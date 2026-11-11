Ripoti ya Picha | Uzinduzi wa Shule Nchini Afghanistan, Mkoa wa Daikundi, Kwa Juhudi za Washia wa Eneo Hilo

Msimbo wa Habari: 1889555

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA, jamii ya Washia katika Mkoa wa Daikundi nchini Afghanistan, kwa msaada wa michango ya wananchi na wafadhili, imekamilisha ujenzi wa shule yenye viwango vinavyokubalika katika kijiji cha Safidposhteh Largar, kilichopo katika wilaya ya Shahristan ya mkoa huo, na kuanza kuitumia rasmi. Ujenzi wa shule na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ujenzi wa miundombinu na huduma za kijamii katika maeneo yanayoishi Washia nchini Afghanistan hufanyika kwa kiasi kikubwa kupitia ushiriki wa wananchi na michango ya wafadhili. Hali hii inatokana na kutopatikana kwa msaada wa kutosha kutoka serikalini kwa ajili ya maendeleo ya maeneo hayo.