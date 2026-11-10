Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, baada ya kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Waisraeli mchana na usiku wanajitahidi kumvuta Marekani kwenye vita visivyo na mwisho na Iran; kinamasi ambacho hakuna rais — wa sasa au wa baadaye, wa Republican au wa Democrat — atakayekuwa na uwezo wa kutoka ndani yake.

Aliongeza: Kwa muda wote ambao Washington haitaacha fikra za «Israel kwanza», Marekani na washirika wake wanakwenda kwa kasi kuelekea enzi ya giza.