Jibu la Iran katika vita vijavyo vinavyowezekana litakuwa la kushtua na la kusambaratisha

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Amir Kiumars Heidari, Naibu Mkuu wa Staff Kuu ya Vikosi vya Wanajeshi, katika mahojiano maalum ya habari akielezea dhana ya "bila kikomo cha kijiografia" katika benki ya malengo ya Vikosi vya Wanajeshi alisema: Sisi katika istilahi zetu za kijeshi tunafafanua suala hili kama "lengo halali".

Akielezea dhana hii alisema: Lengo halali linamaanisha kwamba ikiwa ndege kutoka nchi yoyote, iwe ni nchi za eneo la Ghuba au nchi nyingine za dunia, itaruka kuelekea anga la nchi yetu na kupiga mabomu sehemu ya ardhi ya Iran, vikosi vyetu vya wanajeshi vina ruhusa ya kulenga lengo kama hilo katika nchi hiyo hiyo ambayo ndege shambulizi ilipaa kutoka.

Amir Heidari akielekeza mwelekeo kwa kile alichokiita amri wazi ya Kamanda Mkuu, alisisitiza kwamba mbinu hii imezingatiwa katika ufafanuzi wa malengo halali ya Vikosi vya Wanajeshi.

Akielekeza mwelekeo kwa utayari wa Vikosi vya Wanajeshi kukabiliana na vita vijavyo vinavyowezekana alisema: Benki ya malengo ya Vikosi vya Wanajeshi kwa vita vijavyo vinavyowezekana imeandaliwa na iko tayari, na inasubiri kutiwa saini na Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Wanajeshi na kuwasilishwa kwa makamanda wa jeshi na IRGC.

Naibu Mkuu wa Staff Kuu ya Vikosi vya Wanajeshi akisema kwamba katika kuandaa benki ya malengo, vikomo vya kijiografia hakvikuzingatiwa, aliongeza: Malengo yaliyotarajiwa hayakomoewi tu kwa eneo la kijiografia la uwanja wa vita uliopita, na maeneo zaidi ya hayo, ikiwa ni pamoja na maeneo ambayo kuna uwezekano wa Amerika au Israeli kuyatumia, yamezingatiwa katika benki hii ya malengo.

Amir Heidari alisisitiza: Mara tu ujumbe wa Kamanda Mkuu utakapopokelewa, hatua hizi zitafanyika, na sasa benki ya malengo iko tayari, na Vikosi vya Wanajeshi pia viko katika utayari kamili.

Amir Heidari akisisitiza kwamba jibu la Iran katika vita vijavyo vinavyowezekana litakuwa jibu la kushtua na la kusambaratisha, alisema: Jibu letu kwa adui halitakomoewi kwa mfumo wa kijiografia wa uwanja wa vita uliopita na litajumuisha maeneo mengine pia.