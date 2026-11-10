Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Bruno Rodríguez, waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba, alisisitiza kwamba hatua za wanajeshi wa Kizayuni za kuzuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza, na hiyo katika hali mbaya kwa makumi ya maelfu ya wakimbizi wa Kipalestina, hazikubaliki na ni za kihalifu.

Aliongeza kwamba Wapalestina kwa sababu ya vita na mauaji ya kimbari katika Ukanda wa Gaza walilazimika kukimbilia kwenye mahema, lakini kupungua kwa joto la hewa na mvua kubwa kumezidisha matatizo yao mara mbili na kumezamisha maelfu ya mahema.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba alitaka jumuiya ya kimataifa isiruhusu kuendelea kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza.

Harakati ya Upinzani ya Kiislamu Hamas pia jana, kwa kuchapisha taarifa, ilitangaza kwamba maafa ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza yanaendelea kufuatia vita vya mauaji ya kimbari na uharibifu mkubwa wa miundombinu na vituo vya maisha, na kwa kufika kwa msimu wa baridi, mateso na matatizo ya wakazi na wakimbizi wa eneo hili yamezidi.

Hamas katika taarifa hii ilisisitiza kwamba utawala wa kikoloni unaendelea kwa mpangilio kusimamia na kuchochea maafa ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza na katika mfumo wa vita vinavyoendelea vya mauaji ya kimbari inalenga kuzidisha na kuendeleza mgogoro; hatua ambayo kwa mujibu wa harakati hii inafanywa kwa lengo la kuvunja mapenzi ya watu wa Kipalestina na kuangamiza vituo vya maisha katika eneo hili, na hiyo katika hali ambayo makubaliano ya usitishaji wa mapigano yameshasainiwa.