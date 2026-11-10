Akitamka kwamba leo Vikosi vya Nchi Kavu vya Jeshi viko tayari kukabiliana na kila aina ya tishio, aliongeza: Vikosi vya Nchi Kavu kama nguzo ya jeshi, kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu aliye juu na kwa kuwa na utayari wa mapigano ya busara, rasilimali watu, silaha na vifaa vyenye ufanisi, na kwa kutumia nguvu ya kiroho na teknolojia ya kisasa chini ya uongozi wa hekima wa Kiongozi Mkuu, viko tayari kutoa jibu la haraka, imara, lenye nguvu na kwa ukali zaidi kuliko hapo awali katika kukabiliana na vitisho vya kila ngazi.