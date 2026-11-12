Matokeo ya Utafiti wa Maoni: Asilimia 78 ya Waingereza Wanaiona Israel kuwa Tishio Kuu kwa Amani ya Dunia!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Matokeo ya ripoti mpya ya Kituo cha Kitaifa cha Utafiti wa Kijamii nchini Uingereza, iliyotolewa mwezi Novemba 2026, yanaonesha kuwa karibu asilimia 80 ya wananchi wa Uingereza wanaiona Israel kuwa miongoni mwa vitisho vikubwa zaidi kwa amani na usalama wa dunia katika muongo ujao.

Ripoti hiyo iliyochapishwa chini ya kichwa “Dunia Inayozidi Kuwa Hatari”, inaonesha kuwa katika mtazamo wa wananchi wa Uingereza, Israel imepanda na kushika nafasi ya juu zaidi ya Iran, Marekani na China katika orodha ya nchi zinazotazamwa kuwa tishio kwa amani ya dunia.

Mabadiliko haya makubwa ya mtazamo, ambayo yameongezeka kutoka asilimia 48 mwaka 2005 hadi asilimia 78 mwaka 2026, yanahusishwa moja kwa moja na operesheni za kijeshi za uharibifu zinazofanywa na utawala wa Kizayuni huko Gaza, pamoja na kuongezeka kwa mvutano katika eneo lote la Mashariki ya Kati.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kuendelea kwa mashambulizi makali ya Israel dhidi ya Gaza, ambayo yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya Wapalestina, kuwafanya asilimia 98 ya wakazi wa eneo hilo kuwa wakimbizi na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kiraia, ndicho chanzo kikuu cha kudhoofika kwa taswira ya kimataifa ya utawala huo.

Mabadiliko ya nafasi: Kutoka mshirika hadi tishio

Ripoti ya Kituo cha Kitaifa cha Utafiti wa Kijamii inasisitiza kuwa hatua za kijeshi za Israel huko Gaza na kupanuka kwa mapigano hadi katika nchi nyingine vimebadilisha kwa kiasi kikubwa mazingira ya usalama wa kimataifa.

Watafiti wanaamini kuwa wasiwasi wa wananchi hauishii tu katika uhalifu unaofanyika Gaza, bali pia unatokana na hofu kwamba operesheni za kijeshi za Israel zinaweza kusababisha kuzuka kwa vita vikubwa vya kikanda.

Katika uchambuzi wa ripoti hiyo, imebainika kuwa mpaka kati ya dhana ya “washirika wa jadi” na “maadui” unazidi kufifia katika mitazamo ya wananchi wa Uingereza. Ingawa Israel na Marekani zimekuwa washirika wa karibu wa Uingereza kwa miongo mingi, kwa sasa asilimia kubwa ya wananchi wanaziona nchi hizo mbili kuwa vitisho kwa amani ya dunia.

Mgawanyiko wa kisiasa katika mitazamo kuhusu Israel

Ripoti hiyo pia imeeleza kuwepo kwa tofauti kubwa za mitazamo ya kisiasa nchini Uingereza kuhusu Israel.

Wafuasi wa Chama cha Green wanaongoza kwa asilimia 88 ya walioonesha wasiwasi kuhusu Israel, wakifuatiwa na wafuasi wa Chama cha Labour kwa asilimia 84.

Kwa upande mwingine, hata miongoni mwa makundi ya mrengo wa kulia, asilimia kubwa ya wananchi — asilimia 70 ya wafuasi wa Chama cha Conservative — wanaiona Israel kuwa tishio kubwa. Hali hii inaonesha kwa kiwango gani suala hilo limezua mjadala na wasiwasi mkubwa katika maoni ya umma nchini Uingereza.