New York Times: Marekani imeshindwa kuzuia mipaka ya ardhi ya Iran

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu New York Times, juhudi za kidiplomasia za Marekani za kushawishi Uturuki, Iraq na Pakistan kufunga mipaka ya ardhi na Iran zimeshindwa.

Kulingana na ripoti hii, maafisa wa nchi hizi wameiambia Washington kwamba kuzuia vivuko vya mpaka na Iran kutadhuru uchumi wao; kwa sababu jamii za mpakani zinategemea biashara na mawasiliano kati ya pande mbili za mpaka.

Nchi hizi pia zimeonya kwamba kufunga vivuko vya mpaka kunaweza kusababisha machafuko na maandamano katika maeneo ya mpakani.

Katika hali hii "Omar al-Waili" mkuu wa Shirika la Vivuko vya Mpaka la Iraq alitangaza kwamba kivuko cha mpaka cha al-Shib na Iran baada ya kukamilisha hatua za kiufundi kimefunguliwa tena kuanzia 10 Novemba.

Pia alitangaza kufungwa kwa muda kwa kivuko cha Mandali kuanzia 13 Novemba kwa madhumuni ya kufanya shughuli za ukarabati na matengenezo.

Hapo awali pia "Fuad Hussein" waziri wa mambo ya nje wa Iraq alikuwa amesema kwamba Wizara ya Fedha ya Marekani imeiomba Baghdad kuzuia vivuko vyote vya mpaka na Iran isipokuwa vivuko viwili; hata hivyo, alikuwa ameelezea utekelezaji wa ombi kama hilo kuwa mgumu.