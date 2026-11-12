Taarifa Kuhusu Nafasi ya Kielimu ya Hazrat Fatima Zahra (a.s.)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– katika zama hizi za mzozo wa utambulisho na upungufu wa mifano bora inayojumuisha nyanja mbalimbali za maisha, kuichunguza upya mifumo ya maisha ya Hazrat Fatima Zahra (salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake), kunatoa jibu hai kwa mahitaji ya kimaumbile ya mwanadamu wa zama hizi, bila kufungwa na mipaka ya kimadhehebu wala kijinsia.

Alikuwa shakhsia aliyeunganisha ukamilifu wa ndani na ushiriki hai katika jamii, uthabiti wakati wa majanga na kipaji kikubwa katika malezi, na hivyo kudhihirisha sifa za “mwanadamu mkamilifu”.

Katika muktadha huo, sambamba na kuwadia kwa siku za huzuni za kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Swiddiqah Tahirah (s.a.), tumeandaa mfululizo wa mahojiano kuhusu mada ya “Kumfanya Fatima (s.a.) kuwa mfano wa kuigwa duniani”. Katika mahojiano haya tumezungumza na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Amir Hassan Muzaffarizad, mtafiti na mtaalamu wa historia ya Uislamu. Mahojiano hayo yanawasilishwa hapa kwa wasomaji wetu wapendwa.

Dhihirisho la kupenda elimu katika mwenendo wa Hazrat Fatima (s.a)

Miongoni mwa dhihirisho za “kheri nyingi” na mfano bora wa kuigwa wa Hazrat Swiddiqah Shahidah, Fatima Zahra (salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake), ni umuhimu mkubwa alioupa elimu na maarifa. Sifa hii ilidhihirika katika nyanja mbalimbali za mwenendo wake. Katika sehemu hii, tunaangazia baadhi ya mifano ya kihistoria inayoonesha jinsi alivyokuwa akijali elimu na kueneza maarifa.

Kuwajibu wanawake maswali ya kielimu

Mojawapo ya ishara za kupenda elimu kwa Hazrat Fatima (s.a.) ilikuwa ni kuandaa vikao vya kielimu na kujibu maswali ya wanawake. Katika taarifa za kihistoria, imeelezwa kuwa wanawake walikuwa wakifika mbele yake ili kuuliza masuala na maswali mbalimbali, na kunufaika na elimu yake.

Katika mojawapo ya taarifa hizo, mwanamke mmoja alifika mara kadhaa kwa Hazrat Fatima (s.a.) ili kumuuliza maswali, na kila mara alipata majibu. Alipofika kwa mara ya tatu, aliomba radhi kwa kurudia maswali hayo na kueleza kuwa mama yake mzee ndiye aliyekuwa akiuliza maswali hayo na kumtuma kwa Hazrat Fatima (s.a.) ili kupata majibu yake.

Hazrat Fatima (s.a.) alimjibu:

“Lau ungejua malipo yaliyopo kwa ajili yetu sote wawili katika mazungumzo haya ya kielimu, usingekuwa na wasiwasi wala kuona haya kwa namna hiyo.”

Riwaya hii, pamoja na kuonesha nafasi ya kielimu ya Hazrat Fatima (s.a.), inasisitiza pia thamani ya mazungumzo ya kielimu na kujibu maswali ya watu.

Katika utamaduni wa Kiislamu, kutafuta elimu kuna nafasi ya juu. Qur’ani Tukufu inamtaka Mtume Muhammad (s.a.w.w.) kuongeza elimu yake, na katika riwaya pia kuna msisitizo wa umuhimu wa elimu kwa wanawake na wanaume. Miongoni mwa riwaya hizo ni hadithi mashuhuri isemayo: “Kutafuta elimu ni wajibu kwa kila Muislamu.”

Mwenendo wa Ahlul-Bayt (a.s.), akiwemo Hazrat Fatima (s.a.), pia unaonesha jinsi walivyokuwa wakijali kwa dhati elimu na kueneza maarifa.

Hotuba ya Fadak; dhihirisho la elimu na maarifa

Hotuba inayojulikana kwa jina la Hotuba ya Fadak ni mfano mashuhuri unaoonesha nafasi ya kielimu na maarifa ya Hazrat Fatima (s.a.).

Kwa kuisoma hotuba hii kwa makini, mtu anaweza kubaini kuwa inajumuisha maarifa mbalimbali ya Kiislamu; kuanzia mijadala kuhusu Tawhidi na Utume, hadi Imama, masuala ya itikadi na uchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii.

Hotuba hii, pamoja na kuwa na hoja zenye nguvu na ufasaha wa lugha, inatoa picha iliyo wazi kuhusu elimu na upeo wa uelewa wa Hazrat Fatima (s.a.).

Kuwahimiza watoto kujifunza

Umuhimu alioupa Hazrat Fatima (s.a.) upatikanaji wa elimu ulidhihirika pia katika malezi ya watoto wake.

Katika baadhi ya riwaya imeelezwa kuwa alikuwa akimtuma Imam Hassan Al-Mujtaba (a.s.) msikitini ili anufaike na mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.). Baadaye alikuwa akimwomba Imam Hassan amweleze yale aliyojifunza.

Mbinu hii inaonesha jinsi Hazrat Fatima (s.a.) alivyokuwa akithamini upatikanaji na uhamishaji wa elimu ndani ya mazingira ya familia.

Kupokea na kusimulia riwaya na nafasi ya “Muhaddithah”

Sehemu kubwa ya riwaya za Mtume Muhammad (s.a.w.w.) zimepokewa kupitia Hazrat Fatima (s.a.), na riwaya zake zimekusanywa katika vitabu mbalimbali, ikiwemo Musnad Fatima (s.a.).

Pia, anajulikana kwa lakabu ya “Muhaddithah”, ambayo katika taarifa za riwaya inahusishwa na kuzungumzishwa kwake na Malaika wa Wahyi baada ya kufariki dunia kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.).

Kwa mujibu wa taarifa hizo, katika kipindi hicho Malaika Jibril (a.s.) alikuwa akimjia Hazrat Fatima (s.a.) na kumweleza mambo mbalimbali, yakiwemo habari kuhusu matukio yatakayotokea baadaye. Amirul-Muuminina Ali (a.s.) alikuwa akiandika maelezo hayo.

Mkusanyiko huo unajulikana katika riwaya kwa jina la “Sahifa ya Fatima (s.a.)”, na umekuwa miongoni mwa vyanzo vinavyotiliwa maanani na Ahlul-Bayt (a.s.).

Umuhimu wa kuhifadhi maandiko ya kielimu

Katika taarifa nyingine imeelezwa kuwa baada ya kufariki dunia kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.), mwanamke mmoja alifika kwa Hazrat Fatima (s.a.) ili kumuuliza swali.

Hazrat Fatima (s.a.) alimwomba Fidhdhah, msaidizi wake, atafute maandishi yaliyokuwa yameandikwa hadithi ya Mtume. Fidhdhah aliporudi na kusema kuwa hakuweza kuyapata maandishi hayo, Hazrat Fatima (s.a.) alisisitiza umuhimu wa kuyatafuta. Pia alieleza thamani ya maandishi hayo kwa kuyalinganisha na nafasi ya Imam Hassan na Imam Hussein (a.s.).

Riwaya hii, iwapo itakubaliwa, inaonesha umuhimu wa kuhifadhi na kulinda urithi wa maandishi na maarifa ya kidini katika mtazamo wa Hazrat Fatima (s.a.).

Zawadi ya kielimu ya Hazrat Fatima (s.a.) kwa Salman

Katika baadhi ya riwaya, pia kuna maelezo kuhusu uhusiano wa kielimu na kiroho kati ya Hazrat Fatima (s.a.) na Salman Al-Farsi.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baada ya Salman kupunguza ziara zake kwa Hazrat Fatima (s.a.) kwa kipindi fulani, Amirul-Muuminina Ali (a.s.) alimwita ili amtembelee. Salman aliomba radhi akieleza kuwa hakutaka kumsumbua Hazrat Fatima (s.a.) wakati alipokuwa katika kipindi cha huzuni na msiba.

Inaendelea kueleza kuwa Hazrat Fatima (s.a.) alikuwa amemwandalia Salman zawadi. Ilikuwa zawadi ya kiroho ambayo katika baadhi ya riwaya inatajwa kuwa ni Dua ya Nur (Dua ya Nuru).

Riwaya hii, pamoja na mifano mingine, inatoa picha ya nafasi ya elimu na maarifa katika mwenendo wa Hazrat Fatima (s.a.), na jinsi alivyokuwa akijali kuwaelimisha na kuwaongoza maswahaba mashuhuri wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.).

Kwa ujumla, mifano yote hii, kuanzia kujibu maswali ya wanawake na kuwahimiza watoto kujifunza, hadi kupokea na kuhifadhi Hadithi pamoja na kusambaza maarifa, inaonesha kuwa kupenda elimu na kueneza maarifa kulikuwa miongoni mwa sifa muhimu za mwenendo wa Hazrat Fatima Zahra (s.a.).

@Samira Golkar / Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA