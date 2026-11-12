Mufti wa Misri Atoa Onyo Kuhusu Mkanganyiko wa Taarifa: Ni Muhimu Kuzitafsiri Upya Thamani za Kiislamu kwa Lugha ya Kisasa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Nazir Muhammad Ayyad, Mufti wa Jamhuri ya Misri, katika matamshi yake yaliyochapishwa kwenye ukurasa rasmi wa Dar al-Ifta ya Misri, amesisitiza kuwa kuzitafsiri upya kanuni na thamani zilizowekwa na Sharia ya Kiislamu kwa lugha ya kisasa, pamoja na kuziunganisha na masuala ya vyombo vya habari vya kidijitali, mitandao ya kijamii na akili mnemba (AI), ni hatua muhimu katika kuimarisha uelewa wa jamii na kukabiliana na mkanganyiko wa taarifa unaoshuhudiwa duniani leo.

Mufti wa Misri ameeleza kuwa kuziwasilisha thamani hizi katika mifumo ya kisasa ya elimu, malezi na vyombo vya habari kunazifanya kuwa miongoni mwa nyenzo imara zaidi za kiakili na kimaadili zinazoweza kukabiliana na uvumi, upotoshaji na udanganyifu unaolenga akili na hisia za watu.

Nazir Ayyad ameashiria kuwa kutumia misingi ya Kiislamu katika kushughulikia changamoto za zama za kidijitali kunachangia kujenga mtu mwenye uelewa mpana zaidi, uwezo wa kufikiri kwa kina na uwajibikaji anapokabiliana na habari na taarifa. Hali hiyo huimarisha uchunguzi na uhakiki wa maudhui yanayosambazwa, pamoja na kuzuia watu kufuata taarifa zinazopotosha.

Mufti wa Misri amesisitiza pia umuhimu wa kuimarisha mazingira ya kijamii yanayojengwa juu ya misingi ya kuaminiana, ukweli na utaratibu sahihi wa maarifa, badala ya kueneza mashaka, upotoshaji na udanganyifu wa taarifa. Amesema kuwa kuwasilisha thamani za Kiislamu kwa mbinu za kisasa kunatoa fursa ya kuimarisha uelewa wa jamii na kuilinda dhidi ya hatari za uvumi.