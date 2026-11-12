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Kelele Ikulu ya Marekani: Vita vya Maneno Kati ya Trump na Netanyahu au Mtego Mpya wa Kuifanya Iran Ijikosee Kimahesabu?!

12 Novemba 2026 - 17:55
Msimbo wa Habari: 1889944
Kelele Ikulu ya Marekani: Vita vya Maneno Kati ya Trump na Netanyahu au Mtego Mpya wa Kuifanya Iran Ijikosee Kimahesabu?!

Katika mazingira kama haya, kosa hatari zaidi ni kwa watoa maamuzi mjini Tehran kupanga mikakati yao ya kiusalama kwa kutegemea tofauti zinazojitokeza kwenye vyombo vya habari kati ya washirika hao wawili. Iwe ni mzozo wa kweli au ni maigizo ya kisiasa yaliyopangwa kwa makubaliano yao, haipaswi kuruhusiwa kelele za vyombo vya habari kutumika kama pazia la kuficha mpango wa kuishangaza Iran kimkakati.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kuchapishwa kwa taarifa kuhusu mabishano makali na kupandishiana sauti kati ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu kuhusu uwezekano wa kuishambulia tena Iran kumevuta tena hisia za vyombo vya habari kuhusu tofauti zinazoweza kuwepo kati ya Washington na Tel Aviv.

Kwa mujibu wa simulizi hilo, Netanyahu anataka vita dhidi ya Iran vianze tena, huku Trump akisisitiza kuendelea kwa mazungumzo na diplomasia. Hata hivyo, Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel imekanusha taarifa hizo.

Taarifa kuhusu mabishano makali kati ya Trump na Netanyahu kuhusiana na uwezekano wa kuishambulia tena Iran, badala ya kuwa ishara ya mgawanyiko wa kimkakati, zinaweza kuwa tahadhari kuhusu mchezo wa kisiasa na kiintelijensia uliopangwa kwa umakini.

Hii si mara ya kwanza kwa tofauti zinazoonekana kati ya Washington na Tel Aviv kupewa uzito mkubwa katika vyombo vya habari. Uzoefu wa mapambano ya kijeshi na mazungumzo yaliyopita umeonyesha kuwa kuonyesha juhudi za kidiplomasia na kutoa vitisho vya kijeshi si lazima viwe njia mbili zinazopingana; wakati mwingine vinaweza kukamilishana.

Sasa, umma unatarajiwa kuamini kwamba Netanyahu anatamani vita, huku Trump akijitahidi kuvizuia. Lakini kuna uhakika gani kwamba mgawanyo huu wa majukumu si sehemu ya operesheni ya kupotosha? Operesheni ambayo huenda inalenga kuandaa mazingira ya kuishangaza Iran kisiasa au kijeshi.

Bila shaka, bado hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa tofauti hizi.

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