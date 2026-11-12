Ukosoaji mkali wa wabunge wa Italia dhidi ya ushirikiano wa Roma na utawala wa Kizayuni

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu tovuti ya Italia "Il Fatto Quotidiano", Angelo Bonelli, mbunge wa chama cha upinzani dhidi ya serikali "Muungano wa Kijani na Kushoto" katika bunge la Italia, wakati wa kikao cha maswali na majibu na Antonio Tajani, waziri wa mambo ya nje wa nchi hii, aliuliza maswali kuhusu hali mbaya ya afya huko Gaza na hatua za serikali ya Italia katika suala hili.

Pia, akielekeza mwelekeo kwa uwepo wa "Eitan Zeev", mlowezi wa Kizayuni nchini Italia, alihoji kuhusu mkutano wake na Matteo Salvini, naibu waziri mkuu wa Italia.

Kulingana na ripoti hii, Laura Boldrini, rais wa zamani wa baraza la wawakilishi la Italia, alikuwa miongoni mwa wabunge wengine wa upinzani ambao walikosoa vikali serikali ya nchi hii kwa kutokulaani vurugu za walowezi wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi.

Boldrini akimwelekea Tajani alisema: Jinsi gani mtu anaweza kuvumilia tabia hii isiyo ya kibinadamu na ya kudhalilisha kwa watu wa Palestina na hata kutokusogeza kidole kimoja?

Pia, akieleza kile "delegation ya amani" ambayo Italia ni sehemu yake imefanya jambo lolote lenye manufaa hadi sasa, alibainisha: vivuko vya Ukanda wa Gaza vinapaswa kufunguliwa na misaada ya kibinadamu inapaswa kuingia mara moja katika eneo hili.