Gharama za vita zimeidhoofisha Israel; mfuko wa fidia uko katika hatari ya kuishiwa na fedha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as)-ABNA-, utawala wa Israel umelipa takribani shekeli bilioni 38.6 kama fidia ya uharibifu uliotokana na vita vyake tangu tarehe 7 Oktoba 2023. Hali hii imekuja wakati akiba ya mfuko wa fidia ya uharibifu wa vita ikipungua kwa kiwango cha kutia wasiwasi, na kuzua mashaka makubwa kuhusu uwezo wake wa kukabiliana na vita vingine vipya. Wakati huohuo, makumi ya maelfu ya maombi ya fidia bado yanasubiri kushughulikiwa na kutolewa maamuzi.

Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha televisheni cha Al Jazeera, takwimu rasmi za Israel zinaonesha kuwa mgogoro unaokikabili mfuko huo hauishii kwenye ukubwa wa uharibifu wa mali pekee, bali pia unaathiri mustakabali wa hali ya kifedha ya umma ya utawala huo. Fidia ambazo hapo awali zilichukuliwa kuwa gharama za kipekee, sasa zimekuwa mzigo wa kifedha unaoendelea kuongezeka. Hali hii inailazimisha serikali ijayo ya Israel kukabiliana na machaguo magumu, yakiwemo kuongeza kodi, kukopa fedha au kupunguza matumizi yasiyo ya kijeshi, wakati gharama za kijeshi zikiendelea kumaliza rasilimali za serikali hiyo.

Mfuko ambao akiba yake inakaribia kuisha

Israel ilianzisha mfuko wa kufidia uharibifu wa vita kwa mujibu wa Sheria ya Kodi ya Mali na Mfuko wa Fidia ya mwaka 1961, na kuuweka chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Kodi ya Israel. Rasilimali za mfuko huo hutokana na sehemu ya mapato ya kodi ya ununuzi wa mali na hutumika kufidia uharibifu unaosababishwa na operesheni za kijeshi na vitendo vya uhasama.

Mwandishi wa habari Shaked Green-Arava, katika ripoti iliyochapishwa tarehe 7 Oktoba 2026 katika gazeti la uchumi la Calcalist, aliandika kuwa akiba ya mfuko huo imeshuka kutoka shekeli bilioni 17.7 kabla ya kuanza kwa vita vya Gaza hadi shekeli bilioni 3.1. Hii ni sawa na kupungua kwa zaidi ya asilimia 80, licha ya serikali ya Israel kuendelea kuingiza fedha katika mfuko huo katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita.

Ripoti ya Mdhibiti Mkuu wa Serikali ya Israel, Matanyahu Englman, iliyochapishwa tarehe 6 Januari 2026, ilifichua hali nyingine ya kutia wasiwasi kuhusu mfuko huo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Wizara ya Fedha ya Israel haikuwa ikiendesha mfuko huo kama taasisi yenye mali zake huru na zilizotengwa, bali kama akaunti ya kifedha ambayo rasilimali zake zilitumika katika shughuli za kawaida za serikali, bila kufanyika tathmini ya kina ya kiuchumi kuhusu hatari za mfumo huo.

Ripoti hiyo ya ukaguzi pia ilionesha kuwa Wizara ya Fedha haikuwa imeweka kiwango cha akiba kinachohitajika ili kukabiliana na vita vikubwa, licha ya makadirio ya awali kuonesha kuwa uharibifu wa moja kwa moja unaweza kufikia shekeli bilioni 36.2.

Ankara ya vita: Shekeli bilioni 38.6 za fidia

Takwimu zilizotolewa na Mamlaka ya Kodi ya Israel tarehe 6 Oktoba 2026 zinaonesha kuwa tangu kuanza kwa vita, takribani maombi milioni 1.18 ya fidia yamewasilishwa. Kati ya hayo, maombi 168,000 yanahusu uharibifu wa moja kwa moja, huku takribani milioni moja yakihusu hasara za kiuchumi zisizo za moja kwa moja.

Kwa mujibu wa uchambuzi uliochapishwa siku hiyo na waandishi wa Calcalist, Shaked Green-Arava na Shlomo Teitelbaum, malipo ya fidia kwa uharibifu wa moja kwa moja yamefikia shekeli bilioni 8.3, wakati fidia kwa hasara zisizo za moja kwa moja zimefikia shekeli bilioni 30.3.

Hivyo, takribani asilimia 78.5 ya malipo yote ya fidia yametumika kufidia hasara zisizo za moja kwa moja.

Hasara hizi zinajumuisha madhara kwa kampuni yaliyotokana na kusimama kwa uzalishaji, biashara na shughuli za utalii, kuitwa kwa wingi kwa wanajeshi wa akiba pamoja na kuhamishwa kwa wakazi kutoka maeneo yao ya makazi.

Katika mfumo wa kawaida wa malipo ya fidia, kiasi cha shekeli bilioni 18.6 kimelipwa. Wakati huohuo, biashara katika maeneo ya mpakani mwa Israel zimepokea takribani shekeli bilioni 5.68 kupitia mfumo maalumu unaojulikana kama Njia Nyekundu (Red Track).

Vita vya Israel dhidi ya Iran pia vimesababisha kitovu cha uharibifu kuhama kutoka kusini na kaskazini mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu hadi eneo la Tel Aviv.

Ofisi za Mamlaka ya Kodi katika eneo la Tel Aviv zimepokea takribani maombi 62,800 ya fidia ya uharibifu wa moja kwa moja tangu Oktoba 2023. Kwa upande wa eneo la Ashkelon, idadi hiyo imefikia maombi 61,100.

Hata hivyo, gharama halisi za vita hazikomei kwenye malipo ya fidia pekee. Shlomo Teitelbaum, katika ripoti iliyochapishwa tarehe 15 Septemba 2026 katika gazeti la Calcalist, aliandika kuwa matumizi ya serikali ya Israel yanayohusiana na vita katika kipindi cha mwaka 2023 hadi 2025 yalifikia shekeli bilioni 231.

Kiasi hicho hakijumuishi gharama za mwaka 2026 wala hasara iliyotokana na kupungua kwa mapato ya kodi.

Maelfu ya maombi ya fidia bado hayajapatiwa ufumbuzi

Mfumo wa malipo ya fidia nchini Israel pia unakabiliwa na mgogoro wa kiutawala na kisheria.

Kwa mujibu wa takwimu za Oktoba 2026, takribani maombi 40,600 ya fidia kwa hasara zisizo za moja kwa moja bado yalikuwa yakichunguzwa. Kati ya hayo, maombi 35,500 yanahusiana na vita vya pili dhidi ya Iran vilivyotokea Februari 2026.

Mwandishi wa habari Nitzan Shapira, katika ripoti iliyochapishwa tarehe 8 Oktoba katika gazeti la uchumi la Globes, aliandika kuwa takribani maombi 10,000 ya rufaa yamewasilishwa na wananchi pamoja na kampuni, huku thamani ya jumla ya madai hayo ikifikia takribani shekeli bilioni tano.

Hata hivyo, shughuli za kamati zinazoshughulikia rufaa hizo zimesimamishwa kutokana na kutokubaliana kuhusu malipo ya wajumbe wake.

Wajumbe wa kamati hizo wameishutumu Mamlaka ya Kodi ya Israel kwa kuweka ukomo wa saa za kazi zinazotengwa kwa ajili ya kuchunguza maombi ya fidia. Kwa upande mwingine, Wizara ya Fedha ya Israel imesema imekubali kuongeza saa za kazi na imetaka kamati hizo kurejea katika shughuli zake.

Mvutano huo unaonesha changamoto za kiutawala zinazochelewesha kushughulikiwa kwa haki za kifedha za watu walioathiriwa na vita.

Mdhibiti Mkuu wa Serikali ya Israel pia alifichua Januari 2026 kuwa wastani wa muda kati ya kutokea kwa hasara za kiuchumi na kuanza kutekelezwa kwa sheria za malipo ya fidia ulikuwa siku 57, huku katika baadhi ya matukio ukifikia siku 92.

Aidha, wastani wa muda wa kushughulikia maombi yaliyofanyiwa uchunguzi na taasisi hiyo ulifikia siku 851, sawa na takribani miaka 2.3.

Ujenzi upya wa muda mrefu na gharama zinazoendelea hata baada ya vita

Watu walioathiriwa na mashambulizi ya Iran katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel wanakabiliwa na changamoto nyingine inayohusiana na ucheleweshaji wa shughuli za ujenzi na ukarabati, hususan katika majengo marefu ya makazi na majengo yanayohitaji kujengwa upya kabisa.

Mwandishi wa habari Dotan Levy, katika ripoti iliyochapishwa Juni 2026 katika gazeti la Yedioth Ahronoth, alieleza kuwa vita vya kwanza vya Israel dhidi ya Iran mwezi Juni 2025 viliacha takribani kesi 2,800 ambazo ziliainishwa kuwa miradi ya muda mrefu ya ujenzi upya.

Malipo ya fidia kwa ajili ya kutoa makazi mbadala katika kesi 3,329 yalifikia shekeli milioni 187.2.

Aidha, gharama za ukarabati wa majengo mawili marefu, yaani Davinci Tower jijini Tel Aviv na Alit Tower katika eneo la Ramat Gan, zimekadiriwa kufikia shekeli bilioni moja.

Inatarajiwa kuwa wakazi wa mojawapo ya majengo hayo hawataweza kurejea makwao hadi mwaka 2028.

Miradi hii ina maana kuwa matumizi ya serikali ya Israel yataendelea hata baada ya operesheni za kijeshi kumalizika. Wakati huohuo, watu walioathiriwa wanalazimika kubeba hasara zinazotokana na kuhama makazi yao, gharama za nyumba za muda na kusimama kwa shughuli zao za kiuchumi.

Mgogoro wa kifedha unaokuja: Je, mfuko unaweza kumudu vita vipya?

Mkuu wa Mamlaka ya Kodi ya Israel, Shay Aharonovich, ametoa tahadhari kuhusu kukaribia kuisha kwa rasilimali za mfuko wa fidia.

Mwandishi wa habari za uchumi Adrian Filut, katika ripoti iliyochapishwa tarehe 3 Septemba 2026 katika gazeti la Calcalist, alinukuu maelezo yake kuhusu hali ya kifedha ya mfuko huo akisema kuwa rasilimali zake zimefikia mwisho.

Aharonovich alieleza kuwa katika mwaka 2027, serikali ya Israel inaweza kulazimika kuingiza fedha moja kwa moja kutoka kwenye bajeti ya taifa ili kuujaza mfuko huo, au kuongeza tena sehemu ya mapato ya kodi ya ununuzi wa mali inayotengwa kwa ajili ya mfuko huo hadi asilimia 75 au hata asilimia 100.

Hali hii inajiri wakati ambapo sehemu hiyo ilipunguzwa hadi asilimia 25 mwaka 2026.

Hata hivyo, kuongeza mgao wa mapato kwa ajili ya mfuko huo kutamaanisha kugawa upya mapato yaliyopo ya serikali ya Israel, jambo linaloweza kupunguza fedha zinazotengwa kwa sekta nyingine.

Suala hili linakuwa muhimu zaidi kutokana na ongezeko la uwiano wa deni la umma dhidi ya Pato la Taifa la Israel, kutoka takribani asilimia 60 kabla ya vita hadi asilimia 68.5 mwishoni mwa mwaka 2025.

Serikali ijayo ya Israel itakabiliwa na njia tatu kuu za kifedha zinazohusiana:

Kuongeza fedha zinazohamishiwa kwenye mfuko wa fidia.

Kukopa fedha ili kugharamia madeni na wajibu mpya wa kifedha.

Kufanya marekebisho ya sera za kodi na kupanga upya vipaumbele vya matumizi ya serikali.

Kwa upande mwingine, ugumu wa kuunda serikali nchini Israel baada ya uchaguzi wa tarehe 27 Oktoba unafanya maamuzi kuhusu sera za muda mrefu za kifedha kuwa magumu zaidi.

Hali hii inazua wasiwasi zaidi iwapo mapambano mapya ya kijeshi dhidi ya Iran yataanza kabla ya kuundwa upya kwa serikali na kurejeshwa kwa akiba ya mfuko wa fidia.

Kwa ujumla, takwimu hizi zinaonesha uwezekano wa uharibifu unaotokana na vita kubadilika na kuwa mgogoro wa kifedha wa muda mrefu kwa Israel. Mgogoro huo unatokana na kuongezeka kwa wajibu wa kulipa fidia na kugharamia ujenzi upya, sambamba na ongezeko la matumizi ya ulinzi na gharama za kuhudumia madeni.

Hatimaye, suala la kulipa fidia kwa watu walioathiriwa na vita nchini Israel halihusu tena uwezo wa serikali kulipa madai yaliyopo pekee, bali pia uwezo wake wa kugharamia wajibu wa kifedha wa miaka ijayo.

Kadiri shughuli za ujenzi upya zinavyozidi kuchelewa na madai ya fidia yanavyochelewa kulipwa, ndivyo shinikizo kwa kampuni, kaya na bajeti ya umma ya Israel linavyozidi kuongezeka.

Hali hiyo inamaanisha kuwa uwezo wa kugharamia uharibifu wa vita vijavyo utategemea zaidi maamuzi ya kisera kuhusu kodi na uchumi, ambayo yataathiri sekta mbalimbali za jamii ya Israel.