Wanafiki Walikuwa Wanatambulikaje? Jibu la Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na Maswahaba kwa Swali Moja la Kihistoria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– kKatika riwaya za Mtume Muhammad (s.a.w.w) na Maswahaba, zimetajwa baadhi ya alama za kuwatambua wanafiki katika zama za mwanzo za Uislamu. Miongoni mwa alama hizo, chuki na uadui dhidi ya Amirul-Muuminina Ali bin Abi Talib (a.s.) vina nafasi ya pekee. Katika makala hii, tutajadili swali na majibu yanayohusiana na suala hilo.

Swali:

Katika zama za Mtume wa Uislamu (s.a.w.w.), wanafiki walikuwa wakitambuliwaje kupitia alama zipi?

Jibu kwa ufupi:

Aya ya 30 ya Suratul-Muhammad inazungumzia wanafiki na alama zao. Abu Sa’id Al-Khudri, katika kuifasiri aya hiyo, anasema:

“Wanafiki wanaweza kutambuliwa kupitia uadui wao dhidi ya Ali (a.s.)!”

Tabari anamnukuu Abu Dharr akisema:

“Katika zama za Mtume (s.a.w.w.), hatukuwa tukiwatambua wanafiki isipokuwa kupitia mambo matatu: Kumkanusha Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, kutohudhuria Swala ya jamaa na kuwa na chuki dhidi ya Ali (a.s.).”

Jibu la kina:

Katika Aya ya 30 ya Suratul-Muhammad (s.a.w.w.), tunasoma:

“Na lau tungelitaka, bila shaka tungeliwaonesha kwako, nawe ungewatambua kwa alama zao. Na hakika utawatambua kupitia namna ya kauli zao...”

Aya hii inazungumzia wanafiki na alama zao. Inaeleza kuwa lau Mwenyezi Mungu angelitaka, angewadhihirisha wanafiki hao kwa Mtume Wake, na hata angeweka alama katika nyuso zao ili awatambue kwa kuwatazama tu. Kisha aya inaongeza kuwa, hata hivyo, kwa wakati huo pia Mtume angeweza kuwatambua kupitia namna ya mazungumzo yao.

Hii ni kwa sababu kila panapozungumziwa suala la jihadi, wao hujaribu kujitenga nalo na kudhoofisha ari ya watu. Na pale wanapozungumziwa watu wema, watakasifu na wale waliotangulia katika Uislamu, hujitahidi kuwachafua na kuharibu heshima yao.

Katika muktadha huu, tunakutana na hadithi mashuhuri kutoka kwa Abu Sa’id Al-Khudri. Katika kufasiri sehemu ya aya isemayo: “Na hakika utawatambua kupitia namna ya kauli zao”, anasema:

“Kwa chuki yao dhidi ya Ali bin Abi Talib (a.s.).”

Yaani, wanafiki waliweza kutambuliwa kupitia uadui wao dhidi ya Ali bin Abi Talib (a.s.) na maneno yao yaliyojaa chuki dhidi ya Imam huyo.

Hakim Haskani ameipokea hadithi hii katika kitabu chake Shawahid al-Tanzil kupitia njia tatu za upokezi. (1) Pia, Suyuti katika tafsiri yake Al-Durr al-Manthur, ameinukuu hadithi hiyo kutoka kwa Ibn Mardawayh na Ibn Asakir, kupitia kwa Abu Sa’id Al-Khudri. (2)

Katika riwaya nyingine kutoka kwa Ibn Mas’ud, anasema:

“Katika zama za Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.), hatukuwa tukiwatambua wanafiki isipokuwa kupitia chuki yao dhidi ya Ali bin Abi Talib (a.s.).” (3)

Wapokezi wa hadithi hii na vitabu vilivyoitaja si wale tu waliotajwa hapo juu. Jabir bin Abdullah Al-Ansari na Abu Dharr Al-Ghifari pia wameipokea hadithi hii.

Miongoni mwao, Ibn Abd al-Barr katika kitabu Al-Isti‘ab ameipokea hadithi hii kutoka kwa Jabir. (4) Aidha, Muhibb al-Din Al-Tabari katika kitabu Al-Riyadh al-Nadhirah anamnukuu Abu Dharr akisema:

“Katika zama za Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.), hatukuwa tukiwatambua wanafiki isipokuwa kupitia mambo matatu: Kumkanusha kwao Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, kutohudhuria Swala ya jamaa na chuki yao dhidi ya Ali bin Abi Talib (a.s.).” (5)

Katika kitabu Sahih Tirmidhi, ambacho ni miongoni mwa vyanzo vya msingi vya Hadithi kwa Waislamu wa madhehebu ya Ahlus-Sunnah, hadithi hii pia imepokewa kupitia njia mbili kutoka kwa Abu Sa’id Al-Khudri na Umm Salamah. Riwaya ya Umm Salamah ina tofauti ndogo na riwaya iliyotajwa hapo juu. (6)

Ibn Asakir pia, katika kitabu chake Tarikh Madinat Dimashq, amepokea maudhui hayo hayo au yanayofanana nayo wakati mwingine kutoka kwa Abu Sa’id Al-Khudri, wakati mwingine kutoka kwa Jabir bin Abdullah, wakati mwingine kutoka kwa Ubadah bin Samit na wakati mwingine kutoka kwa Mahbub bin Abi Al-Zinad. (7)

Katika riwaya ya Ubadah bin Samit imepokewa kwamba alisema:

“Tulikuwa tukiwapima watoto wetu kupitia upendo wao kwa Ali bin Abi Talib (a.s.). Tulipomwona mtu asiyempenda Ali bin Abi Talib (a.s.), tulijua kwamba hakuwa miongoni mwetu na kwamba hakuwa katika njia ya uongofu.”

Katika riwaya ya Mahbub bin Abi Al-Zinad, inayosimuliwa kwa niaba ya kundi la Ansari, imepokewa kwamba walisema:

“Tulikuwa tukimtambua mtu ambaye nasaba yake haikuwa ya baba yake kupitia chuki yake dhidi ya Ali bin Abi Talib (a.s.).” (8)

Tunamalizia mfululizo huu wa riwaya nyingi na pana kwa hadithi iliyopokewa moja kwa moja kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.).

Siku ya Khaybar, Mtume Muhammad (s.a.w.w.) alitoa maelezo marefu kuhusu Ali (a.s.), na katika sehemu ya hotuba yake alisema:

“Enyi watu! Wapimeni watoto wenu kwa upendo wao kwake. Hakika Ali hawaongozi watu kwenye upotovu wala hawatengani na uongofu. Basi, yeyote anayempenda ni miongoni mwenu, na yeyote anayemchukia si miongoni mwenu!” (9)

Mtu anapozitafakari kwa kina riwaya hizi, anakutana na shakhsia ambaye kumpenda na kumpenda kwa dhati kunatajwa kuwa ni alama ya imani, huku kumpinga na kuwa na uadui dhidi yake kukitajwa kuwa ni alama ya ukafiri na unafiki.

Jambo hili linakuwa na umuhimu zaidi tunapozingatia kuwa riwaya hizi zilipita katika vipindi mbalimbali vya kihistoria, ambapo tawala kama utawala wa Bani Umayya ziliwatesa vikali wafuasi na marafiki wa Ali (a.s.), huku maadui zake wakiwa katika nafasi za uongozi na mamlaka kila mahali. Hata kumtukana na kumlaani Ali (a.s.) katika mikusanyiko ya hadhara kulikuwa sababu ya kujikurubisha kwa utawala na vituo vya madaraka.

Kwa kweli, mtu anastaajabu kuona jinsi fadhila hizi nyingi zisizo na mfano, ambazo zimeenea Mashariki na Magharibi mwa dunia na kujaza vitabu vya Hadithi, tafsiri na historia, zilivyoweza kupenya katika mazingira ya maadui hao wakali na kutufikia sisi leo hii.

Hakuna jambo jingine lililowezesha hilo isipokuwa mapenzi na msaada wa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuendelea kuangaza nuru ya haki katika karne na zama zote, na kukamilisha hoja kuhusu Ukhalifa na Wilaya ya Ali (a.s.) kwa vizazi vyote. (10)

Marejeo na maelezo ya chini:

1. Shawahid al-Tanzil li Qawa‘id al-Tafdhil, Haskani, Ubaydullah bin Ahmad, tahakiki ya Muhammad Baqir Mahmudi, Shirika la Uchapishaji na Usambazaji la Wizara ya Mwongozo wa Kiislamu, Tehran, chapa ya kwanza, 1411 Hijria, Juzuu ya 2, uk. 248, Suratul-Muhammad, aya ya 30, Hadithi Na. 883–885.

2. Al-Durr al-Manthur fi Tafsir al-Ma’thur, Jalaluddin Suyuti, Maktaba ya Ayatollah Marashi Najafi, Qum, 1404 Hijria, Juzuu ya 6, uk. 66, Suratul-Muhammad, aya za 29–32.

3. Rejea hiyo hiyo.

4. Al-Isti‘ab fi Ma‘rifat al-Ashab, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Barr, tahakiki ya Ali Muhammad Al-Bajawi, Dar al-Jil, Beirut, 1412 Hijria, chapa ya kwanza, Juzuu ya 3, uk. 1110.

5. Al-Riyadh al-Nadhirah fi Manaqib al-‘Asharah, Muhibb al-Din Al-Tabari, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1424 Hijria, chapa ya pili, Juzuu ya 3, uk. 190.

6. Al-Jami‘ al-Sahih Sunan al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa Al-Tirmidhi Al-Sulami, tahakiki ya Ahmad Muhammad Shakir na wengine, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, bila mwaka wa uchapishaji, Juzuu ya 5, uk. 635, Hadithi Na. 3717.

7. Tarikh Madinat Dimashq wa Dhikr Fadhliha wa Tasmiyat man Hallaha min al-Amathil, Ibn Asakir, Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Abdullah, tahakiki ya Umar bin Gharamah Al-Amrawi, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, Juzuu ya 42, uk. 285–286.

8. Rejea hiyo hiyo, uk. 287.

9. Rejea hiyo hiyo, uk. 288.

10. Imenukuliwa kutoka katika kitabu Payam-e Qur’an (Ujumbe wa Qur’ani), Ayatollah Nasser Makarem Shirazi, kwa ushirikiano na kundi la wanazuoni na wataalamu, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Tehran, 1386 Shamsia, chapa ya sita, Juzuu ya 9, uk. 367.

Chanzo: Sehemu ya Ayin-e Rahmat – Maarifa ya Kiislamu na Majibu kwa Shubha za Kiitikadi – Ofisi ya Ayatollah Makarem Shirazi.