Elimu ya Maisha | Kutoka kwa mama wa “maonyesho” hadi mama wa “kweli”: Tunawezaje kuwa mama?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Wakati mwingine, katikati ya majukumu mengi ya maisha, swali muhimu hujitokeza katika akili za akina mama wengi: “Je, mimi ni mama mzuri wa kutosha?”

Katika dunia ambayo hutuletea kila mara picha za kimawazo za umama usio na dosari, mpaka kati ya kujitahidi kuwa mkamilifu na kuchoka kisaikolojia huwa mwembamba sana. Kupata jibu la swali hili hakusaidii tu akina mama kupata utulivu wa ndani, bali pia kuna nafasi muhimu katika afya ya akili na kujiamini kwa kizazi kijacho.

Katika mahojiano haya, tunazungumza na Bi. Maedeh Pourgholi, mwanasaikolojia na mtaalamu wa tiba ya kisaikolojia, ili kuchunguza tofauti muhimu kati ya dhana mbili: “Mama Mkamilifu” na “Mama wa Kutosha.”

Mojawapo ya dhana muhimu katika saikolojia ni tofauti kati ya mama wa kutosha na mama mkamilifu. Kwa namna fulani, tofauti hii inaweza kuchukuliwa kuwa mpaka kati ya ustawi wa kisaikolojia na uchovu wa kihisia. Hebu tuangalie tofauti hizo.

1. Sifa za “Mama Mkamilifu” (Mama wa Kiwango cha Juu na Mpenda Ukamilifu)

Mama mkamilifu ni mama anayejichosha kupita kiasi! Ni mama anayejaribu kuishi kulingana na taswira ya kimawazo ya kutokuwa na kasoro; taswira ambayo mara nyingi huenezwa na vyombo vya habari au jamii.

Taswira hii hudai kwamba: “Mama mzuri ni yule anayetoa muda wake wote kwa watoto, anayejitoa kikamilifu kwa familia na anayejibu kila hitaji la watoto mara moja.”

Matokeo ya mtazamo huu:

Mama hutaka watoto wake wawe na tabia zisizo na dosari, nyumba iwe safi na yenye mpangilio wakati wote, na kila kitu kifanyike kwa namna inayokaribia ukamilifu. Tabia za watoto hugeuka kuwa kama maonyesho ya kwenye vitrini.

Udhibiti uliopitiliza:

Mama huendelea kuwarekebisha watoto, kuwaonya na kuwadhibiti, akijitahidi kuhakikisha kwamba hawafanyi makosa katika hali yoyote.

Kwa mfano, kabla ya kwenda kwenye sherehe au kupokea wageni, huwapa watoto maelekezo mengi na kusisitiza kupita kiasi kuhusu nidhamu na mpangilio. Kwa kufanya hivyo, anatarajia watoto ambao bado wako katika umri wa kujifunza na kukosea wawe na adabu na mwenendo wa watu wazima.

Madhara:

Udhibiti huu unaweza kuwafanya watoto wakue wakiwa na wasiwasi na wasiojiamini. Wakati huohuo, mama mwenyewe huchoka na kuathirika kisaikolojia kutokana na jitihada za kuwa mzuri kila wakati.

Mama mkamilifu huamini kwamba hapaswi kamwe kufanya makosa mbele ya mtoto wake, kushindwa kukabiliana na hali fulani au kupungukiwa katika kutimiza majukumu yake.

2. Sifa za “Mama wa Kutosha”

Kinyume chake, mama wa kutosha hajitahidi kuwa mkamilifu kila wakati. Badala yake, hujaribu kusimamia maisha kwa uhalisia na kumfundisha mtoto kwamba:

“Kukosea ni sehemu ya kawaida ya maisha yetu, mradi tu tujifunze kurekebisha makosa yetu.”

Kurekebisha uhusiano badala ya kutafuta ukamilifu:

Mama wa kutosha anaelewa kwamba makosa ni sehemu ya kawaida ya mahusiano. Ikiwa wakati fulani atashindwa kudhibiti hasira, akapaza sauti au akafanya jambo lisilofaa, baada ya kutulia hurudi kwa mtoto na kueleza:

“Nilikuwa nimechoka na nimelemewa, ndiyo maana nilipaza sauti yangu. Naomba unisamehe. Nitajaribu kuhakikisha kwamba jambo hili halijirudii.”

Kwa kufanya hivyo, anamfundisha mtoto uwajibikaji na namna ya kudhibiti hisia.

Uwepo wenye ubora badala ya muda mwingi unaochosha:

Mama mkamilifu huamini kwamba anapaswa kuwa tayari kumhudumia mtoto wake saa 24 kwa siku. Anadhani lazima acheze naye kila wakati na kwamba mtoto hapaswi kuwa na muda wa ziada au kuchoshwa.

Hata hivyo, mama wa kutosha anatambua kwamba ubora wa muda anaoutumia pamoja na mtoto ni muhimu zaidi kuliko muda mrefu unaoambatana na uchovu.

Badala ya kutumia siku nzima pamoja na mtoto huku mawazo yake yakiwa kwenye simu, kazi au uchovu, hutenga nyakati maalumu zenye ubora.

Kwa mfano, anaweza kutumia nusu saa bila simu, akicheza na mtoto na kuzungumza naye kwa umakini kamili.

Matokeo yake, mtoto huhisi kwamba anapewa nafasi maalumu katika maisha ya mama yake, huku mama naye akiwa na muda wa kutosha kwa ajili ya mahitaji yake binafsi.

Hitimisho

Mama wa kutosha humpa mtoto wake nafasi ya kujifunza kupitia uzoefu na makosa, huku akitenga muda kwa ajili ya mahitaji yake mwenyewe. Hii haimaanishi kwamba yeye ni mama mbaya.

Kuwa mama mkamilifu kunaweza kumletea mama uchovu mkubwa wa kisaikolojia, kiasi cha kushindwa tena kuwa na uwepo wenye ubora katika maisha ya mtoto wake.

Lakini mama wa kutosha huwafundisha watoto wake mambo matatu muhimu:

Upendo wa kweli: Kuwapenda na kuwapa watoto usalama wa kihisia.

Mipaka yenye afya: Kuweka mipaka inayofaa bila kuwanyima watoto nafasi ya kujifunza.

Kujikubali na kuheshimu mahitaji binafsi: Kutambua kwamba mama pia ni binadamu mwenye hisia, mahitaji na mipaka yake.

Kwa namna hii, hujenga mazingira tulivu zaidi ya kisaikolojia nyumbani, ambapo watoto wanaweza kukua katika hali ya usalama na kuelekezwa katika njia inayokuza afya bora ya akili.

Samira Golkar / Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA