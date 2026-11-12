  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari za Iran

Kambi zote za Amerika kutoka Asia Magharibi hadi Ulaya zitakuwa lengo letu halali

12 Novemba 2026 - 10:40
Msimbo wa Habari: 1889759
Source: ABNA
Kambi zote za Amerika kutoka Asia Magharibi hadi Ulaya zitakuwa lengo letu halali

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa aliandika katika akaunti yake: Iwapo Amerika itaanzisha vita vingine dhidi ya Iran, hakuna kinga yoyote itakayobaki kwa kambi za wavamizi.

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, aliandika katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: Iwapo Amerika itaanzisha vita vingine dhidi ya Iran, kambi zote za kijeshi zinazohusika katika uvamizi huu kutoka Asia Magharibi hadi Ulaya zitakuwa lengo halali la mashambulizi mauti ya Iran.

Aliendelea: Hakutakuwa na umbali salama wala kimbilio salama kwa wavamizi, na hakuna kinga yoyote itakayobaki kwa kambi za wavamizi.

Maoni yako

You are replying to: .
captcha