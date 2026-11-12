Madai matupu ya Trump kuhusu vita dhidi ya Iran katika sherehe ya Siku ya Wastaafu wa Jeshi

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, katika sherehe ya ukumbusho wa mastaafu wa jeshi alitetea vita dhidi ya Iran na kuitaja Iran kuwa ndiye aliyeanzisha vita hivi.

Kulingana na ripoti hii, katika sherehe hii waziri wa vita wa Marekani alikaripiwa na walinzi wa jeshi kwa sababu ya kutozingatia heshima inayostahili karibu na kaburi la askari asiyejulikana.

Trump katika hotuba yake katika makaburi ya kitaifa ya Arlington karibu na Washington alidai: "Ushujaa na ustadi wa wanajeshi wetu mashuhuri wa Marekani ulikuwa wa kipekee kwa viwango vyote."

Aliendelea na madai yake: "Vita hivi vitakapoisha — ambayo itakuwa hivi karibuni — dunia itakuwa mahali salama na bora zaidi, tulivu zaidi na mbali na hatari ambazo tulilazimika kuvumilia."

Trump katika matamshi yake akidai kwamba Washington haikuanzisha vita dhidi ya Iran na kwamba ni Tehran ambayo imekuwa ikipigana vita na Marekani tangu 1979, alidai: Vikosi vya Marekani vinajitahidi kuzuia Iran kupata uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia.

Kulingana na ripoti zilizopo na kwa mujibu wa takwimu za Pentagon, uvamizi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran tarehe 28 Februari ulisababisha vifo vya wanajeshi 23 wa Marekani na kujeruhiwa kwa mamia.