali ya machafuko.

Imam Ali (as) pia alisisitiza kuwa watu hawawezi kukosa mtawala; hata kama mtawala huyo ni muovu. Uwepo wa mtawala, angalau, hutimiza baadhi ya mahitaji muhimu ya jamii: usalama huimarika, haki ya aliyedhulumiwa huchukuliwa kutoka kwa dhalimu, migogoro ya kijamii hupungua na utaratibu wa jumla huwekwa.

Kwa hiyo, haiwezekani kuipuuza serikali au kutokuwa na msimamo kuhusu uwepo wake. Lakini ikiwa mtawala aliyepo ni dhalimu, je, inapaswa kumtii?

Qur’ani Tukufu haikubali utiifu kwa mtawala dhalimu. Katika hali hiyo, ni lazima kutafuta mbadala wake. Ikiwa haifai kumtii mtawala dhalimu, basi kunapaswa kuwepo na mtawala mwingine mwadilifu na mwema ambaye watu wanaweza kumfuata.

Miongoni mwa Aya zinazozungumzia suala hili ni Aya ya 113 ya Suratul Hud:

“Wala msiwaelekee wale waliodhulumu, kwani Moto utawagusa.”

Aya hii inakataza kuwaamini, kuwaelekea au kuwategemea watu wanaofanya dhuluma. Katika mjadala huu, Aya hiyo inazingatiwa kuwa ni ushahidi wa ulazima wa kujiepusha na kushirikiana na watawala madhalimu au kuwatii.

Ikiwa haifai kumtii mtawala dhalimu, basi jamii inapaswa kufanya nini? Haiwezekani kudhani kuwa jamii inaweza kubaki bila serikali daima, au kwamba suluhisho pekee la tatizo hilo ni kuasi dhidi ya serikali.

Kwa hiyo, ni lazima kutafuta mtawala mbadala ambaye yuko katika njia ya haki na uadilifu, na anayefuata uongozi wa Mawalii wa Mwenyezi Mungu. Kwa mtazamo huu, Aya hiyo ina pande mbili: kwa upande mmoja inakataa kuwafuata madhalimu, na kwa upande mwingine inasisitiza ulazima wa kuelekea katika utawala wa haki.

Huenda mtu akauliza kuwa, je, mtawala mwadilifu anayezungumziwa katika Aya hizi ni Imam Maasumu au Mtume pekee?

Katika kujibu swali hili, ni lazima kuzingatia kuwa Qur’ani ni kitabu kinachohusu zama zote, na maudhui yake hayahusu kipindi cha uwepo wa Mtume au Imam Maasumu pekee. Msingi wa kuwepo kwa serikali unahusika katika zama zote.

Ikiwa jamii inahitaji serikali, na katika mazingira yanayojadiliwa hakuna mtawala Maasumu anayepatikana, basi uchaguzi unakuwa baina ya mtawala dhalimu na mtawala mwadilifu. Ni wazi kuwa mtawala mwadilifu na mwema ndiye anayepaswa kupewa kipaumbele.

Aya nyingine inayostahili kuzingatiwa katika suala hili ni Aya ya 35 ya Suratu Yunus:

“Je, anayewaongoza kwenye haki ndiye anayestahiki zaidi kufuatwa, au yule ambaye hawezi kuongoka isipokuwa aongozwe?”

Maana ya Aya hii ni kwamba, je, anayewaongoza watu kwenye haki anastahiki zaidi kufuatwa kuliko yule ambaye mwenyewe haijui njia, isipokuwa aongozwe na mtu mwingine?

Katika suala la utawala pia, inapaswa kumfuata mtu anayeijua haki, aliyeongoka na mwenye uwezo wa kuwaongoza wengine; si yule ambaye mwenyewe hana uelewa wa njia ya haki.

Kama inavyosemwa katika msemo maarufu: mtu ambaye mwenyewe hajui njia, atawezaje kuwaongoza wengine?

Ikiwa mtu haijui maana ya uadilifu, si mwadilifu mwenyewe, na hajui namna ya kuutekeleza uadilifu, basi inawezekanaje kumchagua kuwa kiongozi wa jamii?

Mantiki hii inakubalika kiakili. Kumfuata na kumtii mtu kunastahili pale ambapo mtu huyo mwenyewe ameijua njia ya haki na ana uwezo wa kuwaongoza wengine.

Kwa mfano, mtu anapotaka kupanda mlima wenye njia ngumu, si jambo la busara kuongozana na mtu ambaye hana uzoefu wala ufahamu wa njia hiyo. Vivyo hivyo, katika usimamizi wa jamii, haiwezekani kukabidhi uongozi wa watu kwa mtu asiye na uwezo wa kutofautisha njia sahihi na isiyo sahihi.

Kutokana na Aya hii, inawezekana kufafanua tofauti baina ya Wilayat ya haki na Wilayat ya batili.

Aya nyingine ni Aya ya 60 ya Suratun-Nisaa. Aya hii inazungumzia watu wanaotaka kwenda kwa Taghut ili kupata hukumu na kutatua migogoro yao, ilhali wameamrishwa kumkataa Taghut na kutomfuata.

Taghut ni mtu anayekiuka amri za Mwenyezi Mungu na kusimama kinyume na mamlaka ya haki.

Kwa mujibu wa Aya hii, kwenda kwa Taghut ili kupata hukumu na kutatua migogoro hakukubaliki. Waumini hawapaswi kumfanya Taghut kuwa rejeo lao katika utiifu na utoaji wa hukumu.

Hapa pia linajitokeza swali: ikiwa utawala wa Taghut haukubaliki, basi mbadala wake ni upi?

Mbadala wa Taghut ni utawala wa haki na uadilifu; utawala unaoendelea katika mkondo wa Wilayat ya Mwenyezi Mungu, Mtume na Ahlul-Bayt (as), wala si utawala unaosimama kinyume na mamlaka hiyo.

Kwa ujumla, Aya hizi zinatoa vigezo vya kutambua njia sahihi: kwa upande mmoja, haifai kuelekea kwa mtawala dhalimu na wa Kitaghuti; na kwa upande mwingine, ni lazima kuelekea katika utawala wa haki na uadilifu.

2. Mifano ya mamlaka na uongozi wa kijamii wa Mitume

Katika hatua inayofuata, Qur’ani Tukufu inawazungumzia baadhi ya Mitume ambao, pamoja na cheo cha Utume, walikuwa pia na jukumu la kuongoza na kusimamia jamii.

Miongoni mwa mifano hiyo ni Nabii Daud (as). Katika Aya ya 26 ya Suratu Swad, Mwenyezi Mungu anasema:

“Ewe Daud! Hakika Sisi tumekufanya kuwa khalifa katika ardhi.”

Katika Aya hii, Mwenyezi Mungu anamweleza Nabii Daud (as) kuwa khalifa Wake katika ardhi.

Huenda mtu akasema kuwa maana ya ukhalifa hapa ni kuwa mrithi katika masuala ya maarifa na uongozi wa kiroho pekee, na kwamba hauhusiani na serikali. Hata hivyo, mwendelezo wa Aya unazuia tafsiri hiyo:

“Basi hukumu baina ya watu kwa haki.”

Mwenyezi Mungu anamwamuru Nabii Daud ahukumu baina ya watu kwa misingi ya haki.

Kwa hiyo, ukhalifa unaozungumziwa katika Aya hii unahusiana na jukumu la kijamii na usimamizi wa mambo ya watu. Ikiwa jukumu la Mitume lingekuwa linahusu masuala binafsi, ibada na taratibu za kidini pekee, basi kuhusisha ukhalifa na kutoa hukumu baina ya watu kusingekuwa na maana iliyo wazi.

Mfano mwingine ni Nabii Ibrahim (as). Baada ya Mwenyezi Mungu kumjaribu kwa mitihani mbalimbali na akafaulu, alimpa cheo cha Uimamu.

Hapa tunapaswa kujiuliza: Maana ya Uimamu ni nini?

Imam ni kiongozi na mwongoza jamii. Uongozi huu hauishii katika kuswalisha Swala ya jamaa na kusimamia ibada pekee, bali unaweza kuhusisha uongozi wa jamii kwa ujumla na kuielekeza katika njia ya haki.

Nabii Ibrahim (as) alikuwa Mtume na kiongozi wa jamii, na jukumu lake halikuishia kuwa Imam wa Swala katika ibada. Baada ya kupewa cheo cha Uimamu, aliuliza kuhusu kuendelea kwa cheo hicho katika kizazi chake, akasema:

“Na katika kizazi changu pia?”

Mwenyezi Mungu akamjibu kuwa ahadi Yake haiwafikii madhalimu.

Kwa hiyo, hapa kuna mambo mawili muhimu:

Kwanza, Uimamu una maana ya uongozi na uelekezaji wa jamii.

Pili, cheo hiki kinahusiana na uadilifu na kujiepusha na dhuluma, na hakiwezi kukabidhiwa kwa watu madhalimu.

Kwa matokeo hayo, mazungumzo kuhusu Uimamu wa Nabii Ibrahim (as) hayahusu cheo binafsi au cha kiibada pekee, bali pia yanajumuisha Uimamu wa kijamii na jukumu la kuiongoza jamii katika njia ya haki.

Mfano mwingine ni Nabii Musa (as). Katika Aya ya 142 ya Suratul-A’araf, anaombwa ateue khalifa atakayechukua nafasi yake miongoni mwa watu wake na kusimamia jukumu la kuwaongoza.

Mfano huu pia unaonyesha kuwa uongozi na usimamizi wa jamii ulikuwa sehemu ya majukumu yanayohusiana na Utume wa Mitume; jukumu ambalo linapaswa kutekelezwa kwa misingi ya marekebisho na wema, wala si ufisadi.

Katika Aya ya 54 ya Suratun-Nisaa, Qur’ani pia inazungumzia familia ya Ibrahim (as), ikisema:

“Hakika tuliwapa watu wa nyumba ya Ibrahim Kitabu na Hikma, na tukawapa ufalme mkubwa.”

Katika Aya hii kuna mambo matatu ya kuzingatia:

Kwanza, Kitabu, ambacho kinaweza kueleweka kuwa kinahusu sheria na Sharia.

Pili, Hikma (hekima).

Tatu, Mulk Azim, yaani ufalme mkubwa au mamlaka makubwa ya utawala.

Jambo muhimu ni kuwa Mwenyezi Mungu, sambamba na kutaja Kitabu na Hikma, pia anazungumzia kuwapa mamlaka ya utawala.

Kwa hiyo, mamlaka ya Mitume na familia zao inapaswa kujengwa juu ya Kitabu cha Mwenyezi Mungu na hekima. Ikiwa utawala wa kidini unatarajiwa kuanzishwa katika jamii, basi utawala huo unapaswa kujengwa juu ya Aya na hukumu za Mwenyezi Mungu, sambamba na hekima na busara katika uendeshaji wake.

3. Mamlaka na Wilayat ya Mtume wa Uislamu na wajibu wa kumtii

Katika hatua inayofuata, tunafikia Aya zinazozungumzia Mtume wa Uislamu Muhammad (saww) na nafasi yake katika kusimamia jamii.

Jukumu la Mtume halikuishia katika maadili, mawaidha, ibada au kusimamia Swala ya jamaa pekee; bali alikuwa pia na majukumu na mamlaka katika nyanja mbalimbali za kijamii na kisiasa.

Katika Aya ya 7 ya Suratul-Hashr, Mwenyezi Mungu anasema:

“Na anachokupeni Mtume, kichukueni; na anachokukatazeni, jiepusheni nacho.”

Kwa mujibu wa Aya hii, kile ambacho Mtume anawaamuru watu wanapaswa kukikubali, na kile anachowakataza wanapaswa kujiepusha nacho.

Amri hii haijahusishwa na eneo moja maalumu. Mtume alikuwa akitoa maagizo katika nyanja mbalimbali, yakiwemo masuala ya Swala, Saumu, Jihadi, Wilayat ya Amirul-Muuminina Ali (as), na kupambana na Taghut.

Kwa hiyo, maagizo ya Mtume yanaweza kujumuisha nyanja mbalimbali za maisha ya mtu binafsi na ya kijamii, na wajibu wa kumtii hauishii katika suala moja maalumu.

Aya nyingine muhimu katika suala hili ni Aya ya 6 ya Suratul-Ahzab:

“Nabii ana haki zaidi kwa Waumini kuliko nafsi zao wenyewe.”

Kwa mujibu wa Aya hii, Mtume ana nafasi ya juu zaidi ya mamlaka na haki juu ya Waumini kuliko wao wenyewe.

Kwa kawaida, mwanadamu ana matakwa na mamlaka juu ya nafsi yake, na hufanya maamuzi kuhusu maisha yake. Hata hivyo, Aya hii inaeleza kuwa Mtume ana haki na mamlaka juu ya Waumini kuliko wao wenyewe.

Huenda mtu akauliza: Je, Wilayat hii inahusu eneo gani?

Maana ya Aya hii haijawekewa mipaka katika eneo maalumu, hivyo inaweza kujumuisha nyanja mbalimbali za maisha ya Waumini.

Ili kufafanua suala hili, tunaweza kurejelea kisa cha ndoa ya Zayd, mtoto wa kuasiliwa wa Mtume, na mmoja wa wanawake. Mtume alitoa ushauri kuhusu suala hilo, lakini mwanzoni ushauri huo haukukubaliwa.

Baadaye, Aya ikateremka ikisema:

“Haiwi kwa Muumini mwanamume wala Muumini mwanamke, Mwenyezi Mungu na Mtume Wake wanapokata shauri katika jambo, kuwa na hiari katika jambo lao.”

Maana ya Aya hii ni kwamba, Mwenyezi Mungu na Mtume Wake wanapotoa uamuzi kuhusu jambo fulani, Waumini wanaume na wanawake hawana hiari ya kupinga uamuzi huo.

Kwa hiyo, ikiwa Mtume atatoa amri katika nyanja mbalimbali, kumtii ni wajibu. Katika mfano uliotajwa, suala lilihusu ndoa, lakini maana ya msingi ya Aya hii haizuiliwi katika tukio hilo pekee; inaweza kuzingatiwa pia katika nyanja nyingine.

Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia kuwa Mtume hafanyi maamuzi kwa niaba ya watu kwa namna ya kuondoa kabisa hiari yao. Badala yake, watu wanapaswa kukubali na kutekeleza maagizo yake kwa kumtii.

Katika eneo la siasa na usimamizi wa jamii pia, kukubali na kujifunga na maagizo pamoja na Wilayat ya Mtume ni jambo muhimu.

Aya nyingine inayojadiliwa katika suala hili ni Aya ya 55 ya Suratul-Maida. Aya hii inazungumzia Wilayat ya Mwenyezi Mungu, Mtume Wake na wale walioamini, wanaosimamisha Swala na kutoa Zaka wakiwa katika hali ya rukuu.

Katika tafsiri ya Kishia, Aya hii inahusishwa na Wilayat ya Amirul-Muuminina Ali (as). Kwa mtazamo huu, Wilayat haimhusu Mtume pekee, bali pia inajumuisha watu wanaofuata maadili ya Mwenyezi Mungu na walio katika mwendelezo wa Wilayat ya Mwenyezi Mungu na Mtume Wake.

Vilevile, katika Aya ya 59 ya Suratun-Nisaa, Mwenyezi Mungu anasema:

“Mtiini Mwenyezi Mungu, mtiini Mtume na wenye mamlaka miongoni mwenu (Ulul-Amr).”

Kwa mujibu wa Aya hii, kama ambavyo kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume ni wajibu, vivyo hivyo kumtii Ulul-Amr kunasisitizwa.

Kuhusu maana ya cheo cha Ulul-Amr, kuna mitazamo mbalimbali. Katika tafsiri ya Kishia, Ahlul-Bayt (as) wanachukuliwa kuwa miongoni mwa mifano mikuu ya Ulul-Amr.

Wakati huohuo, hoja inayotolewa katika mjadala huu inasisitiza kuwa cheo cha Ulul-Amr kinawahusu wale walio katika mwendelezo wa Wilayat ya Mwenyezi Mungu, Mtume na Ahlul-Bayt (as), wala si wale wanaosimama kinyume na Wilayat hiyo na kuchukua nafasi ya Taghut.

4. Uhusiano baina ya hiari ya mwanadamu, utiifu na mamlaka ya utawala

Mwisho, tunapaswa kuzingatia kundi jingine la Aya za Qur’ani ambazo kwa mtazamo wa kwanza zinaweza kuonekana kuwa tofauti na mijadala iliyotangulia.

Katika baadhi ya Aya, inasisitizwa kuwa jukumu la Mtume ni kufikisha ujumbe, na kwamba hana mamlaka ya kuwatawala au kuwashinikiza watu. Huenda mtu akatafsiri Aya hizo kuwa watu wako huru kabisa kukubali au kukataa maagizo, na kwamba hawana wajibu wowote wa kuyatii.

Katika hali hiyo, swali linajitokeza: Tunawezaje kuoanisha Aya zinazozungumzia kutokuwa na mamlaka ya kulazimisha watu na zile zinazosisitiza wajibu wa kumtii Mtume na Ulul-Amr?

Miongoni mwa Aya zinazohusika na suala hili ni Aya ya 99 ya Suratu Yunus, Aya ya 92 ya Suratun-Nahl na Aya ya 22 ya Suratul-Ghashiyah.

Katika Aya hizo, kunasisitizwa kuwa jukumu la Mtume ni kufikisha ujumbe na kwamba hana mamlaka ya kuwatawala au kuwashinikiza watu. Kwa mfano, katika Aya ya 22 ya Suratul-Ghashiyah, Mwenyezi Mungu anasema:

“Wewe si mwenye kuwatawala.”

Maana yake ni kwamba Mtume hana mamlaka ya kuwashinikiza watu au kuwatawala kwa nguvu, bali jukumu lake ni kuwakumbusha na kuwapa mawaidha.

Je, tunaweza kuzitumia Aya hizi kuhitimisha kuwa jukumu la Mtume ni kufikisha ujumbe pekee, na kwamba watu hawana wajibu wala jukumu lolote la kufuata ujumbe huo?

Ili kujibu swali hili, tunapaswa kuzingatia Aya zote za Qur’ani kwa pamoja na kutofautisha baina ya nyanja mbalimbali zinazozungumziwa.

Miongoni mwa Aya muhimu katika suala hili ni Aya isemayo:

“Hapana kulazimisha katika dini. Hakika uongofu umekwisha bainika wazi na upotovu.” (Suratul-Baqarah, 2:256)

Aya hii inasisitiza kuwa hakuna kulazimishwa katika kuikubali dini, kwa sababu njia ya uongofu imetofautishwa wazi na njia ya upotovu. Katika eneo la imani na itikadi, haiwezekani kumlazimisha mtu kuikubali dini. Mwanadamu anapaswa kuchagua njia yake kwa hiari yake mwenyewe.

Hata hivyo, jambo hili halimaanishi kukataa kila aina ya wajibu na majukumu ya kijamii. Baada ya njia ya uongofu na upotovu kuwekwa wazi, mwanadamu anawajibika kwa uchaguzi anaoufanya.

Kwa upande mmoja, hiari ya mwanadamu inalindwa; na kwa upande mwingine, uchaguzi wake una matokeo na athari zake.

Ili kufafanua jambo hili, tunaweza kutumia mfano wa ndoa.

Mtu ambaye bado hajaoa au kuolewa hana majukumu na wajibu unaotokana na maisha ya ndoa. Lakini anapoamua kuingia katika ndoa kwa hiari yake mwenyewe, anakubali pia majukumu na wajibu unaotokana na maisha ya ndoa.

Baada ya kufunga ndoa, hawezi kutumia hoja kwamba hapo awali alikuwa huru kujiepusha na majukumu yake, au kwamba anaweza kuyapuuza kwa sababu tu alikuwa na hiari kabla ya kuoa au kuolewa.

Katika suala la utawala pia, tunaweza kutoa uchambuzi wa namna hiyo. Wanadamu wana matakwa na hiari, na wana nafasi katika kuchagua mfumo na mwelekeo wa maisha yao ya kijamii. Hata hivyo, baada ya kukubali na kuanzishwa kwa mfumo wa utawala, sheria na wajibu unaotokana na mfumo huo huanza kutumika.

Kwa hiyo, hiari ya mwanadamu haipingani na kujifunga na sheria za kijamii.

Kwa mfano, watu wanaishi katika jamii kwa hiari yao, lakini wakati huohuo wanawajibika kuheshimu sheria za jumla: kusimama kwenye taa nyekundu za barabarani na kulipa kodi.

Kuzingatia sheria hizi hakumaanishi kuwa hiari ya mwanadamu imeondolewa, bali kunaonyesha kukubali wajibu unaotokana na maisha ya kijamii na kudumisha utaratibu wa umma.

Kwa msingi huo, Aya zinazosisitiza hiari ya mwanadamu na kutokuwepo kwa kulazimishwa katika kuikubali dini hazipingani na Aya zinazoweka wajibu wa kumtii Mwenyezi Mungu, Mtume na Ulul-Amr.

Hiari ya watu katika kuchagua na kukubali inalindwa; lakini hiari hiyo haimaanishi kukataa kila aina ya wajibu na masharti yanayotokana na mamlaka ya utawala na maisha ya kijamii.

Na amani, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu.