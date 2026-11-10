Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu televisheni ya Bloomberg, Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, bila kutaja tabia ya amani ya mpango wa nyuklia wa Tehran na kwa kuingilia kwa ufidhuli na wazi katika mambo ya ndani ya Iran, alidai: si lazima upendwe, lakini inaweza kuwa muhimu. Mtu alipaswa kusimama dhidi ya kuendelea kwa mpango wa silaha za nyuklia wa Iran! Kwa miaka 47 hakuna rais aliyetaka kufanya hivi! Huwezi kuwaruhusu kupata bomu la atomiki!

Waziri wa vita wa Marekani ili kuepuka shinikizo kubwa la Congress inayodhibitiwa na Wanademokrasia kuhusu kushtakiwa kwake, alidai: historia itamhukumu Trump kwa upendo mkubwa na upole! Hatuogopi kushtakiwa. Kesho asubuhi nitafanya mkutano na waandishi wa habari kuhusu hili katika Pentagon.