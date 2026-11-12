Katibu Mkuu wa Hizbullah kwa Serikali ya Lebanon: Msikubali Kuvuliwa Silaha kwa Muqawama kwa Kisingizio cha Kuhodhi Silaha Mikononi mwa Serikali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon, Sheikh Naeem Qassem, amezitaka tena mamlaka za nchi hiyo kusitisha mazungumzo na adui Mzayuni na kuacha kutoa marupurupu ya bure. Aidha, amependekeza kuwa badala ya kukubali misaada ya kigeni yenye masharti, upatikanaji wa silaha na vifaa vya kijeshi kwa Jeshi la Lebanon ufanyike kupitia bajeti ya taifa.

Katika hotuba yake ya Jumatano, aliyotoa kwa mnasaba wa Siku ya Mashahidi, Sheikh Naeem Qassem alizungumzia maendeleo ya Lebanon na eneo la Mashariki ya Kati, akisema kuwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon na eneo hilo unaungwa mkono kikamilifu na Marekani, na ni sehemu ya mradi mkubwa na hatari.

Akijibu madai ya baadhi ya watu wanaoilaumu Muqawama kwa kuingia katika vita vya kuunga mkono Palestina na kuhusisha hatua hiyo na matatizo yanayoikabili Lebanon, Katibu Mkuu huyo alikumbusha kuwa chanzo kikuu cha mgogoro ni ukaliaji wa ardhi na uchokozi wa mara kwa mara wa utawala wa Kizayuni tangu mwaka 1948 hadi sasa.

Sheikh Naeem Qassem alisisitiza umuhimu wa kukabiliana na uchokozi wa utawala huo, akieleza kuwa mapambano hayo yanapaswa kufanywa kwa ushirikiano kati ya Jeshi, wananchi, Muqawama na wote wenye uwezo wa kubeba silaha na kupambana katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati.

Aidha, alieleza mshangao wake kuhusu msimamo wa Marekani, akisema kuwa nchi hiyo yenye msimamo wa kiimla inatafuta washirika na kuzilazimisha nchi kubwa na ndogo kujiunga nayo katika muungano wa uchokozi, lakini wakati huo huo inalaani ushirikiano wa vikosi vya Muqawama.

Alisisitiza kuwa kunapaswa kuwa na hatua ya kitaifa inayojengwa katika ushirikiano wa pamoja kwa ajili ya kulinda ardhi na mamlaka ya kitaifa, huku Lebanon ikihakikisha kuwa maadui hawaachiwi nafasi ya kuamua hatima ya nchi hiyo.

Makubaliano ya Islamabad Yalichangia Kupunguza Mvutano nchini Lebanon

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema kuwa msaada wa Iran kwao kupitia makubaliano ya Iran na Marekani yaliyofikiwa Islamabad ulichangia kupunguza mvutano na kufikia hali iliyopo sasa.

Aidha, alisema kuwa Muqawama umezuia utawala wa Kizayuni kusonga mbele zaidi na kuufanya ushindwe kufikia malengo yake ya kuimarisha ukaliaji wa ardhi na kuanzisha makazi mapya ya walowezi.

Sheikh Naeem Qassem alisema: “Kama Muqawama usingekuwepo, leo tusingesikia madai kwamba jambo kuu linalotakiwa ni utawala wa Kizayuni kuondoka katika ardhi ya Lebanon.”

Katika mazingira ambayo mjadala kuhusu silaha za Muqawama na suala la serikali kuwa na mamlaka ya kipekee ya kumiliki silaha nchini Lebanon unaendelea, Sheikh Naeem Qassem alisisitiza kuwa Muqawama lazima uendelee kuwepo, kuendesha shughuli zake, kujiimarisha kijeshi, kushiriki katika mapambano pale inapohitajika na kuilinda ardhi ya Lebanon.

Wakati huohuo, alisema kuwa serikali ya Lebanon inapaswa kuweka mazingira yote muhimu ya kuliwezesha Jeshi la nchi hiyo kukabiliana na utawala wa Kizayuni, pamoja na kuwalinda wananchi ili kuwe na vikosi vitakavyoshirikiana na Jeshi katika kukabiliana na ukaliaji wa ardhi.

Kuliimarisha Jeshi la Lebanon ni Wajibu wa Kitaifa

Katibu Mkuu wa Hizbullah, akiwaelekeza viongozi wa Lebanon, alisema:

“Msikubali misaada yenye masharti. Wanawaambia waziwazi kuwa watalisaidia Jeshi ikiwa litawaua wananchi wake. Huu ni udhalilishaji. Sisi hatutaki misaada ya nje kwa ajili ya Jeshi. Jeshi linapaswa kutegemea uwezo na rasilimali zake, nasi tunapaswa kulisaidia kupitia bajeti ya nchi. Huu ni wajibu wetu.”

Sheikh Naeem Qassem pia alizungumzia taarifa ya hivi karibuni iliyotolewa na balozi za nchi tano, ambayo ilieleza msimamo wa kupinga Muqawama na kuwataka wabunge pamoja na viongozi wa Lebanon kuchukua msimamo dhidi ya wananchi wao.

Alisema kuwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Lebanon ilipaswa kuwaita mabalozi hao na, kwanza kabisa, kuwapa onyo na kuzuia hatua kama hizo.

Akikosoa uingiliaji wa baadhi ya nchi katika masuala ya ndani ya Lebanon, alisema kuwa wawakilishi wa nchi za kigeni wanakwenda kwa serikali ya Lebanon na kuwasiliana nayo wakitaka Hizbullah ivuliwe silaha kwa kisingizio cha serikali kuwa na mamlaka ya kipekee ya kumiliki silaha, lakini hawasemi chochote kuhusu ukaliaji wa ardhi.

Aliongeza kuwa hawatarajii mema kutoka kwa nchi hizo zinazounga mkono utawala wa Kizayuni. Alisema kuwa mambo yamefikia hatua ya nchi hizo kuanza hata kulishambulia kwa maneno Jeshi la Lebanon, kulikosoa kwa nini halipigani na kujaribu kuchochea fitina na migawanyiko nchini humo.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisisitiza kuwa jukumu la Jeshi la Lebanon ni kudumisha amani ya ndani na kuilinda nchi. Hata hivyo, alisema kuwa baadhi ya nchi zinataka Lebanon iwe na jeshi linalowaua wananchi wake, kuingia katika mapambano ya ndani na kuisukuma nchi hiyo katika machafuko.

Msizungumzie Tena Kuhodhi Silaha na Serikali Wakati Nchi Inakabiliwa na Uchokozi

Sheikh Naeem Qassem aliendelea kuitaka serikali ya Lebanon kuacha kuzungumzia suala la mamlaka ya kipekee ya serikali kumiliki silaha wakati nchi hiyo inakabiliwa na uchokozi.

Alisema:

“Msizungumzie tena suala la kuhodhi silaha mikononi mwa serikali wakati nchi inakabiliwa na uchokozi. Hilo ndilo suala la kuvuliwa silaha kwa Muqawama ambalo utawala wa Kizayuni unataka kulitekeleza kupitia uchokozi wake.”

Akiwahutubia viongozi wa Lebanon, aliuliza:

“Kwa nini mnajilazimisha mbele ya dunia kutekeleza jambo linalochangia kufanikisha mradi wa utawala wa Kizayuni? Yazingatieni mambo yenye manufaa kwa nchi yenu na yanayolinda usalama wake, na msitoe tena masharti na marupurupu zaidi kwa lengo la kumridhisha adui.”

Katibu Mkuu huyo alisisitiza kuwa kipaumbele kikuu cha Lebanon kinapaswa kuwa kusitisha uchokozi, kuondoka kwa majeshi ya utawala wa Kizayuni katika ardhi ya Lebanon, kurejea kwa wananchi katika maeneo ya kusini mwa Lebanon na kuanza kwa ujenzi upya wa maeneo yaliyoharibiwa.

Akizungumzia makubaliano ya mfumo wa mazungumzo kati ya serikali ya Lebanon na utawala wa Kizayuni, alisema kuwa tatizo la kwanza katika makubaliano hayo ni kufungua mlango wa mazungumzo na utawala huo bila malipo yoyote ya kisiasa au mafanikio kwa Lebanon. Tatizo la pili ni kwamba upande mmoja unatoa kila kitu kabla hata ya mazungumzo kuanza, bila upande mwingine kutoa chochote.

Hakuna Ulazima wa Kuendelea na Mazungumzo

Kwa msingi huo, Sheikh Naeem Qassem alihitimisha kuwa hakuna tena ulazima wa kuendelea na mazungumzo hayo, kwa sababu yaliyomo katika makubaliano ya mfumo wa mazungumzo yametimiza matakwa yote ya utawala wa Kizayuni na kuiacha Lebanon bila mafanikio yoyote.

Alisema:

“Hakuna tena haja ya mazungumzo. Kwa sababu yale mliyoyaweka katika makubaliano ya mfumo wa mazungumzo yametimiza matakwa yote ya utawala wa Kizayuni, na hakuna tena chochote kilichobaki kwa ajili yenu. Utawala wa Kizayuni umepata kila kitu ulichotaka kupitia makubaliano haya, lakini haujawapa ninyi chochote.”

Katibu Mkuu wa Hizbullah pia alizungumzia mabadiliko ya kisiasa nchini Marekani, aliyoyafananisha na tetemeko la kisiasa, akisema kuwa kushindwa kwa Donald Trump na kudhoofika kwa Benjamin Netanyahu kumekuwa na matokeo na athari chanya kwa upande wao.

Sheikh Naeem Qassem alisisitiza kuwa uchaguzi wa Hizbullah kati ya kulinda mamlaka ya kitaifa kwa kutegemea Jeshi, wananchi na Muqawama, kwa upande mmoja, na kukubali udhamini na uingiliaji wa kigeni kwa upande mwingine, ni kuchagua mamlaka ya kitaifa.

Aliongeza kuwa jukumu la viongozi wa Lebanon ni kusaidia kufanikisha uhuru na mamlaka ya nchi yao, badala ya kuchukua hatua zinazosaidia kutimiza malengo ya utawala wa Kizayuni.

Mwisho, Katibu Mkuu wa Hizbullah alisisitiza kuwa utawala wa Kizayuni hautaweza kupata utulivu na kujikita nchini Lebanon, na kwamba hatimaye, iwe mapema au baadaye, utalazimika kuondoka nchini humo, kwa sababu azma na dhamira ya Muqawama bado ipo imara.