Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kurejelea Al-Mayadeen, vyanzo vyenye ufahamu vilisema kwamba kuna mpango wa kubadilisha maelewano yanayojulikana kama «Makubaliano ya Mfumo» kati ya Lebanoni na Israel kuwa azimio katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

Vyanzo vyenye ufahamu vinavyohusiana na Al-Mayadeen viliongeza: baadhi ya pande za kisiasa zenye ushawishi nchini Lebanoni zinakusudia kujitahidi kubadilisha «Makubaliano ya Mfumo» kuwa azimio linalotolewa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Iwapo mpango huu utapitishwa na kubadilishwa kuwa azimio la kimataifa, Lebanoni italazimika kuanzisha uratibu wa moja kwa moja kati ya jeshi la Lebanoni na jeshi la utawala wa uvamizi.

Kwa mujibu wa vyanzo vilivyotajwa, Ufaransa, katika mfumo wa maandalizi ya jukumu linalowezekana la vikosi vya Ufaransa nchini Lebanoni baada ya kumalizika kwa misheni ya UNIFIL, ina jukumu katika kuendeleza juhudi hizi.

Al-Mayadeen kwa kurejelea vyanzo hivi ilisisitiza: juhudi za kubadilisha Makubaliano ya Mfumo kuwa azimio la kimataifa zitakabiliana na vizuizi katika ngazi ya kimataifa, ambalo muhimu zaidi ni uwezekano wa Russia na China kutumia haki ya veto. Muundo unaojadiliwa unategemea kufutwa kwa maazimio 1701 na 1559 na kubadilishwa kwao na Makubaliano ya Mfumo, baada ya makubaliano haya kubadilishwa kuwa azimio jipya na Baraza la Usalama.

Vyanzo hivi vilibainisha: kulazimika kwa Lebanoni kwa uratibu wa moja kwa moja kati ya jeshi la nchi hii na jeshi la utawala wa uvamizi kunaweza kuwa msingi wa migogoro na misukosuko mikubwa ya ndani, na duru za kisiasa zenye ushawishi ndani ya Lebanoni zimetumia mpango huu kuuendeleza kama ukweli wa kisiasa mbadala wa Makubaliano ya Islamabad.

Vyanzo vya Al-Mayadeen pia vilisema: baadhi ya duru za Lebanon kwa ushirikiano na idadi ya vyama vya Lebanon na lobi zao nje ya nchi, zinajitahidi kuimarisha azimio hili kama njia mpya ya kisiasa.