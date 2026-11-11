Tutasimama pamoja na Iran, Yemen na Lebanon hadi pumzi yetu ya mwisho; hatutafanya biashara ya silaha za Muqawama (Upinzani)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Kataib Hizbullah ya Iraq imesisitiza katika taarifa yake kuwa haitabadilisha msimamo wake wa kuunga mkono wananchi wa Iraq, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, harakati ya ukombozi wa Palestina na ndugu zao wapiganaji nchini Yemen na Lebanon, licha ya shinikizo la ndani na la kimataifa.

Harakati hiyo ya Iraq pia imeeleza kuwa silaha za Muqawama (Upinzani) ni suala la kiitikadi na halikubaliwi kufanyiwa biashara au maelewano.

Katika taarifa yake, Kataib Hizbullah imemtuhumu Al-Zaidi kwa kutumia vibaya vyombo vya usalama kukusanya taarifa na kuziwasilisha kwa Marekani, kisha Israel. Harakati hiyo imemtwisha jukumu la mashambulizi yoyote yatakayolenga makao makuu au vikosi vya Muqawama na Vikosi vya Uhamasishaji wa Wananchi (Al-Hashd al-Shaabi).

Taarifa hiyo pia imekosoa ushiriki wa Waziri Mkuu katika kile ilichokiita “kuizingira Iran kwa matakwa ya Marekani”. Aidha, imewataka wanachama wa Mfumo wa Uratibu (Coordination Framework) kuchukua hatua za moja kwa moja badala ya kutoa matamko ya kulaani kupitia vyombo vya habari, kwa kumtaka Waziri Mkuu kusitisha mwenendo huo.

Katika muktadha huo, Haj Abu Mujahid al-Assaf, afisa wa usalama wa Muqawama wa Kiislamu, Kataib Hizbullah, alisema kuwa wanamwona Waziri Mkuu wa Iraq, Ali al-Zaidi, kuwa na jukumu kamili kwa shambulizi lolote litakalolenga makao makuu ya Muqawama au makao makuu yoyote ya brigedi za Vikosi vya Al-Hashd al-Shaabi.

Afisa huyo alisema:

“Enyi wanachama wenzetu wa Mfumo wa Uratibu, hakuna haja ya kutoa madai, kuonesha mshangao au kutoa shutuma kwenye vyombo vya habari kuhusu ushiriki wa Ali al-Falih al-Zaidi, Waziri Mkuu wa Iraq, katika kuizingira Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Inatosha kumjulisha kiongozi wenu kuhusu kutoridhishwa kwenu na kuzingirwa kwa Iran kwa amri ya Marekani, naye atatekeleza agizo lenu kwa shukrani, bila kuwa na njia ya kulikwepa.”

Kataib Hizbullah ya Iraq imesisitiza kuwa hakuna shinikizo la ndani au la kimataifa litakaloiuzuia kutetea maslahi ya wananchi wake na kukabiliana na maadui wao ndani na nje ya nchi.

Afisa huyo wa Muqawama wa Iraq ameongeza kuwa watazipinga vikali njama zote zinazopangwa dhidi ya wananchi wao, bila kujali ukubwa wa changamoto au gharama ya kujitolea itakayohitajika.

Amesisitiza kuwa hakuna shinikizo litakalowazuia kuitetea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuzuia maadui wake kuitenga kisiasa na kimataifa.

Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Al Mayadeen, afisa wa usalama wa Kataib Hizbullah ya Iraq amesema kuwa harakati hiyo itaendelea kutetea masuala ya msingi ya umma, hususan suala la Palestina, na itabaki pamoja na ndugu zao nchini Yemen na Lebanon hadi pumzi ya mwisho.

Kuhusu silaha za Muqawama, afisa huyo amesema:

“Silaha za Muqawama ni suala linalohusiana na itikadi, maadili na misingi yetu. Hatutafanya maelewano yoyote kuhusu suala hilo, na adui hatapata mwanya wowote wa kutulazimisha kufanya makubaliano, hata kama tutakatwa vipande vipande.”