Taliban wawakamata na kuwatesa Waislamu wa madhehebu ya Shia katika mkoa wa Daykundi nchini Afghanistan kwa tuhuma za kumiliki silaha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, vyanzo vya ndani vimeiambia Shirika la Habari la DID kuwa watu hao wamekamatwa kwa tuhuma za kumiliki silaha, pamoja na kuwa na uhusiano wa kifamilia na wanachama wa vikosi vya usalama vya serikali ya zamani ya Afghanistan.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, baadhi ya waliokamatwa wamekabiliwa na mateso makali, yakiwemo kunyongwa kwa kutumia mifuko ya plastiki, ili kuwalazimisha kukiri kuwa wanamiliki silaha.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, baadhi ya watu hao walikuwa na silaha zao binafsi hapo awali na walikuwa tayari wamezikabidhi. Hata hivyo, hata watu ambao hawakuwa na silaha yoyote wamejikuta wakilazimishwa, baada ya kuteswa na kukiri kwa shinikizo, kununua silaha zinazodaiwa kuwa zao kutoka kwa kundi la Taliban lenyewe na kuzikabidhi kwa idara ya ujasusi ya kundi hilo.

Sehemu kubwa ya ukamataji na vitendo hivyo vya shinikizo imetokea katika siku za hivi karibuni katika eneo la Sheikh Miran, lililoko wilayani Ashtarlay.

Vyanzo hivyo vimeiambia Shirika la Habari la DID kuwa Rahmat, mwana wa Hossein Dad; Sarwar, mwana wa Qurban; Rahmat, mwana wa Taj Mohammad; Hashim, mwana wa Chaman; Ali, mwana wa Qader; Abdul Azim, mwana wa Dawood; na Abdul Rauf ni miongoni mwa watu waliokamatwa na kufungwa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, kuwafunika watu mifuko ya plastiki na kuwanyima hewa ni mojawapo ya mbinu zilizotumika kupata maungamo ya kulazimishwa na kuwalazimisha waliokamatwa kununua na kukabidhi silaha.

Kuongezeka kwa ukamataji katika mkoa wa Bamyan

Wakati huohuo, taarifa zinaonesha kuongezeka kwa shinikizo la kiusalama dhidi ya wakazi wa wilaya ya Yakawlang Nambari 1, katika mkoa wa Bamyan, ambao una wakazi wengi wa madhehebu ya Shia.

Vyanzo vya ndani vimesema kuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya Taliban katika wilaya hiyo amewakamata na kuwatesa makumi ya watu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita kwa tuhuma za kumiliki silaha.