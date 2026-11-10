Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Kituo cha Habari cha Palestina, «Stephanie Chase», mwandishi wa Ireland, katika makala katika gazeti «The Irish News», alisisitiza kwamba upatikanaji usio na kifani wa taarifa katika ulimwengu wa kidijitali umewanyima wanasiasa na vyombo vya habari vya jadi uwezekano wa kukanusha kile kinachotokea katika Ukanda wa Gaza.

Alibainisha kwamba, kinyume na dhana ya baadhi, kuunga mkono Palestina si «mtindo» au harakati ya pembezoni, bali ni mwitikio wa kina kutoka kwa tabaka mbalimbali za jamii.

Chase, akielekeza kwenye shinikizo linalowekwa kwa watu wa kitamaduni kama «Sally Rooney» na «Macklemore» ambao kwa sababu ya misimamo yao ya kuunga mkono Palestina walikabiliana na vikwazo vya kikazi na kijamii, aliongeza: jitihada za serikali kama Uingereza na Marekani za kuwapa lebo wanaharakati wa Palestina zinaonyesha tu hofu yao mbele ya nguvu ya harakati hii.

Mwandishi huyu mwishoni alionya kwamba vizazi vijavyo vitawahukumu wale walionyanyama mbele ya uhalifu wa Gaza, na mshikamano na Palestina utakuwa harakati inayopita zaidi ya vikwazo vya kisiasa na vya vyombo vya habari.