Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kurejelea Al Jazeera, «Gadi Eisenkot», mpinzani mkuu wa Benjamin Netanyahu katika uchaguzi wa Knesset wa utawala wa Kizayuni, alisema: Netanyahu hana sifa za kubaki katika wadhifa wake, na tunapaswa kuchukua hatua kwa ajili ya kuunda serikali ya dharura.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Eisenkot aliongeza: kuendelea kwa uwepo wa Netanyahu madarakani kunaweka hatarini usalama wa Israel.

Gazeti la Kiebrania Israel Hayom pia liliripoti: Gadi Eisenkot baada ya hotuba ya Netanyahu katika kikao cha ufunguzi wa Knesset aliamuru timu yake kufuta kikao cha mazungumzo na chama cha Likud ambacho kilipaswa kufanyika kesho.

Kituo cha televisheni cha 14 cha utawala wa Kizayuni pia kilitangaza kwamba Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huu, anachunguza uwezekano wa makubaliano ya mzunguko wa uongozi wa serikali na «Gadi Eisenkot», mwenyekiti wa chama cha Yashar na mpinzani wake mkuu katika uchaguzi wa Knesset.

Kwa mujibu wa ripoti ya chombo hiki cha habari cha Kizayuni, mawasiliano na mashauriano kwa lengo la kuunda kile kinachoitwa «serikali ya umoja» yanaendelea, na mazungumzo na watu wa karibu wa Eisenkot na wanachama wa timu yake ya mazungumzo yanaendelea.

Inaonekana kwamba Netanyahu anachukulia pendekezo la mzunguko wa uwaziri mkuu na Eisenkot, kwa kuzingatia mpangilio wa sasa wa Knesset, kama chaguo la kweli zaidi ambalo lina uwezekano mkubwa wa utekelezaji.