Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Wizara ya Mambo ya Nje imetoa taarifa kuhusu tangazo la Jeshi la Wanamaji na Jeshi la Wanahewa la Argentina kama mashirika ya kigaidi.

Maandishi ya taarifa ni kama ifuatavyo:

Kwa kuwa serikali ya Argentina, kinyume na kanuni za msingi za sheria ya kimataifa, katika hatua ya uadui imetangaza Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, ambao ni moja ya nguzo za vikosi rasmi vya silaha vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama taasisi ya kigaidi, serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa kanuni ya hatua za kubadilishana na kwa kuzingatia sheria ya «Hatua za kubadilishana dhidi ya tangazo la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kama shirika la kigaidi na Marekani», iliyopitishwa mwaka 1398 (2019), ambayo inabainisha: «Nchi zote ambazo kwa namna yoyote zinafuata au zinaunga mkono uamuzi wa Marekani kuhusu tangazo la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kama shirika la kigaidi, zinakabiliwa na hatua za kubadilishana», inachukulia Jeshi la Wanamaji la Argentina na Jeshi la Wanahewa la Argentina kuwa chini ya sheria iliyotajwa na masharti yake na kuwatangaza kama mashirika ya kigaidi.

Ni wazi kwamba jukumu la matokeo yote yanayotokana na hili litakuwa juu ya serikali ya Argentina.