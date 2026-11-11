Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kurejelea Al-Mayadeen, kituo cha televisheni cha 12 cha utawala wa Kizayuni kilitangaza kwamba tofauti kati ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huu, na Eyal Zamir, mkuu wa staff kuu wa jeshi la uvamizi, kuhusu chaguo zinazokabili Tel Aviv kuhusu Iran zimezidi tena.

Kwa mujibu wa ripoti ya chombo hiki cha habari cha Kizayuni, Eyal Zamir anaamini kwamba operesheni ambayo Netanyahu anadai ifanyike dhidi ya Iran haina tahadhari inayohitajika.

Amri ya jeshi la Israel inapinga hatua ambazo Netanyahu anazitaka, kwa kuwa inaogopa kwamba hatua hizi zitasababisha kuanza tena kwa makabiliano na Tehran katika hatua nyeti ya kisiasa ambapo Marekani haionyeshi nia ya kuingia katika mzozo mpya wa kijeshi.

Gazeti la New York Times pia hivi karibuni liliripoti kwa kurejelea maafisa wa Kizayuni kwamba tofauti za Benjamin Netanyahu na Eyal Zamir kuhusu uvamizi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa bunge zilikuwa za kweli.

Kwa mujibu wa ripoti ya New York Times, Zamir alipinga utekelezaji wa uvamizi uliokusudiwa na Netanyahu kabla ya uchaguzi wa Knesset na alionyesha wasiwasi kuhusu shinikizo kutoka kwa Netanyahu la kuchukua hatua dhidi ya Iran kwa kujitegemea. Zamir aliamini kwamba hatua kama hiyo ni kosa na inaweza kusababisha shambulizi la Iran dhidi ya maeneo yaliyokaliwa.