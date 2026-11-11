Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghtchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika barua kwa "António Guterres" Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Bi "Sanita Pavļuta-Deslandes" Mwenyekiti wa Baraza la Usalama na "Rafael Grossi" Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kuhusu "tamko la kuchukiza na la kusikitisha la Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani la zawadi ya hadi dola milioni 20 za Marekani kwa kubadilishana na kutoa taarifa kuhusu mpango wa nyuklia wa amani wa Iran" aliandika: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaomba Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kulaani tamko hili la kuchukiza kwa uwazi na bila utata wowote."

Araghtchi alisisitiza: "Aidha, Katibu Mkuu na Baraza la Usalama wanaombwa: mara moja kuvuta umakini wa jumuiya ya kimataifa kuhusu matokeo mazito ya tamko la Marekani kwa kudumisha amani na usalama wa kimataifa, na katika mfumo wa majukumu yao kwa mujibu wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa, kushughulikia vitisho ambavyo hatua za Marekani zinaleta kwa usalama na ulinzi wa vituo vya nyuklia, vifaa na wafanyakazi wanaohusiana navyo, na kumfanya Marekani kuwajibika kwa hatua zake za ukiukaji zinazoendelea."

Maandishi kamili ya barua ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kuhusu tamko la kuchukiza na la kusikitisha la Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani la zawadi ya hadi dola milioni 20 za Marekani kwa kubadilishana na kutoa taarifa kuhusu mpango wa nyuklia wa amani wa Iran, tarehe 10 Novemba 2026 (19 Aban 1405) ni kama ifuatavyo: