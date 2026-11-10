Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari uliofanyika katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani (Pentagon) tangu kushindwa kwa kihistoria kwa chama cha Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula, alivielezea jitihada za Bunge za kumwondoa madarakani kuwa ni “maonesho ya kisiasa ya kipuuzi”.

Kushindwa huko kwa Republican kunahusishwa kwa kiasi kikubwa na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel dhidi ya Iran. Wakati huohuo, wito wa kutaka Hegseth aondolewe madarakani umeongezeka kutokana na nafasi yake katika vita hivyo.

Hegseth, kwa lugha kali, alielezea muswada wa kumwondoa madarakani kuwa ni jaribio la “mwanachama mmoja wa Bunge asiyeridhika na aliyeshindwa” la kumdhuru Rais wa Marekani.

Waziri huyo wa Vita katika serikali ya Trump hakuzungumzia moja kwa moja maelezo ya tuhuma zinazomkabili, ambazo zimewasilishwa na Thomas Massie, mwakilishi wa chama cha Republican. Badala yake, alisisitiza mara kadhaa kile alichokiita “mafanikio ya operesheni ya kijeshi”, akisema:

“Katika historia ya Marekani, haijawahi kutokea Waziri wa Ulinzi kuondolewa madarakani.”

Akilinganisha hali yake na kesi za kumuondoa madarakani Donald Trump, Hegseth alisema kuwa Rais huyo wa Marekani alikabiliwa na mchakato huo mara mbili na katika kila tukio alirejea akiwa na nguvu zaidi. Alidai kuwa jaribio hili la tatu, ambalo sasa limemlenga mmoja wa wajumbe wa Baraza la Mawaziri, nalo litashindwa.

Hegseth: Kumwondoa Madarakani Kutakuwa Ujumbe kwa Maadui wa Marekani

Akizungumzia athari za mchakato wa kumwondoa madarakani mbele ya wale aliowaita “maadui” wa Marekani, Hegseth alidai:

“Jaribio hili la kuniondoa madarakani linaiambia Iran, makarteli na kila adui mwingine anayetazama kwamba Marekani imewaadhibu wanajeshi wake na uongozi wake wa kiraia kwa kutekeleza kwa mafanikio operesheni halali ya kijeshi.”

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Hegseth alirudia madai ya awali ya Washington dhidi ya Iran, akidai kuwa Marekani inadhibiti Mlango-Bahari wa Hormuz na kwamba Tehran haitamiliki kamwe silaha za nyuklia.

Madai hayo yametolewa wakati ambapo, katika siku za hivi karibuni, meli kadhaa za kibiashara zimekumbwa na matukio ya moto baada ya kupita katika njia ambazo hazikuratibiwa na Iran.

“Historia Itahukumu Tofauti Kuhusu Vita Hivi”

Katika jaribio la kuhamisha mjadala kuhusu kushindwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran kufikia malengo yaliyotangazwa, Hegseth alisema:

“Historia itatoa hukumu tofauti sana kuhusu vita hivi ikilinganishwa na mtazamo wa kawaida uliopo sasa.”

Aidha, alitoa dai ambalo halijaungwa mkono na ushahidi wa kihistoria, akisema:

“Sisi hatukuanza vita hivi. Iran ndiyo ilivianzisha miaka 47 iliyopita!”

Waziri huyo wa Vita wa Marekani aliendelea kulinganisha idadi ya vifo vya Wamarekani katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran inayoitwa “Epic Fury” na vifo vilivyotokea katika vita vya Vietnam na Korea. Kwa lengo la kuhalalisha matokeo ya mashambulizi dhidi ya Iran, alidai kuwa operesheni hiyo haijawahi na haitawahi kusababisha vifo vingi kama vilivyotokea katika vita hivyo.

Pia alivishutumu baadhi ya vyombo vya habari vinavyoikosoa serikali ya Republican kwa kushindwa kutambua mafanikio ya kijeshi ya Marekani kutokana na kile alichokiita “chuki dhidi ya Rais”.

Hegseth Akanusha Madai ya Kulengwa kwa Raia

Hegseth aliyataja madai kwamba jeshi la Marekani limekuwa likiwalenga raia kuwa ni “madai ya uongo”, akidai:

“Watu pekee wanaowalenga raia ni magaidi ambao sisi tunawawinda.”

Madai hayo yametolewa wakati ambapo maseneta na vyombo vya habari vya Marekani vimetaja suala la mashambulizi dhidi ya raia kuwa miongoni mwa sababu kuu za jitihada za kutaka Hegseth aondolewe madarakani.

Serikali ya Marekani imekuwa ikisema kwa zaidi ya siku 200 zilizopita kwamba inachunguza mazingira na namna shambulizi dhidi ya shule ya Minab lilivyotekelezwa. Hata hivyo, hadi sasa matokeo ya uchunguzi huo unaodaiwa hayajatangazwa.

Hegseth Adai Maduro Hakutekwa Nyara

Akizungumzia kukamatwa kwa Nicolás Maduro, Rais wa Venezuela, Hegseth alidai kuwa Maduro “hakutekwa nyara, bali alikabidhiwa kwenye vyombo vya haki na watu mahiri zaidi wa Marekani”.

Alipoulizwa kuhusu matamshi ya Makamu wa Rais wa Marekani, JD Vance, ambaye alikuwa ametaja vita dhidi ya Iran kuwa miongoni mwa sababu kuu za kushindwa kwa Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula, Hegseth alikwepa kutoa jibu la moja kwa moja.

Alisema:

“Nina heshima kubwa sana kwa Makamu wa Rais, na kwa hakika sina nia ya kurushiana lawama. Kwa bahati nzuri, siasa si eneo langu la utaalamu.”

Kauli hiyo imetolewa wakati ambapo tofauti za mitazamo ndani ya chama cha Republican kuhusu athari za kisiasa za vita dhidi ya Iran katika matokeo ya uchaguzi zimeanza kujitokeza waziwazi.

“Niko Tayari Kurudia Operesheni Hizi Kesho”

Mwisho wa hotuba yake, katika jaribio la kuwakabili wapinzani na wakosoaji wake, Hegseth alisema:

“Ninasimama nyuma ya kila moja ya operesheni hizi, na ikihitajika, nitazitekeleza tena kesho. Ikiwa wanataka kuwafuata wapiganaji, basi ni lazima wanipite mimi kwanza.”