Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Esmail Baqai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Al-Mayadeen, akieleza maendeleo ya hivi karibuni yanayohusiana na mazungumzo ya Tehran na Washington, alitoa habari kuhusu kupunguzwa kwa muda wa utekelezaji wa mpango uliopendekezwa na Iran kutoka siku saba hadi siku mbili na akataja hatua hii kama ishara ya umakini na nia njema ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika njia ya diplomasia.

Baqai, akielekeza kwenye mchakato wa mwingiliano kati ya Iran na Marekani, alisema: Iran, ili kuonyesha umakini wake katika kuendeleza njia ya kidiplomasia, imepunguza muda wa utekelezaji wa pendekezo lililowasilishwa kutoka siku saba hadi siku mbili.

Akikosoa mwelekeo wa upande wa Marekani katika mazungumzo, aliongeza: ndani ya serikali ya Marekani kuna mkanganyiko wa wazi kuhusu ni chombo kipi au afisa yupi anayebeba jukumu na mamlaka ya kufanya mazungumzo na Iran, na baadhi ya maafisa wa nchi hii wanawasilisha misimamo na madai yanayopingana.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akielekeza kwenye uwezekano wa misimamo ya Washington kuathiriwa na maendeleo ya siasa za ndani za nchi hii, alibainisha: inaonekana kuwa sehemu ya misimamo hii iko chini ya ushawishi wa mahesabu ya siasa za ndani za Marekani na masuala yanayohusiana na uchaguzi wa rais wa mwaka 2028.

Baqai pia, akikosoa mabadiliko ya mara kwa mara ya madai ya Marekani, alisisitiza: Washington inabadilisha malengo na matakwa yake kila mara na kwa kweli kwa mwelekeo huu inahamisha malengo ya mazungumzo.

Alisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imewasilisha misimamo na mapendekezo yake kwa uwazi na kupitia wapatanishi, na mawasiliano kati ya pande bado yanaendelea kupitia mikutano ya moja kwa moja na simu.

Hali ya mwisho ya ushirikiano kati ya Iran na Shirika

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje katika sehemu nyingine ya mahojiano haya aligusia suala la ushirikiano wa nyuklia wa Iran na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na kusema: wakaguzi wa Shirika walisafiri kwenda Iran takriban siku 10 zilizopita kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa kituo cha nyuklia cha Bushehr.

Kwa mujibu wa Baqai, ukaguzi uliofanywa ulikuwa mdogo kwa kituo cha nyuklia cha Bushehr na vituo hivyo vya nyuklia ambavyo katika hali ya sasa kulikuwa na uwezekano wa kuandaa matayarisho muhimu kwa ukaguzi wao.

Akielekeza kwenye uharibifu wa baadhi ya vituo vingine vya nyuklia vya nchi, alisema: katika hali ya sasa hakuna itifaki na utaratibu maalum wa ukaguzi wa vituo vilivyoharibiwa, na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki pia halina maelekezo maalum ya kufanya ukaguzi kama huo.