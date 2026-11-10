Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, ujumbe wa Iran mjini Vienna siku ya Jumatatu katika taarifa katika moja ya mitandao ya kijamii uliandika: inashangaza kwamba usemi «unalaani vikali» unaweza kutumiwa waziwazi na Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki. Lakini kwa nini hautumiki kwa uthabiti katika hali zote?

Ujumbe huu, ukielekeza kwenye picha ya Grossi ambayo ndani yake analaani mauaji ya mfanyakazi wa kituo cha nyuklia cha Zaporizhzhia nchini Ukraine, uliendelea: wakati mabomu ya Marekani na mabomu ya utawala wa Israeli yalipogonga vituo vya nyuklia vya amani na vilivyolindwa vya Iran, jambo ambalo halikuwa na kifani katika historia ya Shirika, au wakati wanasayansi wa nyuklia wa Iran walipouawa, hatua hizi hazikulaaniwa kamwe. Katika hali hizo, mkurugenzi mkuu alionekana kuchukulia kulaani kama nje ya «eneo» na «kazi» yake.

Katika mwendelezo wa taarifa hii imesemwa: hasira na maandamano ya kuchagua si moja ya nguzo za usalama wa nyuklia na ulinzi; bali ni moja ya nguzo za kuandaa wasifu na kupandishwa cheo.

Wajibu wa kitaasisi na kitaasisi si wa hiari. Utaalamu unahitaji kujitolea na utendaji unaofanana na thabiti.