Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Bahrain, katika uamuzi wake mpya, imewaamuru Hajj Hassan Al-Mu'allimah, Mwenyekiti wa Bodi ya Husseiniya ya Al-Sanabis, pamoja na Sheikh Ahmad Eid, Mkurugenzi wa Husseiniya hiyo, kuzuiliwa kwa muda wa mwezi mmoja kamili kwa tuhuma za kusambaza maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Maudhui hayo yalibainika baadaye kuwa ni picha ya Sheikh Muhammad Sanqour, mwanazuoni wa dini ambaye amekamatwa.

Tovuti ya habari ya Mir'at Al-Bahrain imesema kuwa tukio hilo linaonesha kwamba serikali na Wizara ya Mambo ya Ndani hazina nia ya kupitia upya sera zao za kiusalama na za kuwaondoa au kuwabana wapinzani, bali zinaendelea kutumia mbinu zilezile na kutafuta tuhuma mpya za kupanua orodha ya mambo wanayoyachukulia kuwa makosa ya jinai.

Baada ya kuweka shinikizo dhidi ya utekelezaji wa shughuli na ibada za kidini, kuwaita kwa mahojiano wahubiri na waombolezaji wa kidini, pamoja na kuwafuatilia washiriki wa shughuli zinazohusiana na Ahlul-Bayt (as), vyombo vya utawala sasa vimefikia hatua ambayo tovuti hiyo imeielezea kuwa ya kipuuzi zaidi, kwa kuifanya hata picha ya mwanazuoni wa dini aliyekamatwa kuwa kosa la jinai.

Mir'at Al-Bahrain, ikihoji ni mantiki gani ya kiusalama inayoweza kuichukulia picha ya Sheikh Muhammad Sanqour kuwa tishio linalostahili viongozi wa Husseiniya kufungwa jela, imeandika kuwa inaonekana vyombo vya utawala haviridhiki tena na kuwafuatilia watu na kuwawajibisha kwa misimamo yao, bali sasa vinataka pia kudhibiti alama za utambulisho, picha na kumbukumbu za jamii.

Ripoti hiyo imeongeza kuwa jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba hatua hizi hazionekani kuwa matukio yaliyotenganishwa au ukiukaji wa muda mfupi. Badala yake, zinafanyika katika mfumo wa sera ya kimfumo inayolenga kueneza hofu katika jamii na kudhoofisha taasisi za kidini na kijamii ambazo ni sehemu ya utambulisho wa jamii hiyo.

Husseiniya si jengo tu wala taasisi ya kiutawala, bali ni taasisi ya kijamii na kidini yenye nafasi kubwa katika dhamira na maisha ya watu. Kuwalenga viongozi wake kwa sababu ya kusambaza picha moja kunazidisha ufa kati ya serikali na jamii.

Katika hitimisho lake, tovuti hiyo imeandika kuwa kuifanya picha ya mwanazuoni wa dini kuwa tuhuma ya jinai hakuoneshi nguvu wala kujiamini kwa serikali, bali kunafichua kiwango cha wasiwasi wake dhidi ya kila aina ya mwamko na kujieleza kwa wananchi ambayo haiwezi kuidhibiti.

Kwa mtazamo huo, picha inageuzwa kuwa kosa la jinai, na kuonesha mshikamano kunachukuliwa kuwa ukiukaji wa sheria. Serikali ya aina hiyo haichangii kuimarisha utulivu, bali inazidisha wigo wa uhasama kati yake na jamii yake, huku ikigeuza hata njia rahisi zaidi za kujieleza kuwa chanzo kipya cha mzozo wa kiusalama.