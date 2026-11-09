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Abbas Araghchi: Wananchi wa eneo letu wamechoshwa na udanganyifu wa Israel kama walivyochoshwa wananchi wa Marekani

9 Novemba 2026 - 13:58
Msimbo wa Habari: 1888514
Abbas Araghchi: Wananchi wa eneo letu wamechoshwa na udanganyifu wa Israel kama walivyochoshwa wananchi wa Marekani

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa wananchi wa eneo la Mashariki ya Kati wamechoshwa na upotoshaji wa Israel, kama walivyo wananchi wengi wa Marekani. Amesema Rais Donald Trump anatambua kuwa idadi kubwa ya Wamarekani wana chuki kubwa dhidi ya Israel, lakini inaonekana bado hajafahamu sababu ya hali hiyo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, katika ujumbe aliouchapisha akizungumzia matamshi ya hivi karibuni ya Rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu mtazamo wa wananchi wa Marekani dhidi ya utawala wa Kizayuni, amesema kuwa wananchi wa eneo letu wamechoshwa na upotoshaji wa Israel kama walivyo wananchi wa Marekani.

Waziri huyo aliandika Jumatatu asubuhi katika akaunti yake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba Rais wa Marekani amebaini wazi kuwa idadi kubwa sana ya wananchi wa Marekani wana chuki kubwa dhidi ya Israel.

Araghchi aliongeza kuwa jambo la kuzingatiwa ni kwamba, inaonekana Rais Trump bado hajafahamu sababu ya hali hiyo.

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