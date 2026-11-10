Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu BelTA, «Alexander Volfovich», Katibu wa Baraza la Usalama la Belarus, katika mkutano wa kumi na nne wa makatibu wa mabaraza ya usalama ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Nchi Huru katika Moscow alisema: ujeshaji wa kijeshi wa Magharibi kwa lengo la kufikia ukuu wa kijeshi haufichwi tena, na maafisa wa nchi hizi wanazungumza waziwazi kuhusu utayari wa vita vinavyowezekana.

Akielekeza kwenye maendeleo ya usalama na kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi na vya mtandao, aliongeza: pamoja na mchakato huu, tabia ya shinikizo la nje dhidi ya nchi huru pia inabadilika.

Volfovich alisisitika: nchi za Magharibi zinakamilisha mifumo ya kutumia shinikizo mchanganyiko; mifumo ambayo inatumiwa kwa lengo la kuingilia mambo ya ndani ya nchi, kudhoofisha mamlaka ya kitaifa na kuathiri michakato yao ya kisiasa.

Katibu wa Baraza la Usalama la Belarus alisema nafasi ya baada ya Soviet imegeuka kuwa uwanja wa shinikizo mchanganyiko la wahusika wa nje, na Belarus pia inakabiliana kila siku na matokeo ya shinikizo hili.

Mkutano wa kumi na nne wa makatibu wa mabaraza ya usalama ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Nchi Huru ulifanyika tarehe 9 Novemba 2026 (18 Aban 1405) katika Moscow. Kuchunguza changamoto za usalama wa kanda, vitisho vya mipaka, ugaidi, magendo na kukabiliana na vitisho mchanganyiko vilikuwa miongoni mwa mihimili ya mkutano huu.