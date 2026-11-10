Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, balozi wa Iraq nchini Iran, aliiambia shirika la habari la Iraq la Waa: safari ya Ali Zaidi, waziri mkuu wa Iraq, ilikuwa na tabia maalum na isiyo ya wazi (ya siri) na ilifanyika kwa lengo la kuchunguza njia za kupunguza mvutano na kupunguza kasi ya vita katika kanda.

Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, balozi wa Iraq katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, siku ya Jumatatu alithibitisha kwamba safari ya waziri mkuu Ali Zaidi kwenda Iran ilikuwa safari ya faragha na isiyotangazwa kwa lengo la kujadili njia za kupunguza mvutano katika kanda.

Aliongeza: Iraq haiko kando na matukio ya kanda, bali inafanya kazi kwa bidii kulingana na maslahi yake ya juu ya kitaifa chini ya uongozi wa waziri mkuu Ali Zaidi na imeelekeza jitihada zake za kidiplomasia katika kupunguza mvutano, kuzuia kuongezeka zaidi na kuimarisha utulivu wa kanda.

Hii inakuja wakati ambapo hapo awali baadhi ya vyanzo viliiambia Al-Hadath kwamba safari ya siri ambayo ujumbe wa Iraq uliifanya kwenda Tehran ilikuwa chini ya uongozi wa Ali Zaidi, waziri mkuu wa Iraq.

Vyanzo hivi viliongeza kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, katika mazungumzo ya simu alitangaza kukubaliana kwake na mapendekezo ambayo waziri mkuu wa Iraq aliwasilisha.

Kwa mujibu wa vyanzo hivi, Trump alimwomba waziri mkuu wa Iraq kuchukua jukumu la mpatanishi na Tehran.