Simulizi Kuhusu Uhusiano wa Kibaba wa Sayyid Hassan Nasrallah na Familia za Mashahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Tarehe 11 Novemba 2023, Sayyid wa Mashahidi wa Muqawama, shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, alijitokeza katika hotuba yake ya mwisho kwa mnasaba wa Siku ya Shahidi wa Hizbullah. Siku hiyo, ni watu wachache waliodhani kuwa huo ungekuwa ni mwonekano wake wa mwisho katika maadhimisho hayo ambayo kila mwaka watu walikuwa wakisubiri kwa hamu hotuba yake. Kadhalika, ni watu wachache walioweza kufikiria kuwa mtu aliyekuwa akiwaheshimu mashahidi na kuzipongeza familia zao kwa kujiunga na “Msafara wa Nuru”, chini ya mwaka mmoja baadaye naye angeuawa shahidi.

Katika hotuba hiyo, Sayyid alizielekea familia za mashahidi kwa kusema:

“Leo, katika Siku ya Shahidi, ninazipongeza familia zote za mashahidi kwa kujiunga na msafara huu; Msafara wa Nuru, msafara wa watu bora kabisa katika ulimwengu, msafara wa wale ambao Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwachagua na kuwateua ili wafe shahidi wakiwa pamoja na Mitume na Mawalii.

Ninashuhudia na kusifu uthabiti wao, uimara wao, ukweli wao, ikhlasi yao, uaminifu wao, kujitolea kwao, kujiepusha kwao na mapambo ya dunia, kuachana kwao na tamaa zake zote, pamoja na utayari wao wa kudumu wa kutoa na kujitolea mhanga.”

Siku ya Shahidi; siku ya kufanya upya ahadi

Kwa Sayyid, kuadhimisha Siku ya Shahidi wa Hizbullah hakukuwa tu maadhimisho ya kila mwaka kwa ajili ya kuwakumbuka mashahidi na mwenendo wao. Ilikuwa siku ambayo alikuwa akirejea katika fikra zake kumbukumbu na sura za mashahidi, na kufanya upya ahadi yake kwa wale waliojitolea maisha yao katika njia ya Muqawama. Alikuwa akiinamisha kichwa chake kwa heshima mbele ya kujitolea kwao na kwa familia zao.

Kwake, mashahidi hawakuwa kumbukumbu zinazohuishwa tu wakati wa hotuba, bali walikuwa sehemu hai ya dhamiri yake na njia yake ya maisha. Kwa sababu hiyo, maneno yake katika maadhimisho hayo hayakuwa tu maneno ya heshima, bali yalidhihirisha nafasi ya pekee ambayo mashahidi walikuwa nayo moyoni mwake.

Hali hii haikuwa imetenganishwa na maisha yake binafsi wala safari yake. Sayyid Mujahid, ambaye alishiriki katika maisha ya mashahidi katika kila kipengele cha maisha yake, alijitolea maisha yake yote katika kumtii Mwenyezi Mungu na kutetea lengo aliloliamini. Jihadi kwake haikuwa msimamo wa muda mfupi wala hatua iliyopita, bali ilikuwa njia aliyotembea ndani yake kwa kujitoa kwa kila alichokuwa nacho. Alifikia hatua ya kumtoa mhanga kipenzi chake, mwanawe Sayyid Hadi, katika njia hiyo, na kuwapoteza rafiki na wenzake mmoja baada ya mwingine, huku nao wakijiunga na msafara wa mashahidi.

Habari za kuuawa shahidi kwa Sayyid Hassan hazikuwa rahisi kuaminiwa na watu wengi. Bila shaka, haikuwa jambo la kushangaza kwamba mtu aliyekuwa ametumia maisha yake katika njia ya shahada hatimaye angeuawa shahidi. Hata hivyo, mshtuko mkubwa ulitokana na kutokuwepo kwa mtu ambaye wapenzi na wafuasi wake walimwona kuwa yupo daima na ni tegemeo lao lisilokosekana.

Huenda kauli aliyowaambia wafuasi wake katika mojawapo ya hotuba zake za mwisho mwaka 2024 ilipata maana mpya baada ya kuuawa kwake shahidi:

“Mpaka tutakapokutana katika shahada...”

“Ab al-Shuhada” – Cheo kilichokamilika kwa shahada yake

Simulizi ya Sayyid kuhusu mashahidi haikamiliki kwa kuzungumzia tu kujitolea kwake binafsi. Kipengele kingine muhimu cha simulizi hiyo ni uhusiano wake na familia pamoja na watoto wa mashahidi.

Miongoni mwa sifa nyingi zilizojumuika katika shakhsia yake, cheo cha “Ab al-Shuhada” (Baba wa Mashahidi) kilikuwa miongoni mwa vinavyojitokeza zaidi. Cheo hicho kinafupisha safari ya mtu ambaye hakutosheka tu kuwakumbuka mashahidi katika hotuba zake, bali alikuwa akishiriki katika maisha ya wale walioachwa na mashahidi hao. Alikuwa akiwajulia hali, kufuatilia mambo yao ya kila siku na kuwachukulia watoto wao kama watoto wake mwenyewe.

Kwa mujibu wa makala hii, Sayyid alikuwa akifahamu mambo mengi kuhusu familia za mashahidi na alikuwa karibu sana na maisha yao ya kila siku. Familia hizo zilikuwa zikimwelekea katika masuala ya maisha na matatizo yao binafsi. Pia zilikuwa zikishauriana naye kuhusu mustakabali wa watoto wao, masomo yao na fani za vyuo vikuu walizopaswa kuchagua.

Hakuwa akiyachukulia maswali hayo kuwa mambo madogo yanayopita, bali alikuwa akiyapa umuhimu, kutenga muda kwa ajili yake na kufuatilia matokeo yake.

Barua alizokuwa akipokea kutoka kwa watoto wa mashahidi zilikuwa zimejaa ukaribu na upendo. Watoto hao walikuwa wakimtumia michoro yao na kueleza kwa maneno rahisi mapenzi yao na hamu ya kukutana naye. Wakati mwingine walikuwa wakimwomba awatimizie matamanio madogo au awape zawadi ya kumbukumbu.

Kwa mujibu wa simulizi hizo, Sayyid alikuwa akipenda kusoma barua zao, kutazama michoro yao, kuwajibu na kutimiza maombi yao kadiri alivyoweza.

Mashahidi walikuwa daima hai moyoni mwa Sayyid; katika hotuba zake, dua zake na hata katika nyakati ambazo kumbukumbu ya mmoja wao ilipokuwa ikiibuka. Kila mara wimbo wa kumbukumbu ya shahidi ulipokuwa ukipigwa, au picha za kuwaaga mashahidi na familia zao zilipooneshwa kwenye skrini, macho yake yalikuwa yakijaa machozi.

Nyakati hizo hazikuwa rahisi kwake. Zilikuwa zikimrejeshea kumbukumbu za nyuso, majina na kujitolea kwa mashahidi hao.

Hatimaye, siku ilifika ambapo mja huyu mwema naye alijiunga na Msafara wa Nuru; shahidi mkuu, kiongozi shujaa na mtangulizi katika njia ya Muqawama.

Na hivyo ndivyo “Ab al-Shuhada” – Baba wa Mashahidi – mwenyewe alivyokuwa shahidi.