Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Zabihullah Mujahid, msemaji wa serikali ya Taliban, Jumanne, tarehe 19 Aban (10 Novemba), akijibu onyo la Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu safari za kwenda Afghanistan, alidai kuwa nchi hiyo ina kiwango cha kutosha cha usalama na kwamba hakuna tishio lolote linalowakabili raia wa kigeni.

Mujahid, akizungumzia safari za watalii, wanadiplomasia, waandishi wa habari na wafanyabiashara wa kigeni kwenda Afghanistan, alisema kuwa vikosi vya usalama vya Taliban vinatoa kipaumbele maalumu katika kulinda usalama wa wageni hao.

Aidha, alilitaja onyo la Marekani kuwa halina msingi na kusema kuwa sababu za wasiwasi wa Washington kuhusu hali ya usalama nchini Afghanistan zitafanyiwa uchunguzi.

Kauli hizo zimetolewa wakati ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani bado imeiweka Afghanistan katika kiwango cha nne cha tahadhari za usafiri, ambacho ndicho kiwango cha juu zaidi cha hatari, na imewataka raia wake wasisafiri kwenda nchini humo kwa hali yoyote ile.

Katika onyo lake rasmi, Washington imetaja vitisho vya kigaidi, utekaji nyara, ukamataji holela, ukosefu wa usalama na upungufu wa upatikanaji wa huduma za matibabu kuwa miongoni mwa sababu kuu zinazofanya safari kwenda Afghanistan kuwa hatari.

Hata hivyo, mbali na tofauti za mitazamo kati ya Taliban na Marekani kuhusu usalama wa raia wa kigeni, kuna swali muhimu zaidi kuhusu usalama wa wananchi wenyewe wa Afghanistan; hususan Mashia ambao, katika miaka ya hivi karibuni, wamekabiliwa na vitisho vya mashambulizi ya kigaidi pamoja na vikwazo vya kidini, kielimu na kijamii.

Usalama kwa Watalii wa Kigeni; Je, Mashia wa Afghanistan Wana Haki Gani Katika Usalama Huo?

Msisitizo wa msemaji wa Taliban kuhusu ulinzi maalumu kwa raia wa kigeni unatolewa wakati ambapo sehemu za jamii ya Mashia nchini Afghanistan bado zinakabiliwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa maisha yao, uhuru wa kidini na mustakabali wa taasisi zao za kijamii.

Katika miaka ya hivi karibuni, kundi la kigaidi la Daesh Khorasan limehusika na mashambulizi kadhaa dhidi ya Mashia wa Afghanistan, likilenga misikiti, vituo vya elimu na mikusanyiko ya kidini.

Miongoni mwa matukio ya kutisha ni shambulizi lililotokea mwezi wa Shahrivar 1403 (Agosti/Septemba 2024) dhidi ya kundi la wasafiri wa jamii ya Hazara katika mkoa wa Daikundi, ambapo watu 14 waliuawa. Daesh ilikubali kuwajibika kwa shambulizi hilo.

Ingawa ripoti za kimataifa zimeeleza kupungua kwa idadi ya mashambulizi ya Daesh katika miaka ya hivi karibuni, kupungua kwa mashambulizi hakumaanishi kwamba vitisho vyote vya kiusalama vimekwisha.

Tarehe 26 Mordad 1405 (Agosti 2026), mlipuko mwingine ulitokea katika kituo cha elimu cha Dasht-e Barchi, eneo lililo magharibi mwa Kabul lenye wakazi wengi wa Mashia, na kujeruhi angalau watoto 42.

Ofisi ya Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan (UNAMA) ilitoa wito wa kuchunguzwa kwa sababu za mlipuko huo. Hadi sasa, wahusika na nia ya tukio hilo hawajabainishwa kwa uhakika.

Kutokea kwa tukio kama hilo katika kituo cha elimu kumeongeza tena wasiwasi wa familia kuhusu usalama wa watoto wao.

Swali linalojitokeza ni hili: Inawezekanaje kudai kuwa hakuna tishio la kiusalama wakati watoto wanajeruhiwa katika kituo cha elimu, huku familia zao zikiendelea kusubiri majibu ya wazi kuhusu waliohusika na tukio hilo?

Kufungwa kwa Taasisi za Mashia: Vitisho Ambavyo Havitokani na Daesh Pekee

Changamoto za kiusalama na kijamii zinazowakabili Mashia wa Afghanistan hazihusiani tu na mashambulizi ya makundi ya kigaidi.

Tofauti na mashambulizi ambayo wakati mwingine wahusika wake hawajulikani au yanahusishwa na Daesh, baadhi ya shinikizo dhidi ya taasisi za Kishia yametekelezwa moja kwa moja kupitia maamuzi ya kiutawala na kiusalama ya serikali ya Taliban.

Kwa mujibu wa ripoti ya Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan (UNAMA), mwezi Septemba 2026, angalau vituo 10 vinavyohusishwa na jamii ya Mashia vilifungwa au leseni zake za kufanya kazi zilifutwa.

Kuhusiana na hatua zilizochukuliwa dhidi ya taasisi hizo, angalau watu 40 walikamatwa, ambapo baadhi yao waliachiliwa baada ya saa kadhaa au siku chache.

Miongoni mwa taasisi zilizoathiriwa ni Chuo Kikuu cha Khatam al-Nabiyyin na tawi lake la Ghazni, vituo vya elimu ya dini, taasisi za kielimu, kituo cha afya, klabu ya michezo na msikiti.

Katika moja ya matukio hayo, vikosi vilivyo chini ya Wizara ya Sheria ya Taliban, vikiambatana na maafisa wa usalama, viliwakamata wafanyakazi 28 wa kiume wa Chuo Kikuu cha Khatam al-Nabiyyin.

Aidha, baadhi ya watu waliopinga hatua za Taliban dhidi ya chuo hicho nao walikamatwa.

Wizara ya Elimu ya Juu ya Taliban ilihusisha kufutwa kwa leseni ya chuo hicho na ukiukaji wa kanuni. Hata hivyo, viongozi na waungaji mkono wa taasisi hiyo wamepinga uamuzi huo.

Bila kujali tofauti hizo za kiutawala na kisheria, kufungwa kwa taasisi za elimu, dini na afya zinazohusishwa na jamii ya Mashia kumekuwa na athari za moja kwa moja kwa maisha ya wanafunzi, wagonjwa na familia zinazotegemea huduma hizo.

Je, usalama unapaswa kumaanisha tu kuzuia milipuko na mashambulizi ya risasi, au unapaswa pia kujumuisha haki ya kupata elimu, kufanya ibada, kushiriki shughuli za kitamaduni na kupata huduma za afya?

Kuanzia Vikwazo vya Ibada Hadi Shinikizo Dhidi ya Wanazuoni wa Kishia

Ripoti za taasisi za kimataifa zinaonesha kuwa jamii ya Mashia nchini Afghanistan pia imekabiliwa na vikwazo mbalimbali katika eneo la uhuru wa kidini.

Shirika la Umoja wa Ulaya linaloshughulikia masuala ya hifadhi ya wakimbizi (EUAA), katika ripoti yake ya mwaka 2026, limerekodi matukio ya kuwekwa kwa vikwazo katika kuadhimisha Muharram na Ashura, kuondolewa kwa alama za kidini, kukamatwa kwa wanazuoni wa Kishia, pamoja na kuondolewa kwa fiqhi ya Kishia ya madhehebu ya Jaafari katika mitaala ya elimu na mfumo wa mahakama wa Taliban.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika baadhi ya maeneo ya Afghanistan, wanazuoni wa Kishia wamekamatwa kwa sababu ya kutofuata maagizo ya kidini yaliyotolewa na maafisa wa Taliban.

Pia kumekuwa na ripoti za kuwepo kwa shinikizo dhidi ya wafuasi wa madhehebu ya Ismailia katika mkoa wa Badakhshan ili wabadili madhehebu yao.

Shirika la Human Rights Watch, katika ripoti yake ya mwezi Mordad 1405 (Julai/Agosti 2026), pia lilikosoa kanuni ambazo, kwa tathmini ya shirika hilo, zinaimarisha ubaguzi wa kidini ndani ya mfumo wa kisheria wa serikali ya Taliban.

Ushahidi huu unaibua maswali mazito kuhusu tofauti iliyopo kati ya kauli rasmi za Taliban kuhusu kuheshimu haki za wananchi wote na mwenendo wa taasisi zilizo chini ya serikali hiyo.

Katika mazingira kama haya, kutangaza kuwa hakuna tishio lolote la kiusalama bila kujibu wasiwasi wa makundi ya wachache wa kidini kunatoa picha isiyokamilika ya hali halisi nchini Afghanistan.

Usalama wa Kweli au Udhibiti wa Kijeshi Pekee?

Tangu kurejea madarakani mwezi wa Mordad 1400 (Agosti 2021), Taliban wamekuwa wakitaja kupungua kwa mapigano makubwa na kumalizika kwa mapambano kati ya serikali iliyotangulia na kundi hilo kuwa miongoni mwa mafanikio yao.

Ripoti za kimataifa pia zimerekodi kupungua kwa baadhi ya aina za vurugu za kutumia silaha na mashambulizi ya kigaidi.

Hata hivyo, usalama wa wananchi hauwezi kupimwa kwa kuangalia idadi ya mashambulizi ya kutumia silaha pekee.

Usalama wa kudumu huwa na maana pale wananchi wote, bila kujali kabila, dini au jinsia, wanapoweza kufurahia haki zao za msingi na kushiriki katika elimu, ibada, shughuli za kijamii na kutoa maoni au kufanya maandamano ya amani bila kukabiliwa na vitisho au kukamatwa.

Iwapo mwananchi anakabiliwa na vikwazo vya kuadhimisha ibada kutokana na madhehebu yake, taasisi ya elimu inafungwa baada ya miaka mingi ya kutoa huduma, au familia inakosa majibu ya wazi kuhusu hatima ya ndugu yake aliyekamatwa, basi wasiwasi wa kiusalama na haki za jamii hiyo hauwezi kuondolewa kwa kutangaza tu kwamba usalama umedhaminiwa.

Kuna tofauti kubwa kati ya kumalizika kwa vita vikubwa na kupatikana kwa usalama wa kibinadamu. Tofauti hiyo haiwezi kupuuzwa katika kutathmini hali ya Mashia wa Afghanistan.

Swali kwa Msemaji wa Taliban: Usalama kwa Ajili ya Nani?

Kauli za hivi karibuni za msemaji wa Taliban kuhusu ulinzi maalumu kwa watalii, wanadiplomasia na wafanyabiashara wa kigeni zinaibua swali kuhusu mifumo madhubuti ambayo serikali hiyo imeweka kwa ajili ya kulinda haki na usalama wa wananchi wote wa Afghanistan, hususan makundi ya wachache wa kidini.

Kuhakikisha usalama wa raia wa kigeni ni moja ya wajibu wa kila serikali; lakini wajibu huo hauwezi kuchukua nafasi ya jukumu la kulinda wananchi wake yenyewe.

Jamii ya Mashia wa Afghanistan, kama ilivyo kwa wananchi wengine, ina haki ya kulindwa maisha yake, kufurahia uhuru wa kidini, kupata elimu na huduma za umma kwa usawa, pamoja na kuwa na fursa ya kudai haki zake kupitia mifumo ya kisheria.

Taliban hawawezi kutumia uwepo wa watalii wa kigeni pekee kama hoja ya kuyapuuza madai na wasiwasi unaoelezwa katika ripoti kuhusu hali ya usalama na haki za binadamu nchini Afghanistan.

Mpaka pale mashambulizi dhidi ya raia yatakapochunguzwa kwa uwazi, haki za taasisi za elimu na dini zitakapohakikishwa, na vikwazo vya kibaguzi vitakaposhughulikiwa, madai ya kuwepo kwa usalama kamili yataendelea kukabiliwa na maswali mazito.

Usalama wa Afghanistan haupaswi kupimwa kwa kutazama tu hali kutoka ndani ya magari ya watalii wa kigeni; bali unapaswa kutathminiwa katika mitaa ya magharibi mwa Kabul, katika shule na vyuo vikuu vilivyofungwa, katika misikiti ya Mashia na katika maisha ya familia ambazo bado zina wasiwasi kuhusu mustakabali wao na haki zao za msingi.

Iwapo Taliban wanataka kuithibitishia jumuiya ya kimataifa kwamba Afghanistan ni salama, kuwajibika kuhusu hali ya wananchi wa nchi hiyo, wakiwemo Mashia na makundi mengine ya wachache wa kidini, ni sehemu isiyoweza kutenganishwa na wajibu huo.

Afghanistan itakuwa salama kweli pale ambapo usalama hautakuwa upendeleo kwa kundi fulani, bali utakuwa haki inayohakikishwa kwa wananchi wake wote.