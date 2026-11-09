Malaysia Yaonya Kuhusu Kuzorota kwa Hali ya Wakimbizi wa Ndani Gaza Kutokana na Kuongezeka kwa Baridi ya Majira ya Baridi na Ukosefu wa Makazi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Baraza la Ushauri la Mashirika ya Kiislamu nchini Malaysia (MAPIM) limetoa wito wa kutolewa kwa misaada ya dharura ya kibinadamu, kufuatia mvua kubwa zilizosababisha mafuriko katika kambi za wakimbizi wa ndani katika Ukanda wa Gaza.

Baraza hilo limeeleza kuwa maelfu ya familia zinazoishi katika mahema chakavu zinakabiliwa na hatari ya mafuriko, baridi kali na kuongezeka kwa matatizo ya kiafya.

Aidha, limebainisha kuwa watoto, wanawake, wazee na wagonjwa ndio makundi yanayoathirika zaidi na hali hiyo.

MAPIM imezitaka nchi zinazohusika na kudhamini makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na jumuiya ya kimataifa kurahisisha uingizaji wa nyumba zilizotengenezwa tayari, mahema imara, vifaa vya tiba na vifaa vya ujenzi ili kukabiliana na hali hiyo ya dharura.

Rais wa baraza hilo, Mohamad Azmi Abdul Hamid, amesisitiza kuwa mahitaji ya wakazi wa Gaza hayaishii katika upatikanaji wa chakula pekee, bali pia yanajumuisha makazi salama, mavazi ya kujikinga na baridi ya majira ya baridi pamoja na huduma za afya.

Ameonya kuwa kuendelea kwa mvua na baridi kunahatarisha maisha ya wakimbizi wa ndani, hususan watoto na wazee.