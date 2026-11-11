Je, wanawake wanaruhusiwa kuimba pamoja na mwanamume anayeongoza tenzi za kidini (maddahi)?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Ofisi ya Ayatullah Al-Udhma Makarem Shirazi imetoa hukumu ya kisheria ya Kiislamu kuhusu suala la kuingia kwa mwimbaji wa tenzi za maombolezo wa kiume katika mkusanyiko wa wanawake. Tunawasilisha hukumu hiyo kama ifuatavyo:

Swali:

Je, inaruhusiwa kwa mwimbaji wa tenzi za maombolezo wa kiume kuingia katikati ya waombolezaji wanawake, au kufanya hivyo kuna tatizo la kisheria? Na hukumu ya wanawake kuimba pamoja naye katika mkusanyiko huo ni ipi?

Jibu la Ayatullah Al-Udhma Makarem Shirazi:

Mwimbaji wa tenzi za maombolezo wa kiume anaruhusiwa kufanya hivyo iwapo atazingatia masharti na mipaka ya sheria ya Kiislamu, kwa upande wake na kwa upande wa wanaomsikiliza. Hata hivyo, wanawake kuimba pamoja naye hakuruhusiwi kisheria.