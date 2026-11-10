Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katika wiki za hivi karibuni, wananchi wa Bahrain wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu ya kiusalama na ukandamizaji mkubwa chini ya utawala wa Al Khalifa. Kukamatwa kwa mamia ya wanazuoni wa dini na watu mashuhuri nchini humo kwa tuhuma zinazohusiana na misimamo yao ya kiitikadi na kidini, au kwa kuonyesha mshikamano na wananchi wa Iran, kumezua hasira kubwa miongoni mwa wananchi wa Bahrain.

Mnamo tarehe 8 Novemba, siku ambayo ilitarajiwa kutolewa hukumu ya mahakama dhidi ya wanazuoni waliokuwa wamefungwa, wananchi wa Bahrain waliingia mitaani kufuatia ujumbe wa Ayatollah Sheikh Isa Qassim, mwanazuoni mashuhuri wa Bahrain. Kutokana na hofu ya utawala wa Al Khalifa kuhusu harakati na hasira za wananchi, utawala huo ulilazimika kuahirisha kutolewa kwa hukumu hiyo.

Dkt. Abdulraouf Al-Shaib, Katibu wa Harakati ya Kiislamu ya Khalas Bahrain, katika mahojiano na Shirika la Habari la ABNA, alisema:

Utawala wa Al Khalifa unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa unaouweka katika hali ngumu na ya kukosa njia ya kujinasua. Mgogoro huo umeulazimisha kuchukua hatua mbalimbali, zikiwemo kujiunga na mkondo wa kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel, kuunda muungano na utawala wa Kizayuni na kuweka mazingira ya kuanzishwa kwa kambi za kijeshi nchini Bahrain.

Aliongeza kuwa Marekani hutumia kambi yake ya kijeshi nchini Bahrain kushambulia nchi jirani, huku Bahrain nayo ikishiriki katika mashambulizi dhidi ya Yemen na nchi nyingine.

Kuongezeka kwa Ukandamizaji Dhidi ya Wanazuoni wa Dini

Akizungumzia ukiukwaji wa haki na vitendo vya hivi karibuni vya utawala wa Al Khalifa nchini Bahrain, Dkt. Al-Shaib alisema:

Kwa kipindi fulani sasa, utawala huo umeongeza ukandamizaji wake dhidi ya wanazuoni wa dini. Miongoni mwa hatua hizo ni kukamatwa kwa kundi la wanazuoni katika siku za hivi karibuni, pamoja na kuwatesa na kuwafanyia vitendo vya unyanyasaji kwa tuhuma mbalimbali. Tuhuma hizo nyingi hazihusiani na masuala ya kisiasa, bali zaidi zinahusu masuala ya kidini, kiitikadi, utaifa na uzalendo.

Kwa sababu hiyo, utawala huo uko katika hali ya kuchanganyikiwa na kupoteza mwelekeo, huku ukijaribu kupitia hatua hizo kupata aina fulani ya ushindi ili kujinasua katika mkwamo unaoukabili.

Wito kwa Wananchi wa Bahrain Kusimama Pamoja kwa Ajili ya Wafungwa

Dkt. Al-Shaib aliwatoa wito wananchi wenzake wa Bahrain kwa kusema:

Tunawaambia wananchi na ndugu zetu wa Bahrain kwamba wajitahidi kwa kila namna wawezayo kuchukua hatua za kuwaunga mkono wafungwa na kudai kuachiliwa kwao. Hatua hizo zinaweza kuwa ndogo kama kutoa kauli, kuandika sentensi moja au kufanya juhudi yoyote ya kutetea uhuru wa wafungwa, wawe wamefungwa kwa masharti au bila masharti, pamoja na wanazuoni wote wanaodhulumiwa.

Kwanza, Mwenyezi Mungu atawaandikia thawabu ya tendo jema kwa juhudi hizo. Pili, wasifikiri kwamba hatua ndogo wanazochukua hazina athari yoyote. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani Tukufu kwamba hakuna hatua yoyote mnayochukua inayowakasirisha makafiri isipokuwa Mwenyezi Mungu huwaandikia kutokana na hatua hiyo matendo mema. Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, hazisahau juhudi na misimamo yenu, hata kama zitakuwa katika kiwango cha kuandika ujumbe mmoja tu kwenye mtandao wa kijamii wa X (Twitter).

Msimamo wa Wananchi Una Athari kwa Utawala

Katibu huyo wa Harakati ya Khalas Bahrain alisisitiza kuwa hatua hizo zina athari zinazoonekana wazi, akisema:

Hatua hizi zimekuwa na matokeo ya moja kwa moja. Kama ushahidi wa hilo, utawala ulilazimika kuahirisha siku ya kutolewa kwa hukumu na kuendeshwa kwa kesi za mahakamani. Hali hii inaonesha namna utawala ulivyoingia katika mkanganyiko mkubwa.

Mkanganyiko huo umeufanya utawala kuzingatia kwa umakini mkubwa misimamo yenu na kutathmini kila hatua mnayochukua. Mwitikio wenu una athari katika namna wanavyotekeleza maamuzi na sera zao.

Akihitimisha wito wake kwa wananchi wa Bahrain, alisema:

Kwa mara nyingine, tunawaomba msimame kupinga dhuluma, ukandamizaji na udikteta wa utawala huu. Inukeni kudai kuachiliwa kwa wafungwa na kurejeshwa kwa haki zote walizonyimwa na utawala huo.

Hakuna Njia Nyingine Isipokuwa Kupinga Utawala wa Ukandamizaji

Dkt. Al-Shaib alihitimisha kwa kusema:

Tumefikia hitimisho kwamba utawala huu hauwezi kuishi kwa maelewano na wananchi wa Bahrain, na wananchi wa Bahrain nao hawawezi kuuvumilia. Hii ni kwa sababu utawala huu umejengwa juu ya ukandamizaji.

Kwa hiyo, mbele yetu hakuna njia nyingine isipokuwa kujinasua kutoka katika utawala huu. Hilo linahitaji kusimama kidete na kuendeleza mapambano ya upinzani kwa uthabiti mkubwa, kwa lengo la kuuangusha utawala huo na kurejesha haki na uhuru wa wananchi wetu.