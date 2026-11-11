Kusisitiza kupanua ushirikiano wa kimataifa kati ya Chuo cha Jamia al-Zahra(s) na Jumuiya ya Kimataifa ya Kuleta Maelewano kati ya Madhhabu za Kiislam

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ghorbanali Pourmarjan, Naibu wa Mawasiliano ya Kimataifa wa Jumuiya ya Kimataifa ya Kuleta Umoja na Maelewano kati ya Madhehebu za Kiislamu, alikutana na kufanya mazungumzo na Sayyida Zahra Barqei, Mkuu wa Taasisi ya Kielimu ya Jamia al-Zahra (SA).

Katika mkutano huo, Bi. Barqei aliwakaribisha wageni na kueleza kuwa, kwa kuzingatia dhamira ya kimataifa ya mfumo wa Kiislamu, shughuli za taasisi hiyo hazilengi Jamia al-Zahra au Iran pekee, bali mfumo wa Kiislamu unapaswa kuweka mazingira ya kujenga ustaarabu wa Kiislamu duniani kote, ustaarabu ambao hauwekewi mipaka ya kijiografia.

Mipango madhubuti ya kuwaelimisha na kuwawezesha wanawake

Mkuu wa Jamia al-Zahra, akizungumzia historia ya ushirikiano wa taasisi hiyo na Jumuiya ya Kimataifa ya Kuleta Umoja na Maelewano kati ya Madhehebu za Kiislamu pamoja na kozi za mafunzo zilizowahi kuandaliwa kwa wanawake, alisema:

Wanawake wanafunzi wa masomo ya dini katika Jamia al-Zahra wana uwezo mkubwa wa kitaaluma na wanasoma katika viwango vya juu vya elimu ya Hawza. Hata hivyo, kuna haja ya kuongeza uelewa wao kuhusu madhehebu mbalimbali na masuala yanayohusiana na kuleta maelewano kati ya madhehebu za Kiislamu. Mahitaji hayo yanaweza kutimizwa kupitia kuandaa kozi maalumu za kitaalamu.

Barqei alieleza kuwa wanawake wa leo wana majukumu mbalimbali katika familia na jamii. Wanawajibika katika malezi ya watoto na familia, huku wakishiriki pia katika shughuli za kijamii na nyanja mbalimbali za kazi. Kwa hiyo, mipango ya kuwaelimisha na kuwawezesha inapaswa kuzingatia mazingira na uwezo wao.

Umuhimu wa kutambua kwa vitendo nafasi ya wanawake katika mfumo wa Kiislamu

Mkuu huyo wa Jamia al-Zahra, akirejelea mitazamo ya Imam Khomeini (RA) na kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu nafasi ya wanawake, alisema kuwa Imam Khomeini aliweka wazi nafasi halisi ya wanawake katika jamii ya Kiislamu na kuweka mazingira ya ushiriki wao wenye manufaa.

Aliongeza kuwa Imam Khomeini na kiongozi shahidi wa Mapinduzi walikuwa wakisisitiza mara kwa mara umuhimu wa nafasi ya wanawake. Kwa hiyo, viongozi wa taasisi za kidini na zisizo za kidini wanapaswa kuitambua nafasi hiyo ipasavyo na kuweka mipango ya kuwawezesha wanawake kushiriki kwa ufanisi.

Pia alitaja ushiriki mkubwa wa wanawake katika mikusanyiko na shughuli za kijamii, akisema kuwa mchango wao ni miongoni mwa sababu muhimu za kuendelea na kuleta matokeo ya harakati hizo.

Alisisitiza kuwa ushiriki wa wanawake katika shughuli za kijamii unapaswa kuzingatiwa kama uwezo wa kimkakati na kuwekwa mazingira ya kushiriki katika ngazi mbalimbali.

Kuandaa kongamano la kimataifa la Kitabu Bora cha Mwaka cha Wanawake

Barqei alieleza kuwa Jamia al-Zahra tayari imeandaa awamu nne za tuzo na kongamano la Kitabu Bora cha Mwaka cha Wanawake, na sasa inapanga kuandaa awamu ya tano kwa kiwango cha kimataifa.

Alisema katika awamu hiyo, kazi za waandishi na watafiti wa ndani na nje ya Iran zinazohusiana na masuala ya wanawake na familia zitazingatiwa.

Alieleza kuwa lengo la kuandaa tukio hilo kimataifa ni kuanzisha hazina ya kumbukumbu ya waandishi wanawake wanaofanya utafiti katika masuala ya wanawake na familia.

Kwa mujibu wake, tukio hilo linaweza kusaidia kutambua mitazamo na mielekeo mbalimbali ya kielimu na kiitikadi, na pale ambapo mitazamo inafanana, linaweza kufungua milango ya ushirikiano na mawasiliano ya kitaaluma.

Kupanua kituo cha kukuza vipaji na kuandaa mazingira ya shughuli za kimataifa

Mkuu wa Jamia al-Zahra, akizungumzia shughuli za Kituo cha Kukuza Vipaji na Mafunzo Huru katika taasisi hiyo, alisema kituo hicho kinalenga kuwawezesha wanawake na kuwapa fursa ya kukuza ujuzi wao.

Aliongeza kuwa miongoni mwa mipango inayofuatiliwa ni kupata vibali vya kimataifa kwa shughuli za kituo hicho.

Kwa mujibu wake, kupanua shughuli za kituo hicho kutatoa fursa kwa wanawake kuwasiliana na nchi mbalimbali. Hivyo, wanafunzi na wahitimu wataweza kusambaza maarifa na ujuzi walioupata katika Jamia al-Zahra, huku wakitumia pia uwezo wa kielimu, kisanii na kitaaluma uliopo katika nchi zao kwa ajili ya mafunzo na shughuli za pamoja.

Mwisho wa mazungumzo yake, Barqei aliwashukuru wageni na kueleza matumaini yake ya kupanua ushirikiano kati ya taasisi hizo. Alisema Jamia al-Zahra iko tayari kushirikiana na taasisi za kielimu na kitamaduni ili kuimarisha shughuli za wanawake na kutekeleza majukumu yake katika kufikia malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu na kuheshimu damu ya mashahidi.

Naibu wa Kimataifa wa Jumuiya ya Takribi: Jamia al-Zahra ni hazina yenye thamani ya wanawake wenye uwezo wa shughuli za kimataifa

Ghorbanali Pourmarjan, Naibu wa Kimataifa wa Jumuiya ya Kimataifa ya Kuleta Umoja na Maelewano kati ya Madhehebu za Kiislamu, alieleza furaha yake ya kutembelea taasisi hiyo.

Alisema kuwa ingawa hapo awali alikuwa akifahamu baadhi ya shughuli na bidhaa za kielimu za Jamia al-Zahra zinazofikishwa nje ya Iran, ziara hii ilikuwa mara yake ya kwanza kufika katika taasisi hiyo na kujionea uwezo wake wa kielimu na kitamaduni.

Akizungumzia uzoefu wake katika shughuli za kitamaduni na za tablighi nje ya nchi, alisema mojawapo ya masuala muhimu ambayo amekuwa akisisitiza ni umuhimu wa kutumia watu wanaojua lugha za kigeni, hususan wanawake wenye ujuzi wa lugha, katika shughuli za kueneza ujumbe wa dini.

Umuhimu wa kuongeza ushiriki wa wanawake katika tablighi za kimataifa

Naibu huyo alisisitiza kuwa lugha ina nafasi muhimu katika kufikisha ujumbe wa dini kimataifa.

Alisema:

“Tablighi bila kuijua lugha ya anayelengwa inaweza kuwa na athari kwa kiwango fulani, lakini haitakuwa na ufanisi unaohitajika. Hata hivyo, kujua lugha pekee hakutoshi; kinachofanya tablighi iwe na matokeo ni kuunganisha maarifa ya maudhui na uwezo wa kuyawasilisha katika lugha anayoielewa mlengwa.”

Aliongeza kuwa Jamia al-Zahra inawaandaa wanawake ambao wana maarifa ya dini na uelewa wa maudhui, sambamba na uwezo wa kuzungumza lugha mbalimbali. Wanawake hao wanaweza kushiriki katika shughuli za tablighi nje ya nchi na kuwa na mchango wenye manufaa.

Nafasi ya wanawake katika vita vya simulizi na kuitambulisha mitindo ya maisha ya Kiislamu

Pourmarjan, akizungumzia tofauti za mitazamo kuhusu dhana ya mwanamke katika jamii mbalimbali, alisema kuwa katika mtazamo wa Kiislamu, heshima ya kibinadamu ya mwanamke na nafasi yake halisi vina umuhimu mkubwa na vinapaswa kufikishwa kwa usahihi kwa hadhira ya kimataifa.

Aliongeza kuwa katika baadhi ya jamii, hususan nchi ambazo zimeathiriwa na utamaduni wa Magharibi, kufikisha dhana hizo kunahitaji uwepo wa wanawake wenye maarifa ya dini na wanaojua lugha za walengwa, huku wakihifadhi utambulisho wao wa Kiislamu na kujenga mawasiliano ya moja kwa moja na yenye ufanisi.

Naibu huyo alisisitiza umuhimu wa wanawake katika vyombo vya habari na shughuli za tablighi, akisema:

“Leo tunaishi katika kipindi cha vita vya simulizi. Ili kuitambulisha jamii yetu, wanawake, mtindo wa maisha ya Kiislamu na mifano bora ya maisha, tunahitaji watu wenye uwezo wa kutoa simulizi sahihi kuhusu utamaduni wa Kiislamu kupitia maarifa, lugha na uzoefu wao.”

Alisema wanawake wenye uwezo wa Jamia al-Zahra wanaweza kuwa na nafasi muhimu katika eneo hili kwa kushiriki katika shughuli za kitamaduni, tablighi na vyombo vya habari nje ya nchi.

Kituo cha kukuza vipaji cha Jamia al-Zahra; fursa muhimu ya kuwawezesha wahitimu

Pourmarjan alieleza kufurahishwa na shughuli za Kituo cha Kukuza Vipaji cha Jamia al-Zahra.

Alisema kuwa kutoa fursa za kujifunza taaluma na ujuzi wa vitendo sambamba na elimu ya kitaaluma na kidini ni uwezo mkubwa unaoweza kuwasaidia wahitimu kujiimarisha na kuongeza mchango wao katika nchi zao.

Alisisitiza kuwa mafunzo ya ujuzi wa kitaaluma kwa wahitimu, hususan wale wanaotoka katika nchi zenye hali duni ya kiuchumi, yanaweza kusaidia kuimarisha uwezo wao wa kiuchumi, kujitegemea na kushiriki katika shughuli za kijamii.

Mwisho, Pourmarjan alieleza matumaini yake kuwa ushirikiano kati ya taasisi hizo mbili utaongezeka katika maeneo ya tablighi za kimataifa, mafunzo ya kuleta maelewano kati ya madhehebu, shughuli za kitamaduni na vyombo vya habari, pamoja na kuwawezesha wanawake.

Pia alipendekeza kupanua ushirikiano katika diplomasia ya kidini, kuanzisha mitandao ya wanawake wasomi na kutuma wanawake wahubiri katika nchi mbalimbali.

Uwezo wa kozi za kuwaandaa watafsiri kwa ushirikiano wa utafiti na kimataifa

Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Bi. Sadiqeh Shakeri, Naibu wa Utafiti wa Jamia al-Zahra, alieleza baadhi ya uwezo wa taasisi hiyo katika masuala ya utafiti.

Akizungumzia kongamano la kimataifa la Kitabu Bora cha Mwaka cha Wanawake, alisema kuwa kongamano hilo linaandaliwa kwa ushiriki wa idara mbalimbali za Jamia al-Zahra. Mkuu wa taasisi hiyo ndiye mwenyekiti wa kongamano, huku Naibu wa Utafiti akiwa katibu wake. Bi. Rabbani anasimamia ukatibu wa utekelezaji wa kongamano hilo.

Shakeri pia alizungumzia kozi za kuwaandaa watafsiri katika lugha tatu za Kiingereza, Kiarabu na Kiurdu.

Alisema katika kubuni na kuendesha kozi hizo, juhudi zimefanywa kuwashirikisha watu wanaofahamu lugha na utamaduni wa nchi zinazolengwa, ili washiriki wasipate ujuzi wa lugha pekee, bali pia uwezo wa kutafsiri maandishi ya kitaaluma na tafiti za kitaalamu.

Aliongeza kuwa kwa kuwa kuna mpango wa kuhamishia shughuli hizi katika Kituo cha Kukuza Vipaji, wahitimu na washiriki wa kozi hizo wanaweza kutumika katika kutafsiri kazi zinazohusiana na kuleta maelewano kati ya madhehebu za Kiislamu.

Pia alisema baadhi ya washiriki wana uwezo mzuri katika tafsiri za kitaalamu na shughuli za tablighi. Kwa hiyo, kwa kuwatambua na kuwapanga vizuri, inawezekana kutumia uwezo wao katika nyanja za elimu, utafiti na tablighi.

Kusisitiza kuendeleza mawasiliano na kubadilisha ushirikiano kuwa mipango ya vitendo

Katika sehemu ya mwisho ya mkutano huo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abbasi, Mkurugenzi Mkuu wa Ofisi ya Kimataifa ya Jamia al-Zahra, aliwashukuru viongozi wa Jumuiya ya Kimataifa ya Kuleta Umoja na Maelewano kati ya Madhehebu za Kiislamu kwa kushiriki katika mkutano huo.

Alisisitiza umuhimu wa kuendeleza mikutano ya aina hiyo na kubadilisha mawasiliano yaliyopo kuwa mipango ya vitendo na ushirikiano mpana zaidi.

Akizungumzia nafasi ya Jumuiya ya Kimataifa ya Takribi na umuhimu ambao kiongozi shahidi alikuwa akiipa taasisi hiyo, alisema kuwa Jumuiya ya Takribi ni mojawapo ya mipango na urithi muhimu aliouacha.

Abbasi alieleza matumaini yake kuwa ushirikiano huo utaongezeka na kuzaa mipango ya vitendo katika nyanja za kimataifa, kwa kutumia uwezo wa kielimu, kitamaduni na tablighi wa Jamia al-Zahra na taasisi zinazoshirikiana nayo ili kufikisha mafundisho ya Ahlul-Bayt (AS) katika maeneo mbalimbali duniani.

Katika mkutano huo pia walihudhuria Bi. Rabbani na Bi. Haddadi, ambao ni miongoni mwa wanafunzi wa masomo ya dini wenye ujuzi wa lugha mbalimbali katika Jamia al-Zahra. Walieleza kuhusu shughuli za jumuiya ya wanafunzi wenye ujuzi wa lugha katika taasisi hiyo.

Baada ya mkutano huo, Pourmarjan na ujumbe wake walitembelea Kituo cha Kukuza Vipaji na Mafunzo Huru cha Jamia al-Zahra.

Wakati wa ziara hiyo, walitembelea sehemu mbalimbali za kituo hicho, zikiwemo studio ya upigaji picha, studio ya uchoraji, karakana ya ushonaji, maktaba na maeneo mengine ya mafunzo na warsha.

Pia ujumbe huo ulitembelea darasa la kufundisha lugha ya Kiajemi kwa wanafunzi wa masomo ya dini wasio raia wa Iran, ambapo walipata fursa ya kujionea kwa karibu baadhi ya shughuli za kielimu na mafunzo ya vitendo zinazotolewa na kituo hicho.