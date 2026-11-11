Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kurejelea mtandao wa Al Jazeera, Vikosi vya Mpito vya Umoja wa Mataifa nchini Lebanoni (UNIFIL) vilitangaza kupigwa risasi kwa vikosi hivi wakati wa doria kusini mwa Lebanoni.

Kwa mujibu wa ripoti ya UNIFIL, katika tukio hili hakuna uharibifu wowote au hasara iliyosababishwa kwa vikosi vya shirika hili.

Vikosi vya Mpito vya Umoja wa Mataifa viliomba serikali ya Lebanoni kuanza haraka iwezekanavyo uchunguzi unaohitajika ili kutambua utambulisho wa wahusika wa shambulizi hili na kuwafikisha mahakamani na kuwawajibisha.