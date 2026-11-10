Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vinavyohusiana na masuala ya Afghanistan, katika siku za hivi karibuni, baadhi ya watu wanaohusishwa na Taliban wamechukua usimamizi wa ofisi ya utawala wa Mji wa Makazi wa Omid Sabz, uliopo magharibi mwa Kabul, na kuanza kusimamia ukusanyaji wa ada za ulinzi na huduma za umma. Hatua hiyo imeibua malalamiko kutoka kwa wakazi wa mji huo.

Wakazi wanasema kuwa watu hao wameongeza gharama za huduma na kuzitaka familia kulipa kiasi cha fedha kilichopangwa, hatua ambayo imeongeza mzigo mpya wa kiuchumi kwa wamiliki wa nyumba na majengo ya biashara.

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa, hapo awali kila nyumba ilikuwa ikilipa ada ya kila mwezi ya afghani 500 kwa ajili ya ulinzi na usafi wa jengo. Fedha hizo zilikabidhiwa moja kwa moja kwa walinzi walioajiriwa na wakazi wenyewe.

Hata hivyo, kwa sasa watu wanaohusishwa na Taliban wameongeza ada ya ulinzi na usafi wa kila nyumba hadi afghani 1,000 kwa mwezi, na kuwataka wakazi kuwasilisha fedha hizo katika ofisi ya utawala wa mji huo.

Wakazi wanadai kuwa sehemu ndogo tu ya fedha zinazokusanywa hutumika kulipa mishahara ya walinzi, huku kiasi kinachobaki kikichukuliwa na watu wanaohusishwa na Taliban. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa kwa njia huru.

Ongezeko la asilimia 150 la ada za ulinzi wa maduka

Ongezeko la gharama halijaishia katika nyumba za makazi pekee. Wamiliki wa majengo ya biashara katika Mji wa Makazi wa Omid Sabz pia wanakabiliwa na madai ya kulipa fedha nyingi zaidi.

Kwa mujibu wa taarifa za eneo hilo, ada ya kila mwezi ya ulinzi kwa kila duka imeongezwa kutoka afghani 200 hadi 500, sawa na ongezeko la asilimia 150.

Uamuzi huo umechukuliwa licha ya kwamba hapo awali walinzi walikuwa wakiajiriwa kwa makubaliano ya moja kwa moja kati yao na wamiliki wa maduka, na walikuwa na jukumu la kulinda mali zao.

Kwa mujibu wa wakazi, watu wanaohusishwa na Taliban sasa wamejitangaza kuwa ndio wenye mamlaka ya kukusanya fedha hizo na pia wamechukua usimamizi wa malipo ya mishahara ya walinzi.

Wamiliki wa majengo ya biashara wanaona kuwa kuingilia mikataba binafsi kati yao na walinzi, bila kutoa huduma za ziada au kueleza msingi wa ongezeko la gharama hizo, hakujapewa sababu ya kueleweka.

Ada za huduma zaongezwa bila kuboreshwa kwa huduma

Katika sehemu nyingine ya taarifa zilizochapishwa, wakazi wa Mji wa Makazi wa Omid Sabz wameripoti kuongezeka mara mbili kwa gharama za ukusanyaji wa taka, usafi wa barabara, utunzaji wa maeneo ya kijani na huduma za majitaka.

Wakazi hao wanasisitiza kuwa licha ya ongezeko la ada hizo, hakuna maboresho yanayoonekana katika hali ya huduma za umma ndani ya mji huo.

Kwa mujibu wa maelezo yao, huduma za usafi wa barabara, ukusanyaji wa taka kwa utaratibu na utunzaji wa maeneo ya kijani bado zinakabiliwa na changamoto. Aidha, haijabainika wazi jinsi fedha za ziada zinazokusanywa zinavyotumika.

Vyanzo vya eneo hilo vinasema kuwa familia zinalazimika kulipa ada hizo mpya wakati ambapo kipato cha wananchi wengi kimepungua, huku ongezeko la gharama za maisha likiwaongezea mzigo mkubwa wa kiuchumi.

Mvutano kuhusu umiliki wa ardhi: Nyumba ambazo Taliban imezipangia kodi

Malalamiko mapya katika Mji wa Makazi wa Omid Sabz yanaibuka kufuatia mvutano wa miezi kadhaa kuhusu umiliki wa ardhi na nyumba katika eneo hilo.

Wizara ya Sheria ya Taliban ilitangaza mwezi wa Ordibehesht 1405 (Aprili/Mei 2026) kuwa zaidi ya jerib 1,500 za ardhi katika Mji wa Makazi wa Omid Sabz ni mali ya serikali.

Kwa upande mwingine, baadhi ya wamiliki wanasisitiza kuwa walinunua nyumba na ardhi zao kwa fedha zao binafsi na wanazo nyaraka zinazothibitisha umiliki huo.

Hata hivyo, baada ya kutangazwa kuwa ardhi hizo ni mali ya serikali, Taliban ilianza kuchukua hatua za kukusanya kodi ya pango kutoka kwa wakazi.

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa, kodi ya kila mwezi ya afghani 4,000 imepangwa kwa kila chumba cha makazi, huku mchakato wa kuhakiki na kugawa hati za malipo ya fedha hizo ukiendelea.

Katika miezi iliyopita, pia zimeripotiwa taarifa kuhusu kufungwa kwa nyumba zisizo na wakazi, kukamatwa kwa baadhi ya wawakilishi wa wakazi waliokuwa wakipinga hatua hizo, pamoja na maafisa wa Taliban kuingia kwa silaha katika baadhi ya nyumba za mji huo.

Hatua hizo zimeongeza wasiwasi miongoni mwa wamiliki kuhusu hatima ya mali zao na uwezekano wa kulazimika kuondoka katika nyumba zao.

Wasiwasi wa kuongezeka kwa shinikizo na wakazi kuondoka taratibu

Wakazi wa Mji wa Makazi wa Omid Sabz wanaamini kuwa ongezeko la ada za ulinzi na huduma za umma haliwezi kutenganishwa na mvutano kuhusu umiliki wa ardhi na madai ya kutozwa kodi kwa nyumba zao binafsi.

Kwa mtazamo wao, hatua hizo kwa pamoja zinaweza kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisaikolojia kwa familia, na hivyo kuweka mazingira ya baadhi ya wakazi kuondoka katika mji huo hatua kwa hatua.

Hata hivyo, madai kwamba kuna mpango ulioratibiwa wa kuwalazimisha wakazi kuhama eneo hilo bado hayajathibitishwa kwa nyaraka huru.

Wakati huohuo, maswali kuhusu msingi wa kisheria wa ukusanyaji wa ada mpya, mamlaka ya watu wanaosimamia ofisi ya mji huo, matumizi ya fedha zinazokusanywa na hali ya kisheria ya umiliki wa mali hizo bado hayajajibiwa.

Katika mazingira ambayo wamiliki wa nyumba katika Mji wa Makazi wa Omid Sabz wanakabiliwa na hatari ya kupoteza nyumba zao na kulazimishwa kulipa kodi ya pango, ongezeko la lazima la ada za ulinzi na huduma za umma limezidisha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya wakazi wa eneo hilo.

Wakazi wanataka suala la umiliki wa nyumba zao lishughulikiwe kwa uwazi, ukusanyaji wa fedha zisizotokana na makubaliano ya awali usitishwe, na majukumu ya taasisi zinazohusika na usimamizi wa mji huo yawekwe wazi.

Hadi sasa, hakuna maelezo yenye nyaraka na uthibitisho huru yaliyochapishwa kuhusu msingi wa ongezeko la ada hizo mpya au namna fedha zinazokusanywa zinavyotumika, kufuatia madai ya wakazi kwamba vitendo hivyo vinahusisha unyang'anyi wa fedha.