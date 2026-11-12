Kwa kujifanya mwathirika hamwezi kujiepusha na uwajibikaji wa uhalifu wa kivita

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Baqai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akijibu kurudiwa kwa shutuma zisizo na msingi za ugaidi dhidi ya Iran, wakati huo huo na uchapishaji wa habari ya kujificha kwa waziri wa fedha wa Marekani, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: Marekani katika uvamizi wa pamoja na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, sio tu ilifanya uhalifu wa kivita wa kuchukiza bali pia kwa mauaji ya kigaidi ya waoga ya maafisa na wanasayansi wa Iran ilifanya ugaidi wa k državna kwa kiwango kisichokuwa na kifani.

Aliendelea: Sasa hiyo Marekani hiyo hiyo imeanzisha kampeni kubwa ya vyombo vya habari chini ya jina la uongo "ugaidi wa Iran" ili kujionyesha kama mwathirika!

Baqai alibainisha: Marekani iko katika udanganyifu kwamba kwa kujifanya mwathirika huku, dunia itasahau historia yake ndefu ya uvamizi na ugaidi na itaamini madai yake yasiyo na msingi kuhusu njama ya ugaidi ya kubuni! Lakini makelele ya vyombo vya habari hayawezi kuandika upya historia au kuwaachilia huru wahalifu au kuficha utambulisho wa wahusika na waamuru wa uvamizi wa kijeshi, ugaidi na uhalifu wa kivita.