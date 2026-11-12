Trump Adai: Hatuna Haja ya Kufikia Makubaliano na Iran!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Marekani, Donald Trump, kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social, amemtaka Makamu wake wa Rais, JD Vance, kuelekeza nguvu zake zote katika kushughulikia hali ya Bunge la Marekani (Congress).

Trump aliandika: “Nimemtaka Makamu wa Rais Vance kuelekeza umakini wake wote katika kushughulikia ufisadi na uhalifu mkubwa uliokithiri katika miji na majimbo yanayotawaliwa na chama cha Democratic kote nchini Marekani. Majimbo ya Democratic, kama Minnesota, California, Illinois na mengine mengi, yote yanaongozwa vibaya na yanakabiliwa na majanga ya ufisadi.”

Aliongeza: “Kila mwezi, mabilioni ya dola yanaibwa. Bajeti yetu inaweza kusawazishwa haraka kwa kurekebisha vitendo hivi vya uhalifu vinavyofanyika kwa kiwango kikubwa. Ufisadi uko katika damu ya viongozi wa chama cha Democratic!”

Trump Adai Marekani Haina Haja ya Makubaliano na Iran

Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, Rais wa Marekani alidai:

“Hatuna haja ya kufikia makubaliano na Iran. Siku hizo zimepita tangu zamani. Tunamiliki fedha zao, mamia ya mabilioni ya dola, pamoja na Mlango-Bahari wa Hormuz!”

Kauli hizi zimetolewa wakati ambapo baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vilikuwa vimeripoti awali kuhusu juhudi za Makamu wa Rais JD Vance za kuanzisha mazungumzo na Iran, vikidai kuwa Trump alikuwa amempa ridhaa ya kufanya hivyo.

Vance, baada ya kushindwa vibaya kwa wagombea wenzake wa chama katika uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, alikuwa amekiri kuwa vita dhidi ya Iran vilikuwa sababu iliyochangia kushindwa huko.

Hata hivyo, Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mahojiano yake na kituo cha televisheni cha Al Mayadeen, akizungumzia taarifa alizozitaja kuwa za uongo kutoka kwa vyombo vya habari na viongozi wa Marekani, alisisitiza kuwa hakuna mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na Marekani.

Rezaei alisema:

“Wamarekani wanaendelea kusema kuwa tunafanya mazungumzo na Iran na, kwa mfano, kwamba tumefanya mkutano nchini Qatar, au kwamba viongozi wa Iran wanatarajiwa kwenda Qatar siku zijazo kukutana na viongozi wa Marekani. Yote haya ni uongo na uzushi, na lengo lake ni kupunguza shinikizo la kiuchumi na kushusha bei ya mafuta. Tumewasilisha masharti yetu kwa Wamarekani na tunasubiri majibu yao yaliyo wazi na ya moja kwa moja.”

Trump ametoa madai hayo ya kutokuwa na haja ya makubaliano na Iran wakati, kwa mujibu wa taarifa hii, Marekani imeshindwa kufanikisha kufunguliwa tena kwa Mlango-Bahari wa Hormuz, huku bei za mafuta ya nishati na bidhaa nchini Marekani zikiendelea kuwa juu.