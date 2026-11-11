Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian asubuhi ya Jumatano tarehe 20 ya mwezi wa Aban 1405 (11 Novemba 2026), kabla ya kuondoka kwenda Uturuki kuhudhuria mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabianchi (COP 31), aliona mkutano huu kuwa fursa muhimu ya kuzungumza kuhusu hali ya tabianchi na masuala ya kikanda na pia mashauriano na viongozi wa nchi mbalimbali.

Rais akielekeza kuhudhuria kwake mkutano huu kwa mwaliko rasmi wa rais wa Uturuki alisema: huu ni mkutano wa thelathini na moja unaohusiana na masuala ya tabianchi na mazingira ambao nchi 196 za dunia zitahudhuria, na kati ya hizo, nchi 71 zitahudhuria kwa uwepo wa marais au mawaziri wakuu wao.

Dk. Pezeshkian aliongeza: kuhudhuria mkutano huu ni fursa nzuri ya kuzungumza kuhusu hali ya tabianchi na kanda tunayokuwemo na masuala yaliyopo, kuzungumza kuhusu athari za uharibifu za vita na uvamizi na kueleza misimamo yetu kuhusu hatua ambazo Marekani na Israel zimefanya katika uharibifu wa mazingira ya Iran na kanda.

Rais akieleza kwamba mkutano huu ni fursa nzuri sana ya kukutana na viongozi wa nchi mbalimbali alisema: hadi sasa mikutano na viongozi na maafisa wa zaidi ya nchi 10 ikiwemo rais mtukufu wa Uturuki imepangwa ambayo tutazungumza nao.

Dk. Pezeshkian kuhusu mahusiano ya Iran na Uturuki pia alisema: mahusiano yetu na Uturuki yako katika kiwango kizuri sana na tuna mambo mengi ya kufanana katika masuala ya kikanda, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni na kwa kawaida mambo haya ya kufanana yanaweza kuwa na athari kubwa katika kuimarisha mahusiano yetu na usalama wa kanda.

Rais akielekeza kwenye mikutano na viongozi wa nchi nyingine kando ya mkutano huu alisisitiza: katika mikutano hii tutazungumza kuhusu misimamo ya haki ya Jamhuri ya Kiislamu na uhalifu ambao Marekani na Israel wamefanya katika kanda na matokeo ya matendo yao mabaya ambayo wameyaona katika chaguzi zao wenyewe katika nchi zao na kutoka kwa watu wao wenyewe.

Dk. Pezeshkian alibainisha: sio tu katika Marekani na Israel yenyewe, bali pia katika Ulaya matokeo ya chaguzi zilizofanyika yote ni kinyume na maoni ya wapenda vita, wavamiaji na watu ambao kwa uongo wanazungumza kuhusu demokrasia na haki za binadamu lakini wanafanya kinyume na kauli zao zote.

Rais mwishoni alieleza matumaini kwamba tutaweza kuwa wajumbe wazuri kwa niaba ya watu wapendwa na nchi yetu na kupata matokeo mazuri.