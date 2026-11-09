Hukumu zisizo za haki dhidi ya wanazuoni wa Kishia zitakuwa na madhara makubwa kwa Serikali ya Bahrain

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Ali Reza A'rafi, Mkuu wa Hawza za Kiislamu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ametoa tamko la kulaani hatua za ukandamizaji zinazochukuliwa na utawala wa Bahrain pamoja na kesi za mahakama za maonyesho dhidi ya wanazuoni wa Kiislamu. Aidha, ameuonya Serikali na utawala wa Bahrain kwamba mwenendo wake wa sasa unaipeleka nchi hiyo katika hali ya kutengwa na kupoteza heshima yake katika medani ya kimataifa.

Ifuatayo ni matini kamili ya tamko la Mkuu wa Hawza za Kiislamu:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

{Enyi mlioamini! Kuweni wenye kusimamia haki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mkitoa ushahidi kwa uadilifu. Wala chuki za watu zisikufanyeni mkaacha kufanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwani huo ndio ulio karibu zaidi na uchamungu. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatenda.} (Suratul Maaidah: 8).

Katika kipindi ambacho uadilifu ulikuwa jukumu kuu la Mitume wa Mwenyezi Mungu (swt), hatua za hivi karibuni za Serikali ya Bahrain si ukiukaji tu wa misingi ya haki, bali pia ni mfano wa wazi wa “kukiuka haki za msingi” na “kushambulia moja kwa moja nguzo za uongofu wa Umma”.

Tunazichukulia hatua hizi si kama kosa la kisiasa tu, bali kama sera ya makusudi ya ukandamizaji inayolenga kudhoofisha nafasi ya dini na Uislamu.

Kutolewa kwa hukumu za mahakama tarehe 8 Februari 2026 dhidi ya zaidi ya watu 60, wakiwemo watu mashuhuri katika taaluma, walimu na viongozi wa Hawza za Kiislamu, pamoja na kupangwa kwa tarehe 8 Novemba 2026 kwa ajili ya kutekeleza hukumu hizo zisizo za haki, ni njama iliyo wazi ya kuwalenga viongozi na alama za kielimu na kidini za Waislamu wa Kishia.

Mahakama hizi za maonyesho, ambazo hazina uhalali wowote wa kisharia wala hadhi ya kisheria, si chochote zaidi ya nyenzo ya kutumia nguvu kwa ajili ya shinikizo la kisiasa na kunyang'anya watu uhuru wa kidini.

Sisi, kwa niaba ya wanazuoni mashuhuri, walimu, wanafunzi na wahitimu wa Hawza za Kiislamu, tunasisitiza mambo yafuatayo:

Kwanza: Onyo kali kwa Serikali ya Bahrain

Tunaitahadharisha Serikali na utawala wa Bahrain kwamba mwenendo wake wa sasa ni njia inayoipeleka nchi hiyo katika kutengwa na kupoteza heshima yake katika medani ya kimataifa.

Kunyimwa haki kwa wanazuoni na kuingilia masuala ya dini na madhehebu ni sawa na kuingilia utulivu na usalama wa jamii za Kiislamu.

Kuongezeka kwa hatua hizi kutakuwa na madhara makubwa ya kisiasa na kijamii kwa Serikali ya Bahrain, ambayo yanaweza kufikia kiwango cha kushindwa kudhibitiwa.

Pili: Kufichua nafasi ya maadui wanaochochea mifarakano

Tunazichukulia hatua hizi kuwa sehemu ya mipango mibaya na iliyopangwa kwa utaratibu na maadui wa Uislamu na ubinadamu, hususan Marekani na utawala wa Kizayuni.

Mifumo hii ya kibeberu, kwa kuchochea migogoro ya kimadhehebu ndani ya mataifa ya Kiislamu, inalenga kuzusha mifarakano na kudhoofisha nguvu na uwezo wa Umma wa Mtume Mkuu Muhammad (saw).

Ni wajibu wa Umma mzima wa Kiislamu, wasomi wake na taasisi zake za kielimu kusimama dhidi ya vitendo vya aina hii vya kueneza ufisadi na kuchochea mifarakano.

Tatu: Kuwatetea wanazuoni wa Kiislamu na wananchi wapendwa wa Bahrain

Kuwatetea wasomi, watu mashuhuri na wanazuoni wakubwa wa Bahrain, pamoja na kuwaunga mkono wananchi wake wanaodhulumiwa lakini wenye msimamo imara, ni wajibu wa kila mmoja.

Hawza za Kiislamu nazo zitatekeleza wajibu wake katika uwanja huu.

Hitimisho

Tunasisitiza kwamba hatutarudi nyuma katika kutumia njia yoyote inayowezekana kuwaunga mkono na kuwatetea wananchi wa Bahrain, vijana wao na wanazuoni wao wakubwa katika kudai haki zao.

Ufuatiliaji wa suala hili utaendelea kupitia njia zote za kisheria na kimataifa, pamoja na kushirikisha Marjaa wakubwa wa Kiislamu.

Ikiwa haki haitapatikana katika mahakama zisizo za haki, bila shaka itapatikana katika uwanja wa historia na mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hatimaye, wananchi watapata haki zao, uhuru wao na heshima yao.

{Na ushindi hautoki isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Mwenye hekima.}

Ayatollah Ali Reza A'rafi

Mkuu wa Hawza za Kiislamu