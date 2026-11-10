Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Noah Glass, mchambuzi wa masuala ya uchumi, katika uchambuzi wake kuhusu matokeo ya vita dhidi ya Iran na operesheni za vikosi vya Yemen ambazo zimepiga pigo katika sekta muhimu ya uchumi wa Saudi Arabia, ameandika kuwa Riyadh inakabiliwa na mfululizo wa vikwazo na changamoto tata zilizosababisha migogoro ya kiuchumi, kisiasa, kiusalama na kijeshi.

Kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg, amana za benki nchini Saudi Arabia zimeendelea kupungua kutokana na athari za vita dhidi ya Iran. Athari za operesheni za Yemen kwa uwekezaji na mfumo wa uchumi wa Saudi Arabia zimeongeza kasi ya ukimbiaji wa mitaji, na kuifanya nchi hiyo kuwa mazingira yasiyo salama kwa uwekezaji.

Hali hiyo imejitokeza kiasi kwamba kusimamishwa kwa safari za ndege katika viwanja vya ndege vya Saudi Arabia pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta kumeipiga serikali ya kifalme ya Saudia pigo kubwa katika nyanja mbili: uchumi na usalama.

Mchambuzi huyo amebainisha kuwa mgogoro wa ukwasi wa kifedha nchini Umoja wa Falme za Kiarabu (Imarati) pia umeathiri kwa kiwango kikubwa amana za benki za Saudi Arabia. Kuambatana kwa matatizo hayo na hali ya kiusalama na kiuchumi inayozidi kudorora nchini Saudi Arabia kumeongeza maradufu shinikizo linaloikabili Riyadh.

Bloomberg iliandika katika ripoti yake kuwa Saudi Arabia inakabiliwa na ongezeko la nakisi ya bajeti, kudorora kwa shughuli za kiuchumi na uwezekano wa kupungua kwa mikataba ya uwekezaji. Hali hiyo inaendelea wakati mashambulizi ya karibu kila siku kutoka Yemen yakivuruga safari, matukio mbalimbali na ziara za watendaji wakuu wa makampuni.

Kwa upande mwingine, Shirika la Habari la Reuters, likinukuu vyanzo vitatu vya Saudi Arabia, limeripoti kuwa Mfuko wa Uwekezaji wa Umma wa Saudi Arabia (PIF) unachunguza njia mpya za kupata fedha ili uweze kupanua uwekezaji wake bila kuhitaji kuongezewa mtaji mpya.

Kwa mujibu wa ripoti ya Reuters, mfuko huo utachunguza fursa zote zilizopo za kupata fedha, ikiwemo kuuza hisa katika mali na miradi ambayo imefikia hatua ya kuwa imara, ili kupata fedha za kugharamia makampuni changa.

Hali hii inajitokeza wakati mgogoro wa ukwasi katika benki za Saudi Arabia umeifanya mikakati ya muda mfupi ya Riyadh kuwa juhudi za kupunguza kasi ya kudorora kwa mfumo wa kifedha na uchumi, badala ya kutatua tatizo hilo kwa misingi ya kudumu.

Kwa mujibu wa mchambuzi huyo, uuzaji wa hisa za baadhi ya makampuni yanayomilikiwa na mfuko huo kwa kampuni ya mafuta ya Aramco, ambayo yenyewe imeathiriwa na milipuko inayoendelea katika miundombinu yake, unaonyesha mzunguko wa matatizo usio na mwisho.

Ameeleza kuwa mfuko unaokabiliwa na mgogoro unauza hisa za makampuni yake kwa kampuni ambayo inapata hasara ya makumi ya mabilioni ya dola kila siku. Kwa mtazamo wake, hatua hizo hazitatui tatizo la msingi, bali zinahamisha mgogoro kutoka mfuko mmoja kwenda kwa makampuni mengine.

Katika hitimisho la uchambuzi wake, Glass amesema kuwa njia pekee iliyobaki kwa utawala wa Saudi Arabia ili kurejesha uwekezaji na kufidia hasara za kiuchumi ni kuweka mazingira salama kwa mitaji. Ameongeza kuwa hilo haliwezekani bila kusitishwa kwa operesheni za Yemen, ambazo kwa upande wake zinahusishwa na kusitishwa kwa uvamizi na mzingiro dhidi ya Yemen.

Ameonya kuwa kuendelea kwa uvamizi hakutazaa matokeo mengine isipokuwa kuzidisha kudorora kwa uchumi. Kwa mujibu wake, dalili za hali hiyo zilijitokeza kwa uwazi zaidi katika saa za mwanzo baada ya kulengwa kwa kituo cha fedha cha Riyadh, ambacho anakielezea kuwa “ubongo wa mfumo wa uchumi wa Saudi Arabia.”