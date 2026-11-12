Hamas: Shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Hospitali ya Nasser huko Gaza ni uhalifu wa kivita

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu shirika la habari la Shahab, "Hazem Qassem", msemaji wa harakati ya Hamas, alitangaza: Shambulio la anga la utawala wa Kizayuni dhidi ya Hospitali ya Nasser katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Ukanda wa Gaza na mauaji ya wagonjwa na wanachama wa wafanyakazi wa matibabu ni uhalifu kamili wa kivita na kitendo cha kigaidi kisichokuwa na kifani.

Msemaji wa Hamas alisisitiza: Kuendelea kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni, kupita kwake mistari yote nyekundu na kukiuka kanuni na viwango vyote vya kibinadamu kwa kulenga hospitali ni matokeo ya asili ya uzembe na kutojali kwa jumuiya ya kimataifa katika kuhukumu na kuwawajibisha viongozi wa utawala huu.

Hazem Qassem pia alichukulia baraza linaloitwa la amani katika Ukanda wa Gaza na "Nikolai Mladenov" mkuu wa baraza hili kuwa na uwajibikaji kwa mashambulizi haya kwa sababu ya kunyamaza mbele ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni na kutokuwa na uwezo kamili wa kulazimisha Tel Aviv kusimamisha hatua hizi.

Pia alizitaka nchi za Kiarabu na Kiislamu zinazoshiriki katika baraza la amani kuchukua msimamo wa dhati na madhubuti ili utawala wa Kizayuni usiweze kutumia ushiriki wa nchi hizi katika baraza kama kifuniko cha kuendelea kwa uhalifu wake.

Msemaji wa harakati ya Hamas alibainisha: Utawala wa Kizayuni hauzingatii juhudi za wapatanishi, nchi za dhamana na serikali ya Marekani na unaendelea na hatua zake bila hofu ya ukosoaji na uwajibikaji wowote.

Katika shambulio la anga la utawala wa Kizayuni asubuhi ya leo Alhamisi dhidi ya Hospitali ya Nasser ya Khan Yunis kusini mwa Ukanda wa Gaza, Wapalestina sita waliuawa na wapangaji wasiopungua 52 walijeruhiwa.